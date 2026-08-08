Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Politika

Demirtaş ve Öcalan kapsam dışı mı? Cevdet Yılmaz çerçeve yasanın kabulü sonrası cevapladı!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Demirtaş ve Öcalan kapsam dışı mı? Cevdet Yılmaz çerçeve yasanın kabulü sonrası cevapladı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM’de kabul edilen çerçeve yasaya ilişkin konuştu. Yılmaz, Terör Örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan ile ilgili bir konunun düzenleme kapsamında olmadığının altını çizdi. Selahattin Demirtaş'a yönelik bir düzenlemenin olup olmayacağına yönelik de konuşan Yılmaz “Düzenleme dediğiniz de belli bir şahsı ilgilendiren bir şey olmaz. Genel bir düzenleme yaparsınız, kanuni düzenleme ve o düzenleme kimin için geçerliyse herkes ondan istifade eder” dedi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin TBMM’de kabul edilmesinin ardından bir değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önemli mesajlar verdi.

Yılmaz, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili dezenformasyon yayan birtakım çevreler olduğunu belirten Yılmaz, "Türkiye'nin bir tarihsel bir başarı sağlamasını, çok önemli bir problemi milli bir duruşla çözmesini, kendi aklıyla, kendi kurumlarıyla çözmesini hazmedemeyen birtakım çevreler olduğunu bilmemiz lazım” dedi.

Demirtaş ve Öcalan kapsam dışı mı? Cevdet Yılmaz çerçeve yasanın kabulü sonrası cevapladı!
Başlık ResmiDemirtaş ve Öcalan kapsam dışı mı? Cevdet Yılmaz çerçeve yasanın kabulü sonrası cevapladı!

Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu devam etmesi halinde kaynaklar yatırıma, insani gelişime, altyapıya ayrıldığında bambaşka bir Türkiye görülebileceğini söyleyen Yılmaz “Tam olarak bu işin bitmesiyle de hem demokraside hem kalkınmada Türkiye yeni bir faza geçmiş olacak, çok daha yüksek standartlara doğru yürüyecek" mesajı verdi.

"Elbette soru işaretleri, kaygılar, eleştiriler olacaktır” diyen Yılmaz, farklı görüşlerin demokrasinin gereği olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Yeter ki provokasyon olmasın, dezenformasyon olmasın, birtakım uluslararası güç odaklarının Türkiye'ye yönelik operasyonlarına bir destek olmasın." dedi.

Demirtaş ve Öcalan kapsam dışı mı? Cevdet Yılmaz çerçeve yasanın kabulü sonrası cevapladı!
Başlık ResmiDemirtaş ve Öcalan kapsam dışı mı? Cevdet Yılmaz çerçeve yasanın kabulü sonrası cevapladı!

"MEMLEKETİ KURTARMAMIZ LAZIM"

Yılmaz, Meclisin yaklaşık bir yıl süren yoğun çalışmayla Türkiye'nin en kritik konularından birini ele aldığını vurgulayarak, komisyonda Cumhur İttifakı'nın yanı sıra CHP, Yeni Yol Partisi, bağımsızlar ve grubu bulunmayan partilerin de yer aldığını, sivil toplum ve kurumların dinlendiğini söyledi. Yılmaz, "Önce silahlar bırakılacak. Bu teyit ve tespit edilecek. Bu karara bağlanacak MGK tarafından. Sonra diğer hukuki süreçler devreye girmiş olacak." diye konuştu.

Yılmaz, Terör Örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan ile ilgili bir konunun düzenleme kapsamında olmadığının altını çizdi. Yılmaz "Bizim artık sonuç almamız lazım, bu 50 yıllık sorundan memleketimizi kurtarmamız lazım” dedi.

Yılmaz, Terörsüz Türkiye sürecine yönelik düzenlemeler içerisinde cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a yönelik bir düzenlemenin olup olmayacağına yönelik soru da cevap verdi.

Demirtaş ve Öcalan kapsam dışı mı? Cevdet Yılmaz çerçeve yasanın kabulü sonrası cevapladı!
Başlık ResmiDemirtaş ve Öcalan kapsam dışı mı? Cevdet Yılmaz çerçeve yasanın kabulü sonrası cevapladı!

DEMİRTAŞ SORUSUNU CEVAPLADI

Yılmaz, "Düzenleme dediğiniz de belli bir şahsı ilgilendiren bir şey olmaz. Genel bir düzenleme yaparsınız, kanuni düzenleme ve o düzenleme kimin için geçerliyse herkes ondan istifade eder. Bunun kararını verecek olan da ilgili yargı mercileridir" dedi.

ÖNERİLEN HABERLER
Çerçeve yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu
GÜNDEM

Çerçeve yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Politika
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Arsenal'e Sambacı orta saha: 88 milyon euroluk transfer açıklandı
Arsenal'de transfer: 88 milyon euroluk imza
Kaydet
Elazığspor efsanesi Haluk Erdem hayatını kaybetti
Elazığspor efsanesi Haluk Erdem vefat etti
Kaydet
Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 8 Ağustos 2026 günün maçları
Bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.