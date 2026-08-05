‘Terörsüz Türkiye’ hedefiyle yeni dönemin kapılarını açacak çerçeve yasa teklifi 360’a yakın imzayla TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 12 maddeden oluşan yasa teklifi hakkında bilgi veren AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Örgüt yöneticileri kapsam dışında olacak. Kasten öldürme ve müebbet alanlar hariç tutulacak. Süreci takip için TBMM’de izleme komisyonu kurulacak. Erteleme süresi içine ceza zaman aşımı işlemeyecek” dedi. İşte 12 madde ve detayları…

AK Parti, Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturmak amacıyla hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı’na sundu.

12 maddeden oluşan teklifte soruşturma, kovuşturma ve infazların ertelenmesinden sürecin takibi için oluşturulacak kurullara kadar birçok düzenleme yer alıyor. Yasa PKK/KCK’yı kurma, yönetme ve üye olma suçlarını kapsıyor.

İşte tarihi 12 madde! 40 yıllık terörü bitirecek yasa Meclis'te

AK Parti TBMM Grubu’nun kanun teklifini görüşmek üzere düzenlenen toplantı sonrasında açıklamalar yapan Grup Başkanı Abdullah Güler "Terörsüz Türkiye’ süreci kapsamındaki kapalı grup toplantısı sonrasında açıklamalar yaptı. Güler "Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifimiz toplamda 12 maddeden oluşuyor. Şiddeti reddedenlerin yeniden topluma kazandırılması hedefleniyor.Cuma günü Komisyon toplantısı için davet yapılacak" dedi.

İşte tarihi 12 madde! 40 yıllık terörü bitirecek yasa Meclis'te

İşte 12 madde ve detayları...

MADDE 1-

(1) Bu Kanunun amacı, PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Millî Güvenlik Kurulu Kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasını müteakip, yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar ile verilen mahkûmiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi işlemlerinin ve yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesidir.

MADDE 2-

(1) Bu Kanunda geçen;

a) Örgüt: PKK/KCK terör örgütünü ve bağlı bütün oluşumlarını,

b) Kurul: Bu Kanunun 7'nci maddesi uyarınca oluşturulacak Kurulu ifade eder.

İşte tarihi 12 madde! 40 yıllık terörü bitirecek yasa Mecliste

MADDE 3-

(1) Örgütün fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Millî Güvenlik Kurulu Kararının Resmî Gazete'de yayımlanmış olması koşuluyla, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 1/6/2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar hariç olmak üzere, 1'inci madde kapsamına giren ve üst sınırı on beş yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar beş yıl, on beş yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar ise on yıl süreyle ertelenir.

İşte tarihi 12 madde! 40 yıllık terörü bitirecek yasa Meclis'te

MADDE 4-

(1) 3'üncü madde uyarınca erteleme kararı verilecek suçlardan dolayı verilmiş olan tutuklama ve adli kontrole ilişkin koruma tedbirleri, soruşturma veya kovuşturmanın bulunduğu evredeki yetkili hâkim veya mahkeme ile bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay ilgili ceza dairesi tarafından değerlendirilir ve koşullarının bulunması hâlinde bu tedbirlerin kaldırılmasına karar verilir.

İşte tarihi 12 madde! 40 yıllık terörü bitirecek yasa Meclis'te

MADDE 5-

(1) 3'üncü madde uyarınca verilen erteleme kararları, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi hâlinde, ikinci fıkrada belirtilen amaç için kullanılabilir.

(2) Erteleme kararının verildiği tarihten itibaren erteleme süresi içinde terör suçlarından birinin işlenmesi hâlinde erteleme kararı kaldırılarak soruşturma ve kovuşturmaya devam olunur. Mahkûmiyet hâlinde verilen cezanın infazı, 6'ncı madde uyarınca ertelenmez ve mahkûmiyet hükümlerinin tüm sonuçları doğar.

Belirtilen süre suç işlenmeksizin geçirildiği takdirde kovuşturma yapılmasına yer olmadığı veya düşme kararı verilir.

İşte tarihi 12 madde! 40 yıllık terörü bitirecek yasa Meclis'te

MADDE 6-

(1) Örgütün fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Millî Güvenlik Kurulu Kararının Resmî Gazete'de yayımlanmış olması koşuluyla, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçundan mahkûm olanlar ile 1/6/2005 tarihinden önce işlenen suçlar nedeniyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar hariç olmak üzere, 1'inci madde kapsamına giren suçlardan;

a) Toplam on beş yıl veya daha az hapis cezasına mahkûm olan hükümlülerin cezalarının infazı beş yıl süreyle,

b) Toplam on beş yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olan hükümlülerin cezalarının infazı on yıl süreyle, infaz hâkiminin kararıyla ertelenir.

İşte tarihi 12 madde! 40 yıllık terörü bitirecek yasa Meclis'te

MADDE 7-

(1) Bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasının takibi ve değerlendirilmesi; Kanunun Resmî Gazete'de yayımlanmasını müteakiben, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Millî Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden oluşan Kurul tarafından yapılır.

İşte tarihi 12 madde! 40 yıllık terörü bitirecek yasa Mecliste

MADDE 8-

(1) Bu Kanun kapsamındaki örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri yahut beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve her türlü malzeme kayıt altına alınır.

(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, güvenlik kurumlarının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir.

MADDE 9-

(1) Bu Kanun hükümleri, 1'inci maddede belirtilen Millî Güvenlik Kurulu Kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasını müteakiben altı ay içinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak istediğini bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına veya Kurul tarafından görev verilen kurumlara yazılı olarak bildirenlere uygulanır.

MADDE 10-

(1) Bu Kanun kapsamında verilen görevler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle yerine getirilir.

(2) Bu Kanunun amaç ve faaliyetleri kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmaz.

Yürürlük

İşte tarihi 12 madde! 40 yıllık terörü bitirecek yasa Mecliste

MADDE 11-

(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12-

(1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nde neler var?

Konu Detay Kapsam PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, üye olma, yardım etme, propaganda yapma ve bu örgüt lehine Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'da düzenlenen suçlar. Erteleme Kapsamı Dışı Suçlar Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçundan mahkum olanlar ve 1 Haziran 2005'ten önce işlenen suçlar nedeniyle müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç. Cezaların Erteleme Süreleri Toplam 15 yıl veya daha az hapis cezası: 5 yıl süreyle infaz hakiminin kararıyla ertelenecek.

Toplam 15 yıldan fazla hapis cezası, müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası: 10 yıl süreyle infaz hakiminin kararıyla ertelenecek. Uygulama Takibi ve Değerlendirme Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreterinden oluşan Kurul. Örgüt Mensuplarının Getirdikleri Malzemeler Silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Usul ve esaslar İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları tarafından belirlenecek. Koruma Tedbirleri Erteleme kararı verilecek suçlardan dolayı verilmiş tutuklama ve adli kontrole ilişkin tedbirler yetkili hakim/mahkemece değerlendirilecek, koşullar varsa kaldırılmasına karar verilecek. Kanun Yolu Erteleme kararı verilecek suçlarla ilgili istinaf veya temyiz incelemesinde bulunan dosyalara bozma kararı verilecek. Erteleme Süresinde Yeni Suç İşlenmesi Terör suçlarından birinin işlenmesi halinde erteleme kararı kaldırılarak soruşturma ve kovuşturmaya devam olunacak. Mahkumiyet halinde verilen ceza ertelenmeyecek. Süre Sonunda Yeni Suç İşlenmemesi Belirtilen süre suç işlenmeksizin geçirildiğinde kovuşturmaya yer olmadığı veya düşme kararı verilecek. Örgütün Fiili Varlığına Son Verme Koşulu Örgütün fiili varlığına son verdiğinin ve silah/mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve MGK Kararı ile teyidi halinde cezalar ertelenebilecek. Müsadere Kararları Erteleme kararı, müsadere kararlarının yerine getirilmesini engellemeyecek. Zamanaşımı Erteleme süresi içinde cezada zamanaşımı işlemeyecek. İtiraz Hakkı İnfaz hakimi tarafından verilen erteleme kararlarına itiraz edilebilecek. Kayıt Sistemi Erteleme kararları bir sisteme kaydedilecek, bu kayıtlar ancak soruşturma/kovuşturma bağlantılı olarak istenmesi halinde kullanılabilecek. Yeni Suç İşlenmesi Durumunda İnfaz Terör suçlarından birinin işlenmesi halinde erteleme kararı kaldırılarak cezanın infazına devam kararı verilecek. Süre Sonunda Ceza İnfazı Belirtilen süre suç işlenmeksizin geçirildiğinde verilen ceza infaz edilmiş sayılacak. Takip Mercii Erteleme kararlarının takibi Cumhuriyet başsavcılıklarınca yapılacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

KURTULMUŞ'TAN TEŞEKKÜR

Öte yandan çerçeve yasa teklifine ilişkin sosyal medya paylaşımı yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş “En büyük teşekkürü ise sabrıyla, ferasetiyle ve desteğiyle ülkemizin ortak geleceğine sahip çıkan aziz milletimiz hak etmektedir. İnanıyoruz ki bu adım; siyasi ve fikri iklimin değişmesiyle, Cumhuriyetimizin ikinci asrında ülkemizin önüne yeni imkânlar ve fırsatlar sunacak” dedi.

Kurtulmuş’un paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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