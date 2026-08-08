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Spor

İlke Özyüksel Mihrioğlu, modern pentatlonda Avrupa şampiyonu

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İlke Özyüksel Mihrioğlu, modern pentatlonda Avrupa şampiyonu

2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı.

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Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. Eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run branşlarında yapılan yarışta İlke Özyüksel Mihrioğlu, tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonluğuna uzandı.

İlke Özyüksel Mihrioğlu - Osman Aşkın Bak
Başlık Resmiİlke Özyüksel Mihrioğlu - Osman Aşkın Bak

İlke'yi ilk tebrik eden, müsabakaları yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu.

Kadınlarda Belaruslu Anastasiya Arol gümüş, Macar Blanka Guzi ise bronz madalya aldı.

2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası madalya kürsüsü
Başlık Resmi2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası madalya kürsüsü

TÜRK SPOR TARİHİNDE İLK

İlke Özyüksel Mihrioğlu, Türkiye'ye modern pentatlon branşında ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren isim oldu.

Daha önce Avrupa şampiyonalarında iki bronz madalya kazanan İlke, 9'uncu defa yer aldığı final müsabakasında bu defa Avrupa şampiyonu ünvanını elde ederek tarihe geçti.

Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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