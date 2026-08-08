Nissan'ın Çin'deki ortak girişimi Dongfeng Nissan tarafından geliştirilen yeni NX7, resmi görselleriyle ortaya çıktı. 41 kWh'lik büyük bataryası sayesinde CLTC ölçümlerine göre 225 kilometre tamamen elektrikli menzil sunan şarj edilebilir hibrit SUV, tavana yerleştirilen LiDAR sensörüyle de dikkat çekiyor.

Nissan, Çin pazarındaki yeni nesil SUV ailesini genişletmeye devam ediyor. Markanın Dongfeng Nissan ortaklığıyla geliştirdiği NX7, resmi görsellerinin yayınlanmasıyla birlikte ilk kez detaylı şekilde görüldü. NX8'in küçük kardeşi olarak konumlandırılan model, özellikle büyük bataryası ve gelişmiş sürüş destek teknolojileriyle öne çıkıyor.

41 KWH BATARYA İLE 225 KM ELEKTRİKLİ MENZİL

Yeni Nissan NX7'nin en dikkat çekici özelliği, bir şarj edilebilir hibrit SUV için oldukça büyük sayılabilecek 41 kWh kapasiteli bataryası.

Bu batarya sayesinde NX7, Çin'in CLTC ölçüm standardına göre 225 kilometre yalnızca elektrik motoruyla yol alabiliyor. Bu değer, günlük kullanımda birçok sürücünün benzinli motoru devreye sokmadan seyahat edebilmesini mümkün kılabilecek seviyede.

Batarya tamamen tükendiğinde ise araç, 1.5 litrelik benzinli motor ve elektrik motorunun birlikte çalıştığı hibrit sistemle yoluna devam ediyor.

Nissan NX7 tanıtıldı: 225 km elektrikli menzil sunan hibrit SUV

228 BEYGİRLİK ELEKTRİK MOTORU

NX7'nin hibrit sisteminde 1.5 litrelik benzinli motor görev yapıyor. Bu motorun gücü 98 beygir olarak açıklanırken, elektrik motoru 228 beygir güç üretiyor.

SUV'nin maksimum hızı 180 km/sa ile sınırlandırılmış durumda. Bataryanın boş olduğu durumda açıklanan yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 4,8 litre seviyesinde. Modelin 0-100 km/s hızlanma verisi ise henüz açıklanmadı.

Nissan NX7 tanıtıldı: 225 km elektrikli menzil sunan hibrit SUV

4,79 METRE UZUNLUĞUNDA

Nissan NX7, orta-büyük SUV sınıfında konumlanıyor. Modelin uzunluğu yaklaşık 4,79 metre. Bu boyutuyla Nissan NX7; Skoda Kodiaq ve Hyundai Santa Fe gibi modellerle benzer bir ölçekte bulunuyor. Araç, Nissan'ın Çin'deki N serisi SUV ailesinin tasarım çizgisini sürdürüyor.

Ön bölümde iki katmanlı far tasarımı dikkat çekerken, arka bölümde otomobilin genişliğini vurgulayan boydan boya uzanan stop lambaları kullanılıyor. Ön ve arka bölümde aydınlatmalı Nissan logosu da tasarımın dikkat çekici ayrıntıları arasında.

TAVANDA LİDAR SENSÖRÜ BULUNUYOR

NX7'nin tasarımında en kolay fark edilen teknolojik detaylardan biri ise tavanın üzerine yerleştirilen LiDAR sensörü. Sensör, otomobilin çevresini daha ayrıntılı şekilde algılamasına yardımcı olurken gelişmiş sürüş destek sistemlerinin altyapısını oluşturuyor. Nissan'ın yeni NX serisinde akıllı sürüş teknolojilerine daha fazla ağırlık verdiği görülüyor.

Nissan NX7 tanıtıldı: 225 km elektrikli menzil sunan hibrit SUV

ÇİN DIŞINA ÇIKABİLİR

Nissan şu anda NX7'yi Çin pazarı için geliştiriyor. Ancak şirketin Çin'de üretilen elektrikli ve yeni nesil modellerini farklı pazarlara ihraç etme planları bulunuyor.

Özellikleri gibi NX7’nin fiyatıyla da oldukça iddialı olması bekleniyor. Modelin büyüğü NX8 22 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla satılıyor ve NX7’nin daha uygun olacağı belirtiliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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