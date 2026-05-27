Dayısını öldürdü, annesini yaraladı! Günlerce aynı evde yaşamaya devam etti
Bursa'da E.A. isimli şahıs, evde tartıştığı dayısı Cüneyt Taşkıran'ı öldürüp, annesi Ç.A.'yı yaraladı. Zanlının olayın ardından günlerce ceset ve yaralı annesiyle aynı evde kalmaya devam ettiği ortaya çıktı.
- 23 Mayıs 2026'da Bursa Osmangazi İstiklal Mahallesi Uludağ Sokak'ta Cüneyt Taşkıran (60) ile yeğeni E.A. (35) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
- Kavgada darp sonucu Cüneyt Taşkıran hayatını kaybetti, annesi Ç.A. (63) yaralandı.
- E.A., olayın ardından 3 gün boyunca cesetle aynı evde yaşadı ve çevresine farklı bilgiler verdi.
- 25 Mayıs'ta taksi durağına giden E.A.'nın ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
- Gözaltına alınan E.A. suçlamaları reddetti ve olay sırasında evde bulunmadığını iddia etti.
- E.A.'nın geçmişte annesine yönelik şiddet iddiaları nedeniyle sabıka kaydı olduğu belirtildi.
23 Mayıs 2026 tarihinde Bursa'nın Osmangazi İstiklal Mahallesi Uludağ Sokak'ta Cüneyt Taşkıran (60), kısa süre önce kardeşi Ç.A. (63) ve yeğeni E.A. (35) ile aynı evde yaşamaya başladı. Olay günü evde alkol alan Taşkıran ve yeğeni E.A., tartışmaya başladı. Annesine yönelik şiddet iddiasına tepki gösteren Taşkıran ile yeğeni E.A. arasındaki tartışma, kısa sürede şiddetli kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede sırasında Taşkıran, aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetti.
GÜNLERCE CESETLE AYNI EVDE KALMIŞ
Öldürdüğü dayısı ve darbettiği annesiyle aynı evde kalmaya devam eden E.A.'nın dışarı çıksa da çevresindekilere farklı bilgiler verdiği 3 gün sonra ortaya çıktı. 25 Mayıs'ta mahallesindeki taksi durağına giden E.A.'nın dayısının evde hareketsiz yattığını söylemesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ZANLI GÖZALTINDA
İhbar sonrası adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, evde Taşkıran'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Taşkıran'ın cansız bedeni ilk incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı durumda olan anne Ç.A. ise ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayın ardından şüpheli E.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette verdiği ilk ifadede suçlamaları kabul etmediği ve olay sırasında evde bulunmadığını iddia ettiği öğrenildi. Ayrıca, E.A.'nın geçmişte de annesi Ç.A.'ya yönelik şiddet iddiaları nedeniyle emniyette suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.