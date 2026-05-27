NASA, yaklaşık 50 yıl sonra Ay'a kalıcı olarak geri dönüşü sağlayacak 20 milyar dolar bütçeli Ay Üssü projesinin 3 aşamalı resmi yol haritasını ilk kez paylaştı.

Yaklaşık 50 yıl sonra Ay'a yeniden büyük dönüş planını açıklayan NASA, Çin'in uzaydaki artan nüfuzuna karşı harekete geçiyor.

NASA Direktörü Jared Isaacman, "Ay'dan bir daha asla vazgeçmeyeceğiz. Bu sefer kalıcı olarak geri dönüyoruz" diyerek Washington ile Pekin arasındaki yeni nesil uzay yarışında geri adım atmayacaklarının sinyalini vermişti.

NASA ilk kez paylaştı! Ay’a kurulacak kalıcı üste dikkat çeken detay: Tarih verildi

İLK AY ÜSSÜNÜN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI: ROBOTİK İNİŞ ARAÇLARI VE ZIPLAYAN DRONLAR

NASA, insanların başka bir gökcisminde kuracağı ilk kalıcı yerleşim birimine ait kritik envanter ve lojistik detayları içeren görselleri paylaştı. Planlara göre Ay'ın güney kutbunda kurulacak olan bu üs, zamanla aşamalı bir yaklaşımla büyütülerek yüzlerce mil karelik devasa bir alana yayılacak.

Yayınlanan projelerde, altyapıyı inşa etmek üzere yüzeye gönderilecek otonom robotik iniş araçları, atmosferi olmayan zorlu engebeleri aşabilecek kapasitede "zıplayan insansız hava araçları" ve astronotların kayalık yüzeyde uzun mesafeler kat etmesini sağlayacak özel rover bulunuyor.

NASA ilk kez paylaştı! Ay’a kurulacak kalıcı üste dikkat çeken detay: Tarih verildi

TRUMP’IN GÖREV SÜRESİ DOLMADAN İLK İNİŞ HEDEFLENİYOR

ABD, Başkan Donald Trump’ın ikinci dönem görev süresi dolmadan önce, yani 2029 yılına kadar Amerikalı astronotları yeniden Ay yüzeyine ayak bastırmayı hedefliyor. Projenin hızı, Trump tarafından NASA'nın 15. yöneticisi olarak atanan milyarder girişimci, pilot ve ticari astronot Jared Isaacman ile daha da ivme kazandı.

NASA ilk kez paylaştı! Ay’a kurulacak kalıcı üste dikkat çeken detay: Tarih verildi

Salı günü düzenlenen basın toplantısında NASA Direktörü Isaacman, şöyle konuştu:

"Sabırla bekleyenler için büyük dönüş çok yakında ve biz hızımızı kesmeyeceğiz. Bu hamle, insanların yeniden gökyüzüne bakmaya başladığı, yeniden büyük şeylere inandığı anlamına geliyor. Amerika bu kez kalıcı olarak geri dönüyor."

NASA ilk kez paylaştı! Ay’a kurulacak kalıcı üste dikkat çeken detay: Tarih verildi

ÇİN'DEN EŞ ZAMANLI FIRLATMA: REKABET KIZIŞIYOR

Washington’ın takvimi öne çekmesindeki en büyük etken, 2030 yılına kadar insanlı Ay misyonunu tamamlayacağını duyuran en büyük küresel rakibi Çin. Nitekim Pekin, gövde gösterisi niteliğindeki adımlarına bir yenisini daha ekleyerek Shenzhou-23 uzay aracını başarıyla fırlattı ve yeni astronot ekibini yörüngedeki Tiangong Uzay İstasyonu’na ulaştırdı.

Uzay analistleri ve bazı bilim insanları ise NASA'nın ilan ettiği takvimi oldukça iddialı ve riskli buluyor. Open University'den Ay bilimci Dr. Simeon Barber, Çin'in lojistik ve devlet desteği hızıyla yarışı önde götürdüğünü ileri sürerek, "Çin'in yüzeye ilk ulaşan güç olması beni hiç şaşırtmaz" değerlendirmesinde bulundu.

HEDEF 2032: MAĞARALARDA HAYATTA KALMA BİLİMİ VE NÜKLEER ENERJİ

NASA'nın mart ayında duyurduğu 15 milyar sterlin bütçeli özel program kapsamında, Ay üssünün 2032 yılına kadar nükleer ve güneş enerjisiyle çalışan entegre bir yapıya kavuşturulması ve astronotların bu tarihte "yarı kalıcı" konutlarda yaşamaya başlaması planlanıyor.

Güneş ışığı altında sıcaklığın 121°C'nin üzerine çıktığı, karanlıkta ise -128°C ila -240°C arasındaki ölümcül krater soğuklarına sahne olan Ay yüzeyinde hayatta kalabilmek için adeta bir teknoloji savaşı verilecek. Isaacman, radyasyon, meteor yağmurları ve aşırı sıcaklık dalgalanmalarından korunmak amacıyla Ay'daki doğal mağaraların da sığınak olarak incelendiğini, bu destansı mücadelede 1960’ların ikonik Apollo stratejilerinden ilham aldıklarını kaydetti.

MARS YOLCULUĞU İÇİN CAN SİMİDİ

Ay'ın güney kutbunda yürütülecek bilimsel deneylerin ve bölgedeki donmuş su yataklarından elde edilecek içme suyu ile oksijen üretiminin, insanlığın nihai hedefi olan Mars yolculuğu için bir sıçrama tahtası olacak.

Özel sektör işbirliklerini de üst seviyede tutan NASA, Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin ile 2029'daki Artemis V misyonu için 50 fit yüksekliğinde bir iniş aracı tedarik etmek üzere el sıkıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası