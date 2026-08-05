2026 yazının en büyük gök olayı... Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'de görülecek mi?

Tam Güneş tutulmasına geri sayım başladı. Avrupa'nın 1999'dan bu yana yaşayacağı ilk tam Güneş tutulması sırasında Ay'ın gölgesi Grönland, İzlanda, Kuzey İspanya ve Balear Adaları'nın üzerinden geçecek. Peki, Güneş tutulması ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Tam Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Ağustos ayında gökyüzü iki önemli astronomik olaya sahne olacak. Ay boyunca hem tam Güneş tutulması hem de parçalı Ay tutulması gerçekleşecek. Gökyüzü meraklıları ilk olarak 12 Ağustos'taki Güneş tutulmasını takip edecek. 12 Ağustos 2026'da meydana gelecek Güneş tutulması, Birleşik Krallık'tan tam değil, parçalı Güneş tutulması olarak izlenebilecek.

Birleşik Krallık'tan görülen son tam Güneş tutulması 1999 yılında gerçekleşmişti. Bir sonraki tam Güneş tutulmasının ise 2090 yılında yaşanması bekleniyor. Bu nedenle tam Güneş tutulmaları, birçok kişi için yaşamı boyunca yalnızca bir kez tanıklık edebileceği gök olayları arasında yer alıyor.

2026 yazının en büyük gök olayı... Güneş tutulması ne zaman, Türkiyede görülecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

12 Ağustos’ta tam Güneş tutulması gerçekleşiyor. İzlanda, Grönland ve İspanya’dan tam Güneş tutulması olarak izlenebilen tutulma ülkemizden görülemiyor. Tam Güneş tutulması, Grönland, İzlanda, Atlas Okyanusu ve Kuzey İspanya üzerinden geçen tam tutulma hattı boyunca izlenebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUR?

Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş ışığının bir kısmını engellemesi ve Dünya üzerine gölge düşürmesiyle meydana gelir.

Tam Güneş tutulması, doğanın sunduğu en etkileyici gök olaylarından biridir. Ay, birkaç dakika boyunca Güneş'i tamamen örter; gündüz vakti alacakaranlığa dönüşür ve normalde görülemeyen yıldızlar bile gökyüzünde belirebilir.

2026 yazının en büyük gök olayı... Güneş tutulması ne zaman, Türkiyede görülecek mi?

AY GÜNEŞ'İ NASIL TAMAMEN KAPATIR?

Ay, Güneş'ten yaklaşık 400 kat daha küçüktür. Ancak aynı zamanda Dünya'ya Güneş'ten yaklaşık 400 kat daha yakındır.

Bu nedenle Dünya'dan bakıldığında Ay ve Güneş gökyüzünde neredeyse aynı büyüklükte görünür. İşte bu sıra dışı tesadüf sayesinde tam Güneş tutulmaları gerçekleşebilir. Bu özellik, Güneş Sistemi'nde oldukça benzersiz kabul edilir.

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