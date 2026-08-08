Trabzonspor ile Göztepe, İsmail Köybaşı'nın jübile maçında karşı karşıya geliyor. Bordo-mavili takımın İzmir'e götüreceği kamp kadrosunun açıklanmasının ardından gözler yeni transfer Mohamed Salah'a çevrildi. Mısırlı yıldızın Göztepe karşısında forma giyip giymeyeceği ve kadroda neden yer almadığı merak ediliyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Göztepe ile oynayacağı jübile maçı öncesi kamp kadrosunu duyurdu. İsmail Köybaşı'nın futbolculuk kariyerine veda edeceği karşılaşma öncesinde açıklanan kadro sonrası "Mohamed Salah Göztepe maçında oynayacak mı, neden yok?" merak ediliyor.

MOHAMED SALAH GÖZTEPE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Trabzonspor'un Göztepe maçı için açıkladığı kamp kadrosunda Mohamed Salah yer almadı. Bu nedenle Mısırlı yıldız, 8 Ağustos Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşmada forma giymeyecek. Salah'ın yeni takımıyla antrenmanlara başlamasının ardından Göztepe karşısında süre alıp almayacağı merak konusu olmuştu.

Mohamed Salah Göztepe maçında oynayacak mı, neden yok?

Bordo-mavili takımın Göztepe maçı kamp kadrosunda Onuralp, Ahmet Doğan, Erol Can, Samet, Savic, Nwaiwu, Cenk, Pina, Mustafa, Cabral, Melih, Bouchouari, Malinovskyi, Ozan, Muci, Aral, Saviolo, Metehan, Mitongo, Umut ve Onuachu bulunuyor. Göztepe-Trabzonspor karşılaşması saat 20.00'de başlayacak ve mücadele İsmail Köybaşı'nın jübile maçı olması nedeniyle de özel bir anlam taşıyor.

Mohamed Salah Göztepe maçında oynayacak mı, neden yok?

MOHAMED SALAH GÖZTEPE MAÇINDA NEDEN YOK?

Mohamed Salah'ın Göztepe karşılaşmasının kamp kadrosuna dahil edilmemesinin ardından oyuncunun neden kadroda olmadığı da araştırılmaya başlandı. Salah'ın bordo-mavili formayla ilk maçına ne zaman çıkacağı ise Trabzonspor'un ilerleyen karşılaşmalar için açıklayacağı kadrolarla netlik kazanacak.

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