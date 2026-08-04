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Ekonomi

Borsadan 63 milyar topladılar! 28 yeni şirket, 22 milyon yatırımcı…

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Borsadan 63 milyar topladılar! 28 yeni şirket, 22 milyon yatırımcı…

Ocak-Temmuz 2026’da 28 şirket halka arz oldu. Bu dönemde Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı %233 primle getiride zirvede yer aldı. Ağaoğlu Avrasya GYO %-42 değer kaybı ile en çok düşen hisse oldu. 28 şirketin toplam halka arz büyüklüğü 63 milyar gibi yüksek bir tutara ulaştı. Toplam yatırımcı katılımı ise 22 milyonu aştı. Bu hafta Quick Sigorta işlem görmeye başlayacak. Bewen Enerji’nin ise arzı ertelendi.

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- Borsa İstanbul’da 2026 yılı halka arzlarda da oldukça hızlı geçiyor. Bu yılın ilk 7 aylık döneminde 28 şirketin halka arzı gerçekleşti. Bu şirketlerin toplam arz büyüklüğü 63 milyar liraya ulaştı. Yeni halka arzlara 22,11 milyon yatırımcı katılım gösterdi.

Matriks Haber tarafından paylaşılan analize göre temmuz, 12 şirket ve 38,4 milyar TL’lik halka arz büyüklüğü ile en hareketli ay oldu. 2026 yılının 7 ayına gerçekleşen halka arz sayısı ise şimdiden 2020 ve 2025 yıllarının tamamında gerçekleşen arzları geride bıraktı.

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EN ÇOK YÜKSELEN 3 HİSSE

31 Temmuz 2026 kapanışları itibarıyla ilk işlem fiyatına göre bu yılın halka arzlarında en yüksek değer artışı %233,37 ile Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SVGYO) paylarında görüldü. Onu Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ZGYO) %224,02 ve Netcad Yazılım (NETCD) %159,51 primle izledi.

Borsadan 63 milyar topladılar! 28 yeni şirket, 22 milyon yatırımcı…
Başlık ResmiBorsadan 63 milyar topladılar! 28 yeni şirket, 22 milyon yatırımcı…

EN BÜYÜK 5 HALKA ARZ

2026'nın ocak- temmuz döneminde gerçekleştirilen halka arzlar arasında en yüksek büyüklüğe 6,23 milyar TL ile ŞA-RA Enerji (SARAE) ulaştı. Onu 4,90 milyar TL ile Ekim Turizm (EKIM), 4,48 milyar TL ile Kardemir Çelik (KARCL), 3,88 milyar TL ile Masfen Enerji (MASFN) ve 3,75 milyar TL ile Saat ve Saat (SSAAT) takip etti.

EN ÇOK DÜŞEN 3 HİSSE

İlk 7 ay performansına göre 28 şirketin 22’si halka arz fiyatının üzerine çıktı. 1 şirket ilk işlem fiyatında kaldı, 5 şirket ise halka arz fiyatının altına geriledi. Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AAGYO) bu dönemde %-42,83 değer kaybı ile en çok gerileyen halka arz hissesi oldu. Soho Giyim ve Enerji %-35,94 değer kaybı ile ikinci sırada yer alırken, Saat ve Saat (SSAAT) %-35,11 düşüşle üçüncü oldu.

Borsadan 63 milyar topladılar! 28 yeni şirket, 22 milyon yatırımcı…
Başlık ResmiBorsadan 63 milyar topladılar! 28 yeni şirket, 22 milyon yatırımcı…

QUICK SİGORTA 6 AĞUSTOS’TA

Bu arada temmuz ayının son haftasında Quick Sigorta’nın ilk halka arzı için 76,60 TL fiyatla talep toplama işlemi gerçekleşti. Şirketin 6 Ağustos’ta BİST Yıldız Pazarda “QUICK” koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor. Öte yandan geçen hafta Bewen Enerji’nin halka arzı ise ileri bir tarihe ertelendi

Editör : ÖMER FARUK BİNGÖL | Kaynak: EKONOMİ SERVİSİ
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