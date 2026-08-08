Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunun arkasında fuhuş pazarlığı çıktı. 14 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde mide bulandıran mesajlar tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün uyuşturucu ile mücadelesi hız kesmeden devam ederken, Ankara’da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunun detayları ‘Pes’ dedirtti.

Mide bulandıran yazışmalar! Uyuşturucu operasyonundan fuhuş çıktı: 14 gözaltı

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve fuhuş suçu işleyenlere yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerin de yapılan aramalarda farklı türde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde skandal mesajlar ortaya çıktı.

Mide bulandıran yazışmalar! Uyuşturucu operasyonundan fuhuş çıktı: 14 gözaltı

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin telefonlarında "uyuşturucu madde ticareti yapma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ve "fuhuş" suçlarını işlediklerine yönelik yazışmalar tespit edildi.

Mide bulandıran yazışmalar! Uyuşturucu operasyonundan fuhuş çıktı: 14 gözaltı

MİDE BULANDIRAN PAZARLIK

Mesajlarda kadınların müşterilere yönlendirildiği, konaklama organizasyonları ve uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili görüşmelerin yer aldığı belirlendi.

Mide bulandıran yazışmalar! Uyuşturucu operasyonundan fuhuş çıktı: 14 gözaltı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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