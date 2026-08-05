Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

2026 yazının en büyük gök olayı... Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'de görülecek mi?

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
2026 yazının en büyük gök olayı... Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'de görülecek mi?
Fotoğraf Başlığı 2026 yazının en büyük gök olayı... Güneş tutulması ne zaman, Türkiyede görülecek mi?

Tam Güneş tutulmasına geri sayım başladı. Avrupa'nın 1999'dan bu yana yaşayacağı ilk tam Güneş tutulması sırasında Ay'ın gölgesi Grönland, İzlanda, Kuzey İspanya ve Balear Adaları'nın üzerinden geçecek. Peki, Güneş tutulması ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Tam Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Kaydet
a- | +A

Ağustos ayında gökyüzü iki önemli astronomik olaya sahne olacak. Ay boyunca hem tam Güneş tutulması hem de parçalı Ay tutulması gerçekleşecek. Gökyüzü meraklıları ilk olarak 12 Ağustos'taki Güneş tutulmasını takip edecek. 12 Ağustos 2026'da meydana gelecek Güneş tutulması, Birleşik Krallık'tan tam değil, parçalı Güneş tutulması olarak izlenebilecek.

Birleşik Krallık'tan görülen son tam Güneş tutulması 1999 yılında gerçekleşmişti. Bir sonraki tam Güneş tutulmasının ise 2090 yılında yaşanması bekleniyor. Bu nedenle tam Güneş tutulmaları, birçok kişi için yaşamı boyunca yalnızca bir kez tanıklık edebileceği gök olayları arasında yer alıyor.

2026 yazının en büyük gök olayı... Güneş tutulması ne zaman, Türkiyede görülecek mi?
Başlık Resmi2026 yazının en büyük gök olayı... Güneş tutulması ne zaman, Türkiyede görülecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

12 Ağustos’ta tam Güneş tutulması gerçekleşiyor. İzlanda, Grönland ve İspanya’dan tam Güneş tutulması olarak izlenebilen tutulma ülkemizden görülemiyor. Tam Güneş tutulması, Grönland, İzlanda, Atlas Okyanusu ve Kuzey İspanya üzerinden geçen tam tutulma hattı boyunca izlenebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUR?

Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş ışığının bir kısmını engellemesi ve Dünya üzerine gölge düşürmesiyle meydana gelir.

Tam Güneş tutulması, doğanın sunduğu en etkileyici gök olaylarından biridir. Ay, birkaç dakika boyunca Güneş'i tamamen örter; gündüz vakti alacakaranlığa dönüşür ve normalde görülemeyen yıldızlar bile gökyüzünde belirebilir.

2026 yazının en büyük gök olayı... Güneş tutulması ne zaman, Türkiyede görülecek mi?
Başlık Resmi2026 yazının en büyük gök olayı... Güneş tutulması ne zaman, Türkiyede görülecek mi?

AY GÜNEŞ'İ NASIL TAMAMEN KAPATIR?

Ay, Güneş'ten yaklaşık 400 kat daha küçüktür. Ancak aynı zamanda Dünya'ya Güneş'ten yaklaşık 400 kat daha yakındır.

Bu nedenle Dünya'dan bakıldığında Ay ve Güneş gökyüzünde neredeyse aynı büyüklükte görünür. İşte bu sıra dışı tesadüf sayesinde tam Güneş tutulmaları gerçekleşebilir. Bu özellik, Güneş Sistemi'nde oldukça benzersiz kabul edilir.

Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Arkadaşının evine kutlama için gitti, cenazesi çıktı! Acılı baba: Oğlumuzu bilerek katletti
Arkadaşının evine kutlama için gitti, cenazesi çıktı
Kaydet
İSKİ İstanbul su kesintisi 5-6 Ağustos! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ İstanbul su kesintisi 5-6 Ağustos!
Kaydet
Müge Anlı ne zaman başlıyor? 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon merakla bekleniyor
Müge Anlı ne zaman başlıyor?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.