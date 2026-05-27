Washington yönetimi İran devlet televizyonun duyurduğu 'İslamabad ateşkes metni Taslağı'nı yalanladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada aktarılan haberlerin tamamen uydurma olduğu vurgulandı.

Beyaz Saray, İran basının ABD-İsrail savaşını sona erdirecek mutabakat zaptıyla ilgili yayınladığı haberler hakkında açıklamada bulundu.

Beyaz Saray, İran devlet televizyonunun İran ile ABD arasında muhtemel bir barış anlaşmasına yönelik mutabakat zaptına ilişkin ilk gayriresmi çerçeve taslağı ile ilgili yayınladığı haberin "doğru olmadığını" ve söz konusu mutabakat zaptının "tamamen uydurma" olduğunu belirtti.

ABD, İran'ın taslağını yalanladı! Orta Doğu'da barış rüzgarı kısa sürdü

TAHRAN'IN DUYURDUĞU TASLAK METİN

Sızdırılan taslak metin, ABD askeri güçlerinin İran çevresinden tamamen çekilmesini ve ülkeye yönelik ablukanın kaldırılmasını öngörüyordu.

Metinde, Tahran yönetiminin ise bu hamleye karşılık, küresel enerji koridorunun kalbi sayılan Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini bir ay içinde savaş öncesi seviyeye döndüreceği ifade edildi.

Sızdırılan metine göre; anlaşma sağlansa bile savaş gemileri bu mutabakatın dışında tutulacak ve lojistik düzenlemeler askeri gemileri kapsamayacaktı.

Öte yandan tarafların 60 gün içinde nihai anlaşmaya varması halinde mutabakat taslağı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla resmiyet kazanacaktı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN SON 24 SAATTE 23 GEMİ GEÇTİ

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Donanma'nın koordinasyonu ve güvenliği altında petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler dahil olmak üzere 23 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "Düşman ülkelerin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi yasaktır." ifadelerine yer verildi.

