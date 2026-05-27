Hamas, İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Odeh’in, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı. Odeh’in eşi ve iki çocuğunun da aynı saldırıda hayatını kaybettiği aktarıldı.

AİLESİ İLE BİRLİKTE CAN VERDİ

Hamas, Odeh’in dün İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini doğrulayarak, Odeh’in eşi ve iki çocuğuyla birlikte İsrail tarafından öldürüldüğünü aktardı. Odeh’in yerine kimin geçeceğine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.



GEÇEN HAFTA GÖREVE GELMİŞTİ

Odeh, geçen hafta İzzeddin el-Haddad’ın yerine İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı olarak atanmıştı.

