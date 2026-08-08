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Arabeskin güçlü sesi Cansever hayatını kaybetti

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Arabeskin güçlü sesi Cansever hayatını kaybetti

Arabesk müziğinin güçlü seslerinden Cansever, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.

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Arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Cansever, bir süredir tedavis gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz aralık ayında lösemi (kan kanseri) teşhisi konulan, Almanya'da ilik nakli de yapılan şarkıcı, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

"DAHA İKİ GÜN ÖNCE KONUŞTUK"

Cansever’in vefat haberini sosyal medya üzerinden paylaşan Mehtap, “Cansever ablam rahmetli oldu, daha iki gün önce konuştuk” ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Gazeteci Burak Doğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanatçının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Arabeskin güçlü sesi Cansever hayatını kaybetti
Başlık ResmiArabeskin güçlü sesi Cansever hayatını kaybetti

BAKANLIKTAN PAYLAŞIM

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Kendine özgü yorumu ve unutulmaz eserleriyle gönüllerde iz bırakan sanatçıya Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Arabeskin güçlü sesi Cansever hayatını kaybetti
Başlık ResmiArabeskin güçlü sesi Cansever hayatını kaybetti

SON PAYLAŞIMI YÜREK YAKTI

Cansever'in son paylaşımı ise sevenlerini hüzne boğdu. Şarkıcı, paylaşımında ateş problemi yaşadığını ve tansiyonunun düşük seyrettiğini ifade etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Canlar, merak etmeyin. Allah'ın izniyle bu da geçecek. Çok yazan ve arayan var. Konuşamıyorum, yazamıyorum. Sürekli serum ve antibiyotik alıyorum, sürekli yatıyorum."

Arabeskin güçlü sesi Cansever hayatını kaybetti
Başlık ResmiArabeskin güçlü sesi Cansever hayatını kaybetti

CANSEVER KİMDİR?

Cansever, 8 Temmuz 1967 tarihinde Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde 7 çocuklu ailenin en küçüğü olarak doğdu. Babası Selanik, annesi Bulgaristan göçmeni olup Roman asıllı olan Cansever'in gerçek adı Dzansever Dalipova'dır. Cansever henüz 12 yaşlarındayken sokakta çocukların sopa fırlatmasından dolayı tek gözünü kaybetti.

Çocukluk yılarından beri müzik ile iç içe olan Cansever ilk albümü olan Kemano Başal E Romenge'yi 1992 yılında Kuzey Makedonya'da çıkardı. 1994'te romatizmal bir hastalık türü olan ankilozan spondilite yakalandı.

1997'de ilk kez İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği 'İbo Show' isimli programa çıkarak 'Kara Çadır' ismine sahip Yemen türküsünü söyledi.

Meçhul isimli albümünde Kara Çadır, Kader, Yara Benim, Durup Dururken, Aşkım Yarım Kalmasın, Meçhul, Yeni Aşk, Uzat Bana Ellerini, Olmaz Olsun, Derman Ol isimli şarkılarıyla Türkiye'deki kariyerinin temellerini attı.

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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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