Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Mohamed Salah transferinin perde arkasını anlattı. Doğan, yıldız futbolcunun yıllık maliyetinin yarısından fazlasının karşılandığını açıklarken, 3 günde 550 milyon liralık kombine satıldığını belirtti. Bordo-mavililerde 18 binle kulüp tarihinin kombine rekoru kırılırken, yeni hedef 25 bin olarak belirlendi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah transferinin perde arkasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HT Spor’a konuşan Doğan; Salah’ın maliyeti, forma ve kombine satışları, transferin Trabzon’a etkisi, devlet desteği iddiaları ve yıldız futbolcunun Trabzon’da kalacağı evle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Mohamed Salah transferinde büyük detay: Trabzonspor 3 günde maliyeti çıkardı

SALAH’IN MAAŞINA HACİZ İDDİASINA DAVA

Salah’ın maaşına haciz geldiği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanlayan Ertuğrul Doğan, söz konusu iddiaları gündeme getirenler hakkında hukuki süreç başlattıklarını söyledi. Doğan, “Bu haberleri yapanlar hakkında dava açtık, şikâyetçi olduk. Teknik olarak da böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir konu yok. Yapanlar hakkında gerekli adli süreçleri başlattık” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı, bu tür haberlerin Türk futboluna zarar verdiğini belirterek, “Bu tip haberlerle Türk futbolunun bir yere gelmesi mümkün değil. Rezalet” dedi.

Mohamed Salah transferinde büyük detay: Trabzonspor 3 günde maliyeti çıkardı

SALAH’IN MALİYETİNİN YARISINDAN FAZLASI KARŞILANDI

Mohamed Salah transferinin ekonomik boyutuna ilişkin de bilgi veren Doğan, yıldız futbolcunun transferinin ardından taraftarların gösterdiği ilginin kulübün gelirlerine önemli katkı sağladığını açıkladı. Doğan, yalnızca kombine satışlarından yaklaşık 550 milyon liralık gelir elde edildiğini belirterek şöyle konuştu:

“Yaklaşık 3 günde, bugün dahil olarak bakarsak, yaklaşık 550 milyonluk kombine satmışız. Formayı saymıyorum, o rakamlar şu anda bende değil. Onları da hafta başı alacağız. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, bizi mahcup etmediler. Transferin şu anda maliyetinin yarısından, yani yıllık maliyetini konuşuyorum, yarısından fazlası çıktı.”

Trabzonspor Kulübü, şu ana kadar 18 bin kombine satarak kulüp tarihinin en yüksek sayısına ulaşıldığını, yeni hedefin ise 25 bin kombine olduğunu açıklamıştı.

Mohamed Salah transferinde büyük detay: Trabzonspor 3 günde maliyeti çıkardı

“TARAFTARIMIZIN BENDEN BÖYLE BİR BEKLENTİSİ VARDI”

Salah transferinin Trabzonspor camiasında uzun süredir oluşan beklentinin bir sonucu olduğunu belirten Ertuğrul Doğan, taraftarın ve teknik heyetin böyle bir transfer istediğini söyledi.

Doğan, “Trabzon'da taraftarımızın benden böyle bir beklentisi vardı. Bu tarz bir transfer beklentisi vardı. Açık konuşuyorum; Trabzonlu çocukların böyle bir beklentisi vardı, hocamızın böyle bir beklentisi vardı. Başkan da bu beklentiyi yerine getirdi. Tek güvendiğim şey; taraftarımız, kendi camiam” ifadelerini kullandı.

Mohamed Salah transferinde büyük detay: Trabzonspor 3 günde maliyeti çıkardı

“DEVLETTEN 1 TL PARA ALMADIK”

Trabzonspor’a devlet kurumlarından maddi destek sağlandığı yönündeki iddialara da tepki gösteren Doğan, kulübün bu şekilde bir finansman almadığını savundu. Trabzonspor Başkanı, “Devlet kurumlarından Trabzonspor'a para geliyor gibi bir söylemde bulunuyorlar. Bizim aldığımız böyle 1 TL para yoktur. Bununla alakalı kimse de bir belge ortaya koyamaz, kimse de bir bilgi veremez” dedi.

Doğan, söz konusu iddiaları “kocaman, ahlaksızca bir yalan” olarak nitelendirdi.

Mohamed Salah transferinde büyük detay: Trabzonspor 3 günde maliyeti çıkardı

“SALAH DA HAYRAN KALDI”

Salah’ın imza töreninde Trabzonspor taraftarlarının oluşturduğu atmosferden büyük ölçüde etkilendiğini belirten Doğan, Mısırlı yıldızın kendisine teşekkür ettiğini aktardı. Doğan, “Salah da şaşırdı, yani hayran kaldı. ‘İyi ki beni bu insanların karşısına çıkardın’ dedi en son” ifadelerini kullandı.

Trabzon’daki atmosferin kulübün marka değerine katkısına da dikkat çeken Doğan, “Trabzon şehri için dünya çapında bu reklamı 17 milyon euro değil, 50 milyon euro versen yaptıramazsın” dedi.

Mohamed Salah transferinde büyük detay: Trabzonspor 3 günde maliyeti çıkardı

SALAH’IN KALACAĞI EV BELLİ OLDU

Ertuğrul Doğan, Mohamed Salah’ın Trabzon’da konaklayacağı evle ilgili gündeme gelen iddialara da açıklık getirdi. Salah’ın, daha önce Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme’nin kaldığı evde konaklayacağını belirten Doğan, kulübün anlaşmalı olduğu birden fazla villa bulunduğunu söyledi.

Doğan, “Şu anda kalacağı ev, eski Nwakaeme’nin kaldığı ev. Zaten orada 7-8 tane ev var, villa, standart. Belli görseller falan düşüyor, öyle büyük bir gündem yok” diye konuştu.

Mohamed Salah transferinde büyük detay: Trabzonspor 3 günde maliyeti çıkardı

FORVET TRANSFERİ İÇİN MESAJ

Trabzonspor’un transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Ertuğrul Doğan, özellikle forvet takviyesi konusunda taraftara mesaj verdi. Doğan, “Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Taraftarlarımız kombineleri bitirirse daha hızlı ilerleriz” ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili yönetimin, Salah transferinin ardından kadroyu bir forvet takviyesiyle güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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