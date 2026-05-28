İzmir’de yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Mustafa Günay’ın hayatı ve biyografisi araştırılıyor.

Güzelbahçe Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir kararı uygulandı. Soruşturma kapsamında adı geçen "Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay kimdir, neden görevden uzaklaştırıldı" soruları gündeme geldi.

MUSTAFA GÜNAY KİMDİR?

Mustafa Günay, 1962 yılında Malatya’da doğdu. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra 1985 yılında kamuda görev yapmaya başlayan Günay, Türkiye’nin farklı şehirlerinde kamu görevlisi olarak çalıştı. Memuriyetin ardından siyasete yönelen Günay, 2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı.

CHP Güzelbahçe İlçe Yönetimi’nde farklı görevlerde bulunan Mustafa Günay, ilçe sekreterliği ve örgütlenmeden sorumlu başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2010 ile 2023 yılları arasında Güzelbahçe Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Günay, 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Güzelbahçe Belediye Başkanı seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mustafa Günay kimdir, neden görevden uzaklaştırıldı?

MUSTAFA GÜNAY NEDEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Günay hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet”, “görevi kötüye kullanma”, “imar kanununa muhalefet”, “kıyı kanununa muhalefet”, “imar kirliliğine neden olma” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamalarıyla işlem başlatıldığı açıklandı.

Soruşturma kapsamında yürütülen operasyon sonrası aralarında Mustafa Günay’ın da bulunduğu bazı şüpheliler tutuklandı. İçişleri Bakanlığı ise Anayasa’nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi kapsamında Mustafa Günay’ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

