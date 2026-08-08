Şile'de denize girme yasağı 9 Ağustos 2026 Pazar günü için sahile gitmeyi planlayanların gündeminde. İstanbul'da hafta sonu deniz planı yapan vatandaşlar Şile plajlarındaki son durumu araştırırken, Şile Kaymakamlığı olumsuz deniz koşullarına ilişkin açıklama yaptı. Peki, 9 Ağustos Şile'de denize girmek yasak mı?

Şile'de denize girme yasağı olup olmadığı 9 Ağustos Pazar günü sahile gitmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sıcak havanın etkisini sürdürmesiyle Şile plajlarına gitmeyi planlayanlar, "Şile'de denize girmek yasak mı?" ve "9 Ağustos Şile plajları açık mı?" sorularına cevap arıyor.

9 AĞUSTOS ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Şile'de 9 Ağustos 2026 Pazar günü denize girmek yasaklandı. Şile Kaymakamlığının duyurusuna göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Windfinder verilerinde öngörülen yüksek dalga boyu nedeniyle ilçe genelinde tüm plajlarda denize giriş yasaklandı.

9 Ağustos Şile'de denize girmek yasak mı? Şile Kaymakamlığı duyurdu

ŞİLE'DE DENİZE GİRME YASAĞI VAR MI?

Şile Kaymakamlığının son açıklamasıyla birlikte 9 Ağustos Pazar günü ilçe genelindeki tüm plajlarda denize giriş yasağı uygulanacak. Yeni duyurular ve önümüzdeki günler için denize giriş durumunun yeni meteorolojik değerlendirmeler ve Kaymakamlık duyuruları doğrultusunda takip edilmesi gerekiyor.

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