Türkiye Gazetesi
Atletico Madrid'den Süper Lig'e transfer oldu
Süper Lig ekibi Eyüpspor, Atletico Madrid ile yollarını ayıran Rumen file bekçisi Horațiu Moldovan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Özetle DinleAtletico Madrid'den Süper Lig'e transfer oldu
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Spor 3 dk önce
Eyüpspor, 28 yaşındaki kaleci Horatiu Moldovan'ı Atletico Madrid'den transfer etti.
- Eyüpspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
- İstanbul ekibi, Atletico Madrid forması giyen 28 yaşındaki kaleci Horatiu Moldovan'ı kadrosuna kattı.
- Eyüpspor'dan transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Semt-i Mukaddes’e Hoş Geldin Horațiu Moldovan!" denildi.
- Avrupa tecrübesiyle dikkat çeken Rumen file bekçisinin, Eyüpspor'un kalesinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.
- Horatiu Moldovan, Romanya Ligi takımlarından Cluj altyapısından yetişti.
- Moldovan, Atletico Madrid dışında Sassuolo ve Oviedo formaları da giydi.
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Eyüpspor, dikkat çeken bir transfere imza attı.
İstanbul ekibi, Atletico Madrid forması giyen 28 yaşındaki kaleci Horatiu Moldovan'ı kadrosuna kattı. Eyüpspor'dan transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Semt-i Mukaddes’e Hoş Geldin Horațiu Moldovan!" denildi.
Avrupa tecrübesiyle dikkat çeken Rumen file bekçisinin, Eyüpspor'un kalesinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.
Romanya Ligi takımlarından Cluj altyapısından yetişen Horatiu Moldovan, İspanyol devi Atletico Madrid dışında Sassuolo ve Oviedo formaları da giydi.
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