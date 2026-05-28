40 yaşındaki Brezilyalı teknik adam, futbol direktörü Önder Özen’den detaylı bilgi aldı ve Kartal’a sıcak bakmaya başladı. Luis’in durumunda Benfica’nın kararı belirleyici olacak gibi.

MURAD TAMER - Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından futbol direktörlüğüne Önder Özen’i getiren ve yeni teknik adam arayışına başlayan Beşiktaş’ta öncelik yabancıydı. Ve o yabancılar arasında da öne çıkan isim Felipe Luis’di.

HER ŞEYİ ANLATTI

40 yaşındaki teknik adam ilk etapta Tükiye’ye sıcak bakmazken futbol direktörü Önder Özen Portekiz’de yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Özen, Beşiktaş’ın mevcut tablosunu, transfer bütçesini, camianın beklentisini anlatıp Luis’i iknaya çalıştı.

Süre istedi! Beşiktaş'ın iknaya çalıştığı Felipe Luis düşünecek

MOURİNHO GİDERSE…

Brezilya basınına göre genç teknik adamın düşüncesi değişti ve Kartal’a yaklaştığı belirtildi. Strasbourg, B. Leverkusen ve Benfica ile adı anılan Felipe Luis düşünmek için süre istedi. Siyah beyazlıların Luis konusunda en önemli engelin Benfica olduğu ifade edildi. Jose Mourinho’nun Real Madrid durumunun netleşmesinin ardından Portekiz ekibianin Luis’e teklif yapacağı belirtildi. Böyle bir ikilemde ise Brezilyalı teknik adamın Benfica’yı tercih edeceği vurgulandı.

ALTI KUPASI VAR

Teknik adamlıkta yolun başında olan ve Flamengo’da görev yapan Felipe Luis, 17 aylık macerasında Brezilya Serie A, Brezilya Kupası, Challenger Kupası, Brezilya Süper Kupası, Libertadores Kupası ve Campeonato Carioca

ile toplamda 6 kupa kazandı.

TARZI

Taktiksel disiplini ön planda tutan Filipe Luis, hücum futboluna önem veriyor. Oyunculuk kariyerindeki taktiksel zekası ve liderlik özelliklerini teknik adamlığında da sergiliyor.

İNGİLİZLER YAZDI: JOE GOMEZ’E KARTAL TAKİBİ

Teknik adamın yanı sıra oyuncu arayışlarını da sürdüren Beşiktaş’ta savunma için 29 yaşındaki İngiliz Joe Gomez yazıldı. İngiliz Daily Mail’in haberine göre; siyah beyazlı yönetim Liverpool’un tecrübeli stoperini kadrosuna katmak için harekete geçti. Bir yıl daha mukavelesi olmasına rağmen düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Gomez ile Aston Villa ve Milan da ilgileniyor.

A BOLA DUYURDU: STOPER ADAYI KEVİN BOMA

Kara Kartal’a bir stoper adayı daha… Portekiz basınına göre Beşiktaş, Estoril forması giyen 23 yaşındaki savunmacı Kevin Boma ile ilgileniyor. A Bola’nın haberine göre 2028’e kadar mukavelesi olan 23 yaşındaki stoper, kulübüne gelen tekliflere açık durumda.

FUTBOLU BIRAKTI: TOLGAY ARSLAN NOKTAYI KOYDU

Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen Tolgay Arslan, 35 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladı. Son olarak Japonya ekibi Sanfrecce Hiroshima’da ter döken tecrübeli isim duygusal vedasında futbol hayatını gururla tamamladığını belirtti.

