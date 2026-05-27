Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail’in Gazze Şeridi’nden alıkoyduğu biri kadın 15 Filistinlinin serbest bırakıldığını açıkladı. Serbest bırakılan kişilerin sağlık durumlarının kötü olduğu belirtilirken, tahliyelerin esir takası anlaşması kapsamında sürdüğü ifade edildi.

ICRC tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin serbest bırakılan Filistinlilerin Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Gazze’nin orta kesiminde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi’ne nakledilmesine destek verdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, serbest kalan kişilerin aileleriyle yeniden iletişim kurmaları ve yakınlarıyla bir araya gelmeleri için insani yardım sağlandığı aktarıldı.

Komite, 2023 yılından bu yana benzer süreçlerle serbest bırakılan 2 bin 500’den fazla Filistinlinin nakil işlemlerine destek verildiğini bildirdi.

DURUMLARI OLDUKÇA KÖTÜ

Öte yandan sağlık kaynakları, İsrail hapishanelerinden çıkan Filistinlilerin fiziksel durumlarının oldukça kötü olduğunu ifade etti. Açıklamalarda, serbest bırakılan kişilerin aç bırakma, psikolojik baskı ve fiziksel işkenceye maruz kaldıkları öne sürüldü.

İsrail’in düzensiz aralıklarla gerçekleştirdiği tahliyelerin, Hamas ile İsrail arasında 13 Ekim 2025 tarihinde imzalanan esir takası anlaşması kapsamında sürdüğü belirtildi. Söz konusu anlaşma doğrultusunda İsrail’in şimdiye kadar Gazze’den yaklaşık 1700 esiri serbest bıraktığı kaydedildi.

