Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Teklif, PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, üye olma, yardım etme ve propaganda yapma suçlarını kapsayacak. Teklifin Genel Kurul'da pazartesi günü ele alınması bekleniyor. Öte yandan 17,5 saat süren görüşmelerde milletvekilleri arasında gergin anlar yaşandı. İşte görüşmelerin perde arkası...

Terörsüz Türkiye sürecinde son aşamaya adım adım yaklaşılırken, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, resmen kabul edildi.

Çerçeve yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

Düzenleme, PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'da düzenlenen suçları kapsayacak.

Teklifte "Örgüt", PKK/KCK terör örgütünü ve bununla bağlantılı her türlü oluşumları, "Kurul", düzenlemenin ilgili hükmü uyarınca oluşturulacak Kurul şeklinde tanımlanıyor.

Çerçeve yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

10 YIL ERTELENECEK

Teklife göre, örgütün fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanması koşuluyla, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar hariç, teklifin kapsamına giren ve üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl süreyle ertelenecek.

Erteleme süresi içinde dava zamanaşımı işlemeyecek. Bu suçlarla ilgili dosya ve suçun ispatına yarayan deliller, erteleme kararının verildiği tarihten itibaren erteleme süresince muhafaza edilecek. Müsadereye konu eşya ve malvarlığı değerleri hakkında erteleme kararıyla birlikte tasfiye kararı verilecek ve Hazineye irat kaydedilecek. Karar, kanun yollarına başvurma hakkı bulunanlara tebliğ edilecek. Kararda başvuru ve itiraz hakkı ile süresi ve mercii gösterilecek. Bu hüküm uyarınca Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararlara karşı kanun yollarına başvurma hakkı bulunanlar 2 hafta içinde sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Hüküm uyarınca kovuşturmanın ertelenmesine ilişkin mahkeme tarafından verilen kararlara karşı da 2 hafta içinde itiraz edilebilecek.

Çerçeve yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından önce işlenmiş olup da düzenlemenin kapsamına giren suçlardan dolayı bu tarihten sonra başlatılacak soruşturmaların yapılması, Kurulun iznine bağlı olacak. Erteleme kararı verilecek suçlarla ilgili istinaf veya temyiz kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalar hakkında bozma kararı verilecek.

Çerçeve yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

17,5 SAATLİK GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI

Komisyondan geçen yasa teklifinin pazartesi günü Genel Kurul’da değerlendirilmesi bekleniyor. Peki dün saat 08.00 itibariyle başlayan görüşmelerde 17,5 saatlik sürede neler oldu? Milletvekilleri arasında neden tansiyon yükseldi? İşte perde arkası…

Çerçeve yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

TOPLANTI ÖNCESİ GERGİNLİK

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan ve 360 milletvekilinin imzasıyla Meclis’e sunulan yasa teklifi, dün Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. Toplantı öncesinde komisyon salonunun önünde gerginlik yaşandı. Kapıların açılmasıyla bazı siyasetçiler ile gazeteciler ayakta kaldı.

Çerçeve yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

İYİ PARTİLİLER TANSİYONU YÜKSELTTİ

İyi Parti ve DEVA Partisi teklifle ilgili anayasaya aykırılık önergesi verdi. Teklife itiraz eden İyi Partililer ile MHP'li vekiller arasında tartışmalar yaşandı. Konuşmalara devam etmek isteyen İyi Partili vekiller sert tepki gösterdi. Görüşmelerin 12'nci saatinde toplantıya ara verildi.

Çerçeve yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

MURAT EMİR'İN İDDİALARI

Görüşmeler 18 saatten fazla sürdü. Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi. 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin görüşmelerinde tansiyon zaman zaman yükselmeye devam etti. Görüşmeler sürerken, Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Yeni Parti, İyi Parti ve Yeni Yol Partisi milletvekillerinin talebi üzerine usul tartışması açtı. Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, teklifin özensiz ve dikkatsiz hazırlandığını ileri sürdü.

Çerçeve yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

Emir teklife imza atmadıklarını belirterek teklifin diğer partilerin milletvekilleri tarafından aceleyle imzalandığını söyledi. Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin de teklifin, Anayasaya aykırı olduğunu öne sürdü.

TEKLİF KABUL EDİLDİ

TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri 17 saat süren "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" kabul edildi. Teklifin Genel Kurul'da pazartesi günü ele alınması bekleniyor.

Çerçeve yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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