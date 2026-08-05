Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Rusya'da bombalı suikast! İHA üreticisinin CEO'su ağır yaralandı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Rusya'nın Urallar bölgesindeki Yekaterinburg kenti yakınlarında meydana gelen bombalı araç patlamasında, Rus savunma sanayisinin önemli aktörlerinden Uraldronzavod'un CEO'su Vladimir Tkachuk ağır yaralandı.

Kaydet
a- | +A

Rusya'nın orta kesiminde yer alan Yekaterinburg şehri yakınlarında, Rus insansız hava aracı imalatçısı Uraldronzavod'un Genel Müdürü Vladimir Tkachuk’un içinde bulunduğu araçta şiddetli bir patlama meydana geldi.

Rus devlet haber ajansı TASS’a konuşan acil durum yetkilileri, patlama sonucu ağır yaralanan Tkachuk’un acilen hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakım ünitesinde durumunun kritikliğini koruduğunu aktardı.

Güvenlik birimleri ve adli uzmanlar olay yerinde incelemelerini sürdürürken, patlamanın aracın altına yerleştirilen bir patlayıcıdan mı kaynaklandığı yoksa teknik bir sabotaj mı olduğu yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Rusya'da bombalı suikast! İHA üreticisinin CEO'su ağır yaralandı
Başlık ResmiRusya'da bombalı suikast! İHA üreticisinin CEO'su ağır yaralandı

UPYR FPV DRONELARININ MİMARI

Hedef alınan Uraldronzavod firması, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna cephesinde aktif ve yoğun şekilde kullandığı kamikaze nitelikli "Upyr" (Vampir) birinci şahıs görüşlü (FPV) insansız hava araçlarının geliştirilmesi ve seri üretiminden sorumlu ana merkez olarak biliniyor.

Şubat 2022'de başlayan işgalden bu yana Moskova, Kremlin yanlısı figürleri, üst düzey komutanları ve askeri-endüstriyel kompleks yöneticilerini hedef alan çok sayıda bombalı saldırı ve suikastla sarsıldı. Rus yetkililer muhtemel şüpheliler hakkında henüz resmi yönlendirmede bulunmazken, benzer suikast operasyonlarının arkasında genellikle Ukrayna istihbarat birimlerinin (SBU/GUR) sabotaj hücrelerinin bulunduğu değerlendiriliyor.

GENERALİN DAMADI HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan başkent Moskova’da askeri elitleri hedef alan bir diğer kanlı sabotajın bilançosu netleşiyor. 1 Ağustos’ta Moskova merkezindeki Balzi Rossi restoranda bir kadının "hediye paketi" görünümünde getirdiği 1 kg TNT eşdeğeri bilyeli el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralananlardan bazılarının hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 5'e yükseldi, 19 kişi ise yaralandı.

Saldırının yaşandığı saatlerde restoranın Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri (VKS) Komutanı General Aleksandr Chayko’nun yakın çevresine özel bir ziyafet için kapatıldığı öğrenildi. Patlamada ağır yaralanan ve General Chayko’nun damadı olduğu belirtilen 27 yaşındaki Daniil Peredriy, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Terör eylemi kapsamında soruşturulan saldırının hedefinde doğrudan üst düzey komuta kademesinin yer aldığı değerlendiriliyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlıyor? Maç tarihleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlıyor?
Kaydet
Ege Denizi'nde bugüne kadarki en büyük mercan ormanı keşfedildi
Ege Denizi'nde bugüne kadarki en büyük mercan ormanı keşfedildi
Kaydet
AJet'ten sonbahar kampanyası! Bilet ve bagajda indirim fırsatı
AJet'ten sonbahar kampanyası! Bilet ve bagajda indirim fırsatı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.