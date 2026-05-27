Bursa'da E.A. isimli şahıs, evde tartıştığı dayısı Cüneyt Taşkıran'ı öldürüp, annesi Ç.A.'yı yaraladı. Zanlının olayın ardından günlerce ceset ve yaralı annesiyle aynı evde kalmaya devam ettiği ortaya çıktı.

23 Mayıs 2026 tarihinde Bursa'nın Osmangazi İstiklal Mahallesi Uludağ Sokak'ta Cüneyt Taşkıran (60), kısa süre önce kardeşi Ç.A. (63) ve yeğeni E.A. (35) ile aynı evde yaşamaya başladı. Olay günü evde alkol alan Taşkıran ve yeğeni E.A., tartışmaya başladı. Annesine yönelik şiddet iddiasına tepki gösteren Taşkıran ile yeğeni E.A. arasındaki tartışma, kısa sürede şiddetli kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede sırasında Taşkıran, aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetti.

Cüneyt Taşkıran

GÜNLERCE CESETLE AYNI EVDE KALMIŞ

Öldürdüğü dayısı ve darbettiği annesiyle aynı evde kalmaya devam eden E.A.'nın dışarı çıksa da çevresindekilere farklı bilgiler verdiği 3 gün sonra ortaya çıktı. 25 Mayıs'ta mahallesindeki taksi durağına giden E.A.'nın dayısının evde hareketsiz yattığını söylemesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

E.A.

ZANLI GÖZALTINDA

İhbar sonrası adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, evde Taşkıran'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Taşkıran'ın cansız bedeni ilk incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı durumda olan anne Ç.A. ise ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayın ardından şüpheli E.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette verdiği ilk ifadede suçlamaları kabul etmediği ve olay sırasında evde bulunmadığını iddia ettiği öğrenildi. Ayrıca, E.A.'nın geçmişte de annesi Ç.A.'ya yönelik şiddet iddiaları nedeniyle emniyette suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası