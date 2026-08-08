Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

9 Ağustos Şile'de denize girmek yasak mı? Şile Kaymakamlığı duyurdu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
9 Ağustos Şile'de denize girmek yasak mı? Şile Kaymakamlığı duyurdu

Şile'de denize girme yasağı 9 Ağustos 2026 Pazar günü için sahile gitmeyi planlayanların gündeminde. İstanbul'da hafta sonu deniz planı yapan vatandaşlar Şile plajlarındaki son durumu araştırırken, Şile Kaymakamlığı olumsuz deniz koşullarına ilişkin açıklama yaptı. Peki, 9 Ağustos Şile'de denize girmek yasak mı?

Kaydet
a- | +A

Şile'de denize girme yasağı olup olmadığı 9 Ağustos Pazar günü sahile gitmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sıcak havanın etkisini sürdürmesiyle Şile plajlarına gitmeyi planlayanlar, "Şile'de denize girmek yasak mı?" ve "9 Ağustos Şile plajları açık mı?" sorularına cevap arıyor.

9 AĞUSTOS ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Şile'de 9 Ağustos 2026 Pazar günü denize girmek yasaklandı. Şile Kaymakamlığının duyurusuna göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Windfinder verilerinde öngörülen yüksek dalga boyu nedeniyle ilçe genelinde tüm plajlarda denize giriş yasaklandı.

9 Ağustos Şile'de denize girmek yasak mı? Şile Kaymakamlığı duyurdu
Başlık Resmi9 Ağustos Şile'de denize girmek yasak mı? Şile Kaymakamlığı duyurdu

ŞİLE'DE DENİZE GİRME YASAĞI VAR MI?

Şile Kaymakamlığının son açıklamasıyla birlikte 9 Ağustos Pazar günü ilçe genelindeki tüm plajlarda denize giriş yasağı uygulanacak. Yeni duyurular ve önümüzdeki günler için denize giriş durumunun yeni meteorolojik değerlendirmeler ve Kaymakamlık duyuruları doğrultusunda takip edilmesi gerekiyor.

İLGİLİ HABERLER
9 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi listesi! İzmir
HABERLER
9 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Arabeskin güçlü sesi Cansever hayatını kaybetti
Arabeskin güçlü sesi Cansever hayatını kaybetti
Kaydet
9 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! Vücut analiz baskülü, kamp sandalyesi ve daha fazlası raflara geliyor
9 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı!
Kaydet
Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenleme TBMM'de kabul edildi
Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenleme kabul edildi
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.