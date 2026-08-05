2 yabancıdan sinyal geldi! Faiz indirimi ve borsa heyecanı

Orta Doğu’daki düğüm çözülme aşamasına yaklaşırken, HSBC Global Borsa İstanbul için “Ağırlığını Artır” tavsiyesi verdi. JP Morgan ise eylülde TCMB’nin politika faizine dönebileceğini ve bunun ilk etapta 300 baz puanlık faiz indirimi anlamına gelebileceğini bildirdi. Analistler, iyimser beklentiler korunduğu ve haber akışında yeni bir bozulma yaşanmadığı müddetçe BİST 100’de ilk etapta 14.000 beklentisine dikkat çekiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi Orta Doğu’daki pozitif gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki düşüşten bulduğu destekle, dünkü işlemlerde %2,07 prim yaptı ve 13.687 puandan kapandı.

Yapı Kredi tarafından yapılan analizde “Endekste tepki yükselişi gözlemliyoruz. Bankacılık sektör hisseleri öncülüğünde gerçekleşen tepki alımlarının, dün 13.500 ara direncinin aşılmasıyla güç kazanması dikkat çekiyor. Böylece piyasada 13.900/14.000 direnç bandını hedefleyen ara bir yükselişin gündeme gelebileceğini düşünüyoruz. Tepki hareketinin gücünü teyit edebilmek için 14.000 direncinin aşılması gerekiyor” ifadelerine yer verildi.

HABER AKIŞINA DİKKAT

Burgan Yatırım tarafından paylaşılan günlük bültende de “Orta Doğu’ya ilişkin henüz somut bir gelişme olmamakla birlikte, yapılan açıklamaların, sert geri çekilen endekste güçlü şekilde fiyatlandığını ve iyimser beklentileri desteklediğini görüyoruz. Gelinen seviyelerin fırsat olarak değerlendirilmesi, tepki alımlarını güçlendiren unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. İyimser beklentiler korunduğu ve haber akışında yeni bir bozulma yaşanmadığı müddetçe, yükseliş hareketinin devam edebileceğini düşünüyoruz. 13.650 bölgesinin geçilmesi halinde, endeksin kademeli şekilde 13.900-14.000 direnç bölgesini test etmesi beklenebilir” görüşü paylaşıldı.

HSBC’DEN TÜRKİYE TAVSİYESİ

HSBC Global tarafından paylaşılan Türkiye raporunda, Borsa İstanbul için “Ağırlığını Artır” tavsiyesi öne çıktı ve Türk hisselerinin gelişmekte olan piyasalara kıyasla çekici değerlemeler sunduğu vurgulandı. Yükselen petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerini baskılaması sebebiyle TCMB'nin beklemeye geçtiği ifade edilen raporda, “​Jeopolitik gerilimler Türkiye’de normalleşme sürecini erteledi. Olumlu makroekonomik seyrin korunması halinde faiz indirimi adımları eylülde yeniden başlayabilir” denildi.

2 yabancıdan sinyal geldi! Faiz indirimi ve borsa heyecanı

BAŞLICA RİKSLER

Borsada da 2026’nın son çeyreğinden itibaren kalıcı yükseliş trendi beklentisine dikkat çekilen raporda, düşük yabancı payı ve ​MSCI'ın Türkiye kriterlerine ilişkin takip ettiği süreç, risk unsurları arasında gösterildi.

Tacirler Yatırım Araştırma Direktörü Serhan Yenigün ise MSCI sürecinin son dönemde Borsa İstanbul üzerindeki en temel baskı unsuru olduğunu belirterek; Türkiye'nin MSCI endeksindeki "gelişmekte olan ülke" statüsünü kaybetme ihtimalinin risk iştahını sınırladığını, süreçle ilgili kasıma kadar zaman olduğunu, mevcut fiyatlamaların bu korkuyu içerdiğini ve somut adımların atılması durumunda bu korkuların yatışabileceğini söyledi.

2 yabancıdan sinyal geldi! Faiz indirimi ve borsa heyecanı

JP MORGAN’DAN RAPOR

Bu arada JP Morgan da Aralık 2026 vadeli TL swap piyasasında kâr satışına giderek; temmuz ayı enflasyon verisinin ardından TCMB’nin yıl sonu politika faiz oranının %35,70 ile fiyatlanmaya başlandığını ve bunun da 430 baz puanlık bir gevşemeye işaret ettiğini bildirdi.

Raporda, bu faiz indiriminin yaklaşık 300 baz puanlık kısmı “eylül ayında haftalık repo ihalelerinin yeniden başlamasıyla birlikte politika faizinin %37 seviyesinde normalleşmesi” beklentisine bağlandı.

Faiz indirimine dair eylül beklentisinin ağırlık kazanması da iç piyasada iyimserliği artırıyor.

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| Kaynak: EKONOMİ SERVİSİ Editör : ÖMER FARUK BİNGÖL Kaynak: EKONOMİ SERVİSİ

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