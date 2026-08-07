Trendyol 1. Lig’in açılış maçında Bolusporlu Erdem Can Polat, oyuna girdikten sadece 1 dakika sonra yaşadığı sakatlık sonrası kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Trendyol 1. Lig’de 2026-2027 sezonunun açılış karşılaşmasında Boluspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazanırken, maçta yaşanan sakatlık korkuttu.

1 DAKİKA SONRA YERDE KALDI

Karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna dahil olan Bolusporlu Erdem Can Polat, yalnızca bir dakika sonra sakatlık yaşadı. 59. dakikada topla buluşan genç futbolcu, Kadir Kaan Yurdakul ile girdiği ikili mücadele sırasında dengesini kaybederek ayağının burkulması sonucu yerde kaldı.

KIRIK ŞÜPHESİ VAR

Acı içinde yerde kalan Erdem Can Polat için sağlık ekipleri kısa sürede sahaya girerken, futbolcuya ilk müdahale ambulansta yapıldı.

Kırık şüphesi bulunan Erdem Can Polat, ambulansla hastaneye sevk edildi. Futbolcunun durumunun yapılacak kontrollerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Oyuna girdi, 1 dakika sonra yerde kaldı! Kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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