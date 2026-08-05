İSKİ İstanbul su kesintisi 5-6 Ağustos! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'nin 5-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceği planlı altyapı ve revizyon çalışmaları nedeniyle İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında bazı ilçelerde uzun süreli su kesintisi uygulanacak. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler ile suların yeniden verileceği saatler belli oldu. Peki, İSKİ İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Osmangazi Terfi Merkezi'nde yürütülecek revizyon ve vana yenileme çalışmaları ile altyapı güçlendirme çalışmaları nedeniyle planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu. Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan ve Ümraniye'de yaşayan vatandaşlar, "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını araştırıyor.

İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ 5-6 AĞUSTOS

Kesintiden etkilenecek mahalleler şöyle:

Arnavutköy: İmrahor, Yavuz Selim, Mareşal Fevzi Çakmak, İslambey, Fatih, Adnan Menderes, Haraççı, Sazlıbosna, Karlıbayır, Hacımaşlı, Taşoluk, Mehmet Akif Ersoy, Çilingir, Tayakadın, Balaban, Boyalık, Baklalı, Yeniköy, Terkos, Karaburun, Nene Hatun, Mustafa Kemal Paşa, Anadolu, Arnavutköy Merkez, Boğazköy İstiklal, Yunus Emre, Hicret, Atatürk, Mavigöl, Bolluca, Yeşilbayır, Deliklikaya, Ömerli, Hadımköy, Dursunköy ve Hastane mahalleleri.

İSKİ İstanbul su kesintisi 5-6 Ağustos! İstanbulda sular ne zaman gelecek?

Büyükçekmece: Karaağaç Mahallesi.

Çatalca: Nakkaş ve Bahşayiş mahalleleri.

Eyüpsultan: Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar mahalleleri.

Avcılar: Mustafa Kemal Paşa, Üniversite, Cihangir, Merkez, Firuzköy ve Yeşilkent mahalleleri.

Başakşehir: Bahçeşehir 1. Kısım ve Bahçeşehir 2. Kısım mahalleleri.

Esenyurt: Koza, Aşık Veysel, Esenkent, Orhan Gazi, Turgut Özal, Namık Kemal, Saadetdere, Zafer, Akşemsettin, İncirtepe, Yunus Emre, İnönü, Üçevler, Fatih, Sultaniye, Balıkyolu, Yenikent, Merkez, Çınar, Örnek, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Ardıçlı, Talatpaşa, Pınar, Akevler ve Mehterçeşme mahalleleri.

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye ilçesinde altyapı güçlendirme ve modernizasyon çalışmaları kapsamında ana isale hattında revizyon yapılacak. Bu nedenle Şerifali, Tatlısu, Mehmet Akif, Yukarı Dudullu, Altınşehir, Tepeüstü, Çakmak, Çamlık ve Ihlamurkuyu mahallelerinde planlı su kesintisi uygulanacak.

İSKİ İstanbul su kesintisi 5-6 Ağustos! İstanbulda sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin duyurusuna göre Avrupa Yakası'ndaki planlı kesinti 5 Ağustos 2026 Çarşamba saat 23.00 ile 6 Ağustos 2026 Perşembe saat 19.00 arasında uygulanacak. Ümraniye'deki çalışmanın ise 5 Ağustos saat 22.00 ile 6 Ağustos saat 12.00 arasında uygulanması bekleniyor.

İSKİ İstanbul su kesintisi 5-6 Ağustos! İstanbulda sular ne zaman gelecek?

Yetkililer, planlı bakım ve altyapı çalışmalarının İstanbul'un içme suyu şebekesinin daha güvenli ve kesintisiz hizmet vermesi amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Çalışmalar süresince vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri almaları ve güncel gelişmeleri İSKİ'nin resmi duyurularından takip etmeleri öneriliyor.

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