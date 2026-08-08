Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM’de kabul edilen çerçeve yasaya ilişkin konuştu. Yılmaz, Terör Örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan ile ilgili bir konunun düzenleme kapsamında olmadığının altını çizdi. Selahattin Demirtaş'a yönelik bir düzenlemenin olup olmayacağına yönelik de konuşan Yılmaz “Düzenleme dediğiniz de belli bir şahsı ilgilendiren bir şey olmaz. Genel bir düzenleme yaparsınız, kanuni düzenleme ve o düzenleme kimin için geçerliyse herkes ondan istifade eder” dedi.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin TBMM’de kabul edilmesinin ardından bir değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önemli mesajlar verdi.

Yılmaz, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili dezenformasyon yayan birtakım çevreler olduğunu belirten Yılmaz, "Türkiye'nin bir tarihsel bir başarı sağlamasını, çok önemli bir problemi milli bir duruşla çözmesini, kendi aklıyla, kendi kurumlarıyla çözmesini hazmedemeyen birtakım çevreler olduğunu bilmemiz lazım” dedi.

Demirtaş ve Öcalan kapsam dışı mı? Cevdet Yılmaz çerçeve yasanın kabulü sonrası cevapladı!

Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu devam etmesi halinde kaynaklar yatırıma, insani gelişime, altyapıya ayrıldığında bambaşka bir Türkiye görülebileceğini söyleyen Yılmaz “Tam olarak bu işin bitmesiyle de hem demokraside hem kalkınmada Türkiye yeni bir faza geçmiş olacak, çok daha yüksek standartlara doğru yürüyecek" mesajı verdi.

"Elbette soru işaretleri, kaygılar, eleştiriler olacaktır” diyen Yılmaz, farklı görüşlerin demokrasinin gereği olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Yeter ki provokasyon olmasın, dezenformasyon olmasın, birtakım uluslararası güç odaklarının Türkiye'ye yönelik operasyonlarına bir destek olmasın." dedi.

Demirtaş ve Öcalan kapsam dışı mı? Cevdet Yılmaz çerçeve yasanın kabulü sonrası cevapladı!

"MEMLEKETİ KURTARMAMIZ LAZIM"

Yılmaz, Meclisin yaklaşık bir yıl süren yoğun çalışmayla Türkiye'nin en kritik konularından birini ele aldığını vurgulayarak, komisyonda Cumhur İttifakı'nın yanı sıra CHP, Yeni Yol Partisi, bağımsızlar ve grubu bulunmayan partilerin de yer aldığını, sivil toplum ve kurumların dinlendiğini söyledi. Yılmaz, "Önce silahlar bırakılacak. Bu teyit ve tespit edilecek. Bu karara bağlanacak MGK tarafından. Sonra diğer hukuki süreçler devreye girmiş olacak." diye konuştu.

Yılmaz, Terör Örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan ile ilgili bir konunun düzenleme kapsamında olmadığının altını çizdi. Yılmaz "Bizim artık sonuç almamız lazım, bu 50 yıllık sorundan memleketimizi kurtarmamız lazım” dedi.

Yılmaz, Terörsüz Türkiye sürecine yönelik düzenlemeler içerisinde cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a yönelik bir düzenlemenin olup olmayacağına yönelik soru da cevap verdi.

Demirtaş ve Öcalan kapsam dışı mı? Cevdet Yılmaz çerçeve yasanın kabulü sonrası cevapladı!

DEMİRTAŞ SORUSUNU CEVAPLADI

Yılmaz, "Düzenleme dediğiniz de belli bir şahsı ilgilendiren bir şey olmaz. Genel bir düzenleme yaparsınız, kanuni düzenleme ve o düzenleme kimin için geçerliyse herkes ondan istifade eder. Bunun kararını verecek olan da ilgili yargı mercileridir" dedi.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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