Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Oyuna girdi, 1 dakika sonra yerde kaldı! Kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Oyuna girdi, 1 dakika sonra yerde kaldı! Kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Trendyol 1. Lig’in açılış maçında Bolusporlu Erdem Can Polat, oyuna girdikten sadece 1 dakika sonra yaşadığı sakatlık sonrası kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Trendyol 1. Lig’de 2026-2027 sezonunun açılış karşılaşmasında Boluspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazanırken, maçta yaşanan sakatlık korkuttu.

1 DAKİKA SONRA YERDE KALDI

Karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna dahil olan Bolusporlu Erdem Can Polat, yalnızca bir dakika sonra sakatlık yaşadı. 59. dakikada topla buluşan genç futbolcu, Kadir Kaan Yurdakul ile girdiği ikili mücadele sırasında dengesini kaybederek ayağının burkulması sonucu yerde kaldı.

ÖNERİLEN HABERLER
Trabzonspor
SPOR

Trabzonspor'a kötü haber: Folcarelli için sakatlık açıklaması

KIRIK ŞÜPHESİ VAR

Acı içinde yerde kalan Erdem Can Polat için sağlık ekipleri kısa sürede sahaya girerken, futbolcuya ilk müdahale ambulansta yapıldı.

Kırık şüphesi bulunan Erdem Can Polat, ambulansla hastaneye sevk edildi. Futbolcunun durumunun yapılacak kontrollerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Oyuna girdi, 1 dakika sonra yerde kaldı! Kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Başlık ResmiOyuna girdi, 1 dakika sonra yerde kaldı! Kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Selahattin Demirtaş çerçeve yasadan yararlanacak mı? Bakan Gürlek iddiaları yalanladı
Bakan Gürlek'ten Demirtaş iddialarına yalanlama
Kaydet
Bakan Kacır duyurdu! Yeşil dönüşümde yeni destekler yolda
Bakan Kacır duyurdu! Yeşil dönüşümde yeni destekler yolda
Kaydet
Bakan Gürlek'ten yasal düzenleme açıklaması: Şehitlerimizi, gazilerimizi incitecek düzenleme yapmadık
Bakan Gürlek'ten yasal düzenleme açıklaması!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.