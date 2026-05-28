Galatasaray yönetimi, üst üste 4'üncü Süper Lig şampiyonluğunu kazanan ve Devler Ligi'nde de son 16'ya kalan kadronun büyük bölümünü korumak istiyor. Ancak sarı-kırmızılılar, beklenmedik bir krizle karşılaştı.

Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmak istediği Mario Lemina ile gerçekleştirdiği görüşmeler tıkanma noktasına geldi. Deneyimli oyuncu, şampiyonluğun geldiği Antalyaspor maçının ardından sarı-kırmızılı takımda kalmak istediğini açıklasa da, süreç beklentilerden farklı ilerliyor.

Galatasaray, Mario Lemina'yı Şubat 2025'te 2,5 milyon euro bonservisle transfer etmişti.

DÖRT ÜLKEDEN İLGİ VAR

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; İngiltere, İspanya, Suudi Arabistan ve Katar takımları, Gabonlu orta saha oyuncusu ile ilgileniyor. Haberde, Lemina'nın farklı bir ülkede forma giymeye açık olduğu belirtildi.

Gabonlu futbolcunun güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro.

GALATASARAY PERFORMANSI

Türkiye'de ikinci dönemini geçiren 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 41 maçta 2679 dakika sahada kaldı ve 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Mario Lemina, Galatasaray'da 2 Süper Lig, Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası