Rusya'nın Urallar bölgesindeki Yekaterinburg kenti yakınlarında meydana gelen bombalı araç patlamasında, Rus savunma sanayisinin önemli aktörlerinden Uraldronzavod'un CEO'su Vladimir Tkachuk ağır yaralandı.

Rusya'nın orta kesiminde yer alan Yekaterinburg şehri yakınlarında, Rus insansız hava aracı imalatçısı Uraldronzavod'un Genel Müdürü Vladimir Tkachuk’un içinde bulunduğu araçta şiddetli bir patlama meydana geldi.

Rus devlet haber ajansı TASS’a konuşan acil durum yetkilileri, patlama sonucu ağır yaralanan Tkachuk’un acilen hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakım ünitesinde durumunun kritikliğini koruduğunu aktardı.

Güvenlik birimleri ve adli uzmanlar olay yerinde incelemelerini sürdürürken, patlamanın aracın altına yerleştirilen bir patlayıcıdan mı kaynaklandığı yoksa teknik bir sabotaj mı olduğu yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Rusya'da bombalı suikast! İHA üreticisinin CEO'su ağır yaralandı

UPYR FPV DRONELARININ MİMARI

Hedef alınan Uraldronzavod firması, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna cephesinde aktif ve yoğun şekilde kullandığı kamikaze nitelikli "Upyr" (Vampir) birinci şahıs görüşlü (FPV) insansız hava araçlarının geliştirilmesi ve seri üretiminden sorumlu ana merkez olarak biliniyor.

Şubat 2022'de başlayan işgalden bu yana Moskova, Kremlin yanlısı figürleri, üst düzey komutanları ve askeri-endüstriyel kompleks yöneticilerini hedef alan çok sayıda bombalı saldırı ve suikastla sarsıldı. Rus yetkililer muhtemel şüpheliler hakkında henüz resmi yönlendirmede bulunmazken, benzer suikast operasyonlarının arkasında genellikle Ukrayna istihbarat birimlerinin (SBU/GUR) sabotaj hücrelerinin bulunduğu değerlendiriliyor.

GENERALİN DAMADI HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan başkent Moskova’da askeri elitleri hedef alan bir diğer kanlı sabotajın bilançosu netleşiyor. 1 Ağustos’ta Moskova merkezindeki Balzi Rossi restoranda bir kadının "hediye paketi" görünümünde getirdiği 1 kg TNT eşdeğeri bilyeli el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralananlardan bazılarının hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 5'e yükseldi, 19 kişi ise yaralandı.

Saldırının yaşandığı saatlerde restoranın Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri (VKS) Komutanı General Aleksandr Chayko’nun yakın çevresine özel bir ziyafet için kapatıldığı öğrenildi. Patlamada ağır yaralanan ve General Chayko’nun damadı olduğu belirtilen 27 yaşındaki Daniil Peredriy, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Terör eylemi kapsamında soruşturulan saldırının hedefinde doğrudan üst düzey komuta kademesinin yer aldığı değerlendiriliyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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