Adana Kozan'da Kurban Bayramı'nın ilk günü yaşanan arazi anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı. Çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olaya ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı

Adana'da iki grup arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı Kurban Bayramı'nın ilk günün kana buladı. Silahlı kavgada bilanço ağır oldu.

Kozan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle dün çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Sinan Köten, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre olay, Kurban Bayramı arefesinde Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında kurban pazarında başlayan tartışma, tarafların mahallede yeniden karşı karşıya gelmesiyle büyüdü. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine ateş açtı.

1 ÖLÜ 2 YARALI

Çıkan silahlı kavgada Sinan Köten ile 2 arkadaşı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, vatandaşların da yardımıyla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sinan Köten, sevk edildiği hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, çatışma sırasında ateşlenen kurşunların çevrede bulunan bir evin camına ve park halindeki bir kamyonun aynasına isabet ettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

