Hamas doğruladı: Kassam Tugayları Komutanı Odeh öldürüldü
Hamas, İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Odeh’in, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı. Odeh’in eşi ve iki çocuğunun da aynı saldırıda hayatını kaybettiği aktarıldı.
- Hamas, Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Odeh’in dün İsrail’in saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı.
- Odeh’in eşi ve iki çocuğuyla birlikte İsrail tarafından öldürüldüğü aktarıldı.
- Odeh, geçen hafta İzzeddin el-Haddad’ın yerine Kassam Tugayları Komutanı olarak atanmıştı.
- Odeh’in yerine kimin geçeceğine dair bir açıklama yapılmadı.
AİLESİ İLE BİRLİKTE CAN VERDİ
Hamas, Odeh’in dün İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini doğrulayarak, Odeh’in eşi ve iki çocuğuyla birlikte İsrail tarafından öldürüldüğünü aktardı. Odeh’in yerine kimin geçeceğine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.
GEÇEN HAFTA GÖREVE GELMİŞTİ
Odeh, geçen hafta İzzeddin el-Haddad’ın yerine İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı olarak atanmıştı.
