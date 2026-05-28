İran ordusu, güvenlik güçleriyle koordinasyon kurmadan Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Basra Körfezi'ne girmeye çalışan 4 gemiye uyarı ateşi açtı.

İran devlet televizyonu, İran ordusunun yerel saatle 00.35 sularında Hürmüz Boğazı'ndan koordinasyonsuz geçmeye çalışan 4 gemiye müdahale ettiğini duyurdu.

Resmi açıklamada, gemilerin uyarılara cevap vermemesi üzerine ateş açıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Dört gemi, güvenlik güçleriyle koordinasyon kurmadan Hürmüz Boğazı'nı geçip Basra Körfezi'ne girmeye çalıştı. Gemilere önce sözlü uyarıda bulunuldu ancak dikkate almadıkları için uyarı ateşi açıldı ve geri dönmeleri sağlandı."

TRUMP'TAN UMMAN'A HÜRMÜZ UYARISI!

Hürmüz Boğazı'ndaki bu sıcak temasın hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump’tan yeni bir açıklama geldi. Boğazda İran ile birlikte stratejik hak sahibi olan Umman’ı açıkça hedef alan Trump, şu tehditte bulundu:

"Umman, Hürmüz konusunda herkes gibi davranmak zorunda. Aksi halde onları havaya uçururuz. Bunu çok iyi anlıyorlar."

İRAN: HÜRMÜZ BOĞAZI BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

ABD’nin son saldırıları ve Trump'ın tehditlerine İran kanadından cevap gecikmedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran Trump'ın söylemleriyle uranyum zenginleştirme hakkı, zenginleştirilmiş uranyumu elinde bulundurması, Hürmüz Boğazı üzerindeki mutlak yetki ve yaptırımların kaldırılması gibi kırmızı çizgilerinden asla geri adım atmayacaktır." dedi.

KUVEYT FÜZE VE İHA'LARIN HEDEFİ OLDU: HAVA SAVUNMA DEVREDE

Gerilimin tırmandığı Körfez'de, Kuveyt sabah saatlerinde ağır bir hava saldırısına uğradı. Kuveyt ordusu, ülkenin çok sayıda füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısının hedefi olduğunu resmen duyurdu.

Saldırının ardından ülkede hava savunma sistemleri devreye girdi. Kuveyt askeri yetkilileri, şehir genelinde duyulan şiddetli patlama seslerinin "düşman unsurları önleme çabalarından" kaynaklandığını belirterek halka acil güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yaptı.

