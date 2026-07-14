Yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki üçün maçında Avusturya ekibi LASK Linz ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve 3'te 3 yaptı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında Avusturya'nın LASK ekibiyle karşılaştı.

FENERBAHÇE 2 GOLLE GÜLDÜ

Raiffeisen Arena'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, LASK'ı 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin gollerini 6. dakikada İrfan Can Kahveci ve 56. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. LASK Linz'in tek golü ise 65. dakikada Krystof Danek'ten geldi.

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HAZIRLIK KAMPINDA 3'TE 3

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdürdü. Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında ev sahibi ülke temsilcisi Admira Wacker'i 5-0, ikinci müsabakasında ise Polonya temsilcisi Pogon Szczecin'i 4-0 mağlup etti. Bu müsabakanın ardından ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayan sarı lacivertliler, İstanbul'a dönecek.

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