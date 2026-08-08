9 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi listesi 9 Ağustos 2026 Pazar günü için araştırılıyor. GEDİZ Elektrik tarafından duyurulan planlı çalışma programıyla birlikte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve kesintilerin sona ereceği saatler gündeme geldi.

İzmir'in birçok ilçesinde elektrik dağıtım şebekesine yönelik bakım, yenileme ve teknik çalışmalar 9 Ağustos Pazar günü devam edecek. GEDİZ elektrik kesintisi programında yer alan bilgilere göre çalışmaların saat aralıkları ilçelere göre değişirken, vatandaşlar "İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?" ve "Hangi mahallelerde elektrik kesintisi olacak?" sorularına cevap arıyor.

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 AĞUSTOS 2026

İzmir'de 9 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek planlı çalışmalar daha geniş bir programı kapsıyor. Aliağa'dan Konak'a kadar birçok ilçenin belirli mahallelerinde şebeke bakım, yenileme ve kapasite artışı, TEİAŞ trafo bakım, ağaç kesimi ve yük aktarımı gibi çalışmalar yapılacak. Güncel duyurulara göre kesintilerin önemli bir bölümü sabah saatlerinde başlayacak.

Aliağa - 09.00-15.00: B. Hayrettin Paşa (2209. Sk., 2210. Sk., 2211. Sk., 2212. Sk., 2213. Sk., 2214. Sk., 2215. Sk., 2216. Sk., 2217. Sk., 2218. Sk., 2219. Sk., 2220. Sk., 2222. Sk., 2223. Sk., 2224. Sk., 2225. Sk., 2226. Sk., 29 Ekim Cumhuriyet Cd., Fevzi Çakmak Cd., Kazım Dirik Cd., Mithat Paşa Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Talat Bilgin Cd.), Fatih (2401. Sk., 2402. Sk., 2402/1. Sk., 2404. Sk., 2405. Sk., 2405/1. Sk., 2406. Sk., 2416. Sk., 2416/1. Sk., Gençlik Cd., Kazım Dirik Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Necmi Pehlivan Cd., Yazar Namık Kemal Cd.), Mimar Sinan (2601. Sk., 2602. Sk., 2603. Sk., 2604. Sk., 2605. Sk., 2605/1. Sk., 2606. Sk., 2607. Sk., 2608. Sk., 2608/1. Sk., 2610. Sk., 2611. Sk., 2612. Sk., 2613. Sk., 2614. Sk., 2615. Sk., 2616. Sk., 2617. Sk., 2618. Sk., 2619. Sk., 2620. Sk., 2620/1. Sk., 2622. Sk., 2624. Sk., 2624/1. Sk., 2625. Sk., 2625/1. Sk., 29 Ekim Cumhuriyet Cd., Hasan Tahsin Cd., Hatundere Cd., Kazım Dirik Cd., Mevlana Cd., Mithat Paşa Cd., Muammer Aksoy Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Yavuz Selim Cd.)

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 8-9 Ağustos! İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?

Bergama - 09.00-11.00: Aşağıkırıklar, Sağancı

11.00-12.00: Sağancı

09.00-14.00: Eğrigöl (Eğrigöl Köyü İç Yolu, Eğrigöl Köyü Yolu)

15.00-18.00: Karahıdırlı (Karahıdırlı Küme Evleri)

Bornova - 09.00-15.00: Yeşilova (4039/1. Sk., 4039/2. Sk., 4039/3. Sk., 4039/4. Sk., 4045. Sk., 4047. Sk., 4049. Sk., 4162. Sk., 4172. Sk., 4174. Sk., 4174/1. Sk.)

Yeşilova (4015. Sk., 4021. Sk., 4021/1. Sk., 4023. Sk., 4025. Sk., 4027. Sk., 4030/1. Sk., 4032. Sk., 4036. Sk.)

Dikili - 09.00-11.00: İsmetpaşa

9 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

9 AĞUSTOS İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Kemalpaşa - 09.00-14.00: Çınarköy (2. Sk., 5001. Sk., 5001/1. Sk., 5002. Sk., 5003. Sk., 5003/1. Sk., 5004. Sk., 5004/1. Sk., 5005. Sk., 5006. Sk., 5007. Sk., 5008. Sk., 5009. Sk., 5009/2. Sk., 5010. Sk., 5011. Sk., 5012. Sk., 5014. Sk., 8 Eylül Cd., 9 Eylül Cd., 92. Sk., Beypınarı Mevki Yolu Küme Evleri, Çınarköy Kırovası Küme Evleri, Eşrefi Rumi Cd., İzmir Cd., Kemal Paşa Çınarköy Cd., Kırovası Küme Evleri, Madenaltı Mevki Yolu Küme Evleri, Şehit Jandarma Er Nadir Özkan Sk.), Sekiz Eylül (100. Sk., 100/1. Sk., 100/2. Sk., 100/3. Sk., 101/1. Sk., 102. Sk., 103/1. Sk., 104. Sk., 105. Sk., 106. Sk., 107/1. Sk., 108. Sk., 109. Sk., 110/1. Sk., 111. Sk., 112. Sk., 113. Sk., 114/1. Sk., 115. Sk., 116. Sk., 118. Sk., 119. Sk., 120. Sk., 121. Sk., 124. Sk., 125. Sk., 126. Sk., 127. Sk., 128. Sk., 129. Sk., 130/1. Sk., 131. Sk., 134. Sk., 135. Sk., 136. Sk., 137. Sk., 139. Sk., 140. Sk., 145. Sk., 145/1. Sk., 147. Sk., 19 Mayıs Cd., 5012. Sk., 73. Sk., 75. Sk., 76/1. Sk., 77/1. Sk., 79. Sk., 8 Eylül Cd., 80/1. Sk., 81/1. Sk., 82. Sk., 83/1. Sk., 84. Sk., 85. Sk., 88. Sk., 88/1. Sk., 88/2. Sk., 88/3. Sk., 89. Sk., 90/1. Sk., 92. Sk., 93. Sk., 94. Sk., 95. Sk., 96. Sk., 97. Sk., 98. Sk., 99. Sk., 99/1. Sk., Eşrefi Rumi Cd., Hoca Ahmet Yesevi Cd., İzmir Cd., Kirazlı Cd., Kırovası Küme Evleri, Küplücealtı Küme Evleri, Şehit Er İsa Türkmen Cd.)

09.00-14.00 Çınarköy (5010. Sk., Çınarköy Kırovası Küme Evleri, Kemal Paşa Çınarköy Cd., Madenaltı Mevki Yolu Küme Evleri), Kızılüzüm (5010. Sk., 5011. Sk., Kemalpaşa Kızılüzüm Cd., Kemalpaşa Kızılüzüm Kırovası Küme Evleri)

14.00-18.00 Mehmet Akif Ersoy (171. Sk., 193. Sk., 197. Sk., 198. Sk., 199. Sk., 200. Sk., 201. Sk., 202. Sk., 203. Sk., 204. Sk., 206. Sk., 213. Sk., 219. Sk., 221. Sk., 222. Sk., 223. Sk., 224. Sk., 225. Sk., 226. Sk., 227. Sk., 228. Sk., 229. Sk., 231. Sk., 232. Sk., 233. Sk., 233/2. Sk., 233/6. Sk., 234. Sk., 235. Sk., 241/1. Sk., Çayırlar Küme Evleri, Doktor Ali Karaman Cd., Harıldak Küme Evleri, Kirazlı Cd., Nif Cd., Öğretmen Tahir Tunca Cd., Sayra Çınar Küme Evleri, Taşlıyol)

9 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Menemen - 10.00-16.00: Ahıhıdır (Cıkmaz, Eski Mahkeme Cd., Şehit Kemal Cd., Türbe Sk., Yeni Sk.), Camiikebir (Arasta Cd., Deniz Sk., Eski Mahkeme Cd., Hocazade Sk., İpek Pazarı Sk., Mehmet Paşa Geçidi Sk., Mektebi Fevziye Sk., Pazarbaşı Geçidi Sk., Şehit Kemal Cd., Soğan Pazarı Sk.), Gaybi (Adnan Menderes Cd., Eski Mahkeme Cd., Hacıbaki Sk., Hamam Sk., Hasırcı Sk., İsmail Efendi Sk., Yahya Efendi Sk., Yeni Sk.), Mermerli (İmaret Sk., Yahya Efendi Sk.), Tülbentli (Adnan Menderes Cd., İkiz Çeşme Sk., İsmail Efendi Sk., Yahya Efendi Sk.)

09.00-15.00: Hatundere (6102. Sk., Hatundere Cd.)

Ödemiş - 09.00-15.30: Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri)

Beydağ - 09.00-16.00: Atatürk (Ulus Meydanı), Cumhuriyet (Beydağ Lozan Meydanı, Çarşı Sk., Cumhuriyet Kültür Cd., Demirci Sk., Elma Sk., Emniyet Sk., Han Sk., Kavakyolu Sk., Lale Sk., Mareşal F. Çakmak Cd., Menekşe Sk., Park Sk., Şehit Raşit Başoğlu Cd., Yılmaz Sk., Yurtseven Sk.)

Buca - 09.00-17.00: Zafer

Konak - 09.00-17.00: Alsancak

Çiğli - 09.00-17.00: Uğur Mumcu, Balatçık

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