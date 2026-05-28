Süre istedi! Beşiktaş'ın iknaya çalıştığı Felipe Luis düşünecek
40 yaşındaki Brezilyalı teknik adam, futbol direktörü Önder Özen’den detaylı bilgi aldı ve Kartal’a sıcak bakmaya başladı. Luis’in durumunda Benfica’nın kararı belirleyici olacak gibi.
- Beşiktaş, teknik direktörlük için yabancı isimlere yöneldi ve öne çıkan aday Felipe Luis.
- Felipe Luis, ilk etapta Türkiye'ye sıcak bakmasa da Portekiz'de yapılan görüşmeler sonrası fikrini değiştirebileceği belirtildi.
- Felipe Luis'in Benfica ile muhtemel bir teklif ikileminde Portekiz ekibini tercih edebileceği ifade edildi.
- Beşiktaş, stoper transferi için Liverpool'dan Joe Gomez'i ve Estoril'den Kevin Boma'yı gündemine aldı.
- Eski Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, 35 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladı.
MURAD TAMER - Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından futbol direktörlüğüne Önder Özen’i getiren ve yeni teknik adam arayışına başlayan Beşiktaş’ta öncelik yabancıydı. Ve o yabancılar arasında da öne çıkan isim Felipe Luis’di.
HER ŞEYİ ANLATTI
40 yaşındaki teknik adam ilk etapta Tükiye’ye sıcak bakmazken futbol direktörü Önder Özen Portekiz’de yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Özen, Beşiktaş’ın mevcut tablosunu, transfer bütçesini, camianın beklentisini anlatıp Luis’i iknaya çalıştı.
MOURİNHO GİDERSE…
Brezilya basınına göre genç teknik adamın düşüncesi değişti ve Kartal’a yaklaştığı belirtildi. Strasbourg, B. Leverkusen ve Benfica ile adı anılan Felipe Luis düşünmek için süre istedi. Siyah beyazlıların Luis konusunda en önemli engelin Benfica olduğu ifade edildi. Jose Mourinho’nun Real Madrid durumunun netleşmesinin ardından Portekiz ekibianin Luis’e teklif yapacağı belirtildi. Böyle bir ikilemde ise Brezilyalı teknik adamın Benfica’yı tercih edeceği vurgulandı.
ALTI KUPASI VAR
Teknik adamlıkta yolun başında olan ve Flamengo’da görev yapan Felipe Luis, 17 aylık macerasında Brezilya Serie A, Brezilya Kupası, Challenger Kupası, Brezilya Süper Kupası, Libertadores Kupası ve Campeonato Carioca
ile toplamda 6 kupa kazandı.
TARZI
Taktiksel disiplini ön planda tutan Filipe Luis, hücum futboluna önem veriyor. Oyunculuk kariyerindeki taktiksel zekası ve liderlik özelliklerini teknik adamlığında da sergiliyor.
İNGİLİZLER YAZDI: JOE GOMEZ’E KARTAL TAKİBİ
Teknik adamın yanı sıra oyuncu arayışlarını da sürdüren Beşiktaş’ta savunma için 29 yaşındaki İngiliz Joe Gomez yazıldı. İngiliz Daily Mail’in haberine göre; siyah beyazlı yönetim Liverpool’un tecrübeli stoperini kadrosuna katmak için harekete geçti. Bir yıl daha mukavelesi olmasına rağmen düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Gomez ile Aston Villa ve Milan da ilgileniyor.
A BOLA DUYURDU: STOPER ADAYI KEVİN BOMA
Kara Kartal’a bir stoper adayı daha… Portekiz basınına göre Beşiktaş, Estoril forması giyen 23 yaşındaki savunmacı Kevin Boma ile ilgileniyor. A Bola’nın haberine göre 2028’e kadar mukavelesi olan 23 yaşındaki stoper, kulübüne gelen tekliflere açık durumda.
FUTBOLU BIRAKTI: TOLGAY ARSLAN NOKTAYI KOYDU
Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen Tolgay Arslan, 35 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladı. Son olarak Japonya ekibi Sanfrecce Hiroshima’da ter döken tecrübeli isim duygusal vedasında futbol hayatını gururla tamamladığını belirtti.