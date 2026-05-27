İsrail, Gazze Şeridi’nde yürürlükte olan ateşkese ve uluslararası çağrılara rağmen katliamlarını sürdürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın geçtiğimiz hafta göreve gelen yeni komutanı Muhammed Odeh’in, Gazze Şehri'nde düzenlenen bir hava saldırısıyla öldürüldüğünü ileri sürdü.

İsrail ordusu, tüm dünyanın gözü önünde devam eden ateşkese rağmen Gazze’deki sivil altyapıyı ve yerleşim yerlerini bombalamayı sürdürüyor. Son olarak Gazze Şehri'nin Rimal Mahallesi'nde bir binayı hedef alan İsrail savaş uçakları, Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Odeh’in bulunduğu noktaya nokta atışı hava saldırısı düzenledi.

Reuters’a konuşan Odeh’in bir yakını, suikastı doğrulayarak el-Kassam liderinin saldırı sırasında yanında bulunan eşi ve oğluyla birlikte hayatını kaybettiğini doğruladı.

Cenaze töreninin Gazze Şehri’nde öğle namazının ardından gerçekleştirileceği öğrenildi. Gazze'deki sivil savunma yetkilileri, İsrail'in vahşi saldırısında çevre binaların da büyük hasar gördüğünü, en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 sivilin yaralandığını açıkladı.

İsrail ateşkes dinlemiyor: Bir Hamas komutanı daha öldürüldü

BİR HAFTA ÖNCE ATANMIŞTI

İsrail Başbakanlığı ve Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, katledilen Muhammed Odeh’in Hamas istihbaratının başında olduğu ve 7 Ekim operasyonunun mimarlarından biri olduğu iddia edildi. Odeh, iki hafta önce yine bir İsrail saldırısında öldürülen İzzeddin el-Haddad’ın yerine, henüz 11 gün önce 18 Mayıs'ta İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın yeni komutanı olarak atanmıştı.

Kassam liderine yönelik suikastı canlı yayında duyuran İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, "Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü göç ettirilmesi planı da hayata geçirilecek; her şey doğru zamanda ve doğru şekilde yapılacak" dedi.

ATEŞKES DÖNEMİNDE KATLİAM BİLANÇOSU BÜYÜYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, sözde "ateşkes" döneminin yürürlüğe girdiği günden bu yana İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda en az 880 Filistinli sivil katledildi. Savaşın başlangıcından bu yana Gazze'de can kaybı 72 bin 800'e yükseldi.

