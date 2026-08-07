Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Orta Doğu ve Körfez hattında tırmanan askeri krizler karşısında güvenlik iş birliğini en üst seviyeye taşıyan tarihi "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nı imzaladı. Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkını temel alan ve üç ülkeden birine yapılan saldırıyı hepsine yapılmış sayan anlaşmanın, bölgesel dengeleri ve caydırıcılığı kökten değiştirmesi bekleniyor.

Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilimler, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar ve deniz ticaret yollarındaki güvenlik krizleri karşısında bölgesel güçler tarihi bir ittifaka imza attı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, Cidde’de bir araya gelmek suretiyle üçlü ortak savunma paktı olan Mekke Anlaşması'nı resmen onayladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ve üç ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, anlaşmanın temel şartları ve kapsama alanı kamuoyuna duyuruldu.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması dünya basınını salladı: Tel Aviv 'Denge değişti' dedi, Hindistan'dan anında tepki geldi!

MEKKE ANLAŞMASI'NDA NELER VAR?

Mekke Anlaşması'nın temel hükmünü ortak savunma maddesi oluşturuyor. Anlaşmaya göre, üç ülkeden herhangi birine karşı yapılan herhangi bir silahlı saldırı, tüm ülkelere karşı yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilecek. Söz konusu maddenin ana amacının, muhtemel saldırılara karşı ortak caydırıcılığı güçlendirmek ve üç ülke arasındaki tüm savunma iş birliği alanlarını geliştirmek olduğu ifade edildi.

Anlaşma, NATO’nun kolektif savunmayı içeren 5. Maddesi ile büyük benzerlik taşıyor. İttifak kapsamında askeri eğitim, istihbarat paylaşımı, teknoloji transferi ve savunma sanayii alanındaki koordinasyonun en üst seviyeye çıkarılması öngörülüyor.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması dünya basınını salladı: Tel Aviv 'Denge değişti' dedi, Hindistan'dan anında tepki geldi!

TERÖRSÜZ BÖLGE HEDEFİ VE SAVUNMA SANAYİİNDE STRATEJİK ORTAKLIK

Askeri operasyonel iş birliğinin yanı sıra savunma sanayii alanında da derin bir entegrasyon öngörülmekte. Üç ülkenin askeri birimlerinin birlikte çalışabilirliğini geliştirmeyi amaçlayan düzenleme, bölgesel istikrarı sağlamaya yönelik "Terörsüz Bölge" hedefine de stratejik katkı sunacak. Belgede, bu ortaklığın saldırgan bir askeri cephe veya çevreleme girişimi olmadığı, aksine bölgesel huzuru destekleyici bir mekanizma olduğu vurgulandı.

Aynı zamanda anlaşmayla bölge ülkelerinin katılımının önü açıldı. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, mevcut çerçevenin Katar gibi ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilebileceğini belirtti. Atılan bu adımın, dış ülkelere olan ekonomik ve askerî bağımlılığı azaltarak bölgesel barışı koruması öngörülüyor.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması dünya basınını salladı: Tel Aviv 'Denge değişti' dedi, Hindistan'dan anında tepki geldi!

TÜRKİYE’NİN NATO ÜYELİĞİNİ TAMAMLAYICI NİTELİKTE

Ankara açısından stratejik bir dönüm noktası olarak nitelendirilen anlaşmanın; Türkiye'nin NATO üyeliğine veya diğer bölgesel ortaklıklarına bir alternatif değil, aksine bu yükümlülükleri tamamlayıcı bir yapı olduğu ifade edildi.

İttifak sayesinde küresel deniz ticaret yollarının güvenliğinin artırılması, böylece ihracat ve enerji tedarik süreçlerine ivme kazandırılması hedefleniyor. Türkiye'nin bölgesel nüfuzunu ve tecrübesini bölgenin diğer güçlü aktörleriyle birleştirmesine imkân tanıyan bu iş birliği; ekonomik istikrarın korunmasına ve enerji güvenliğinin üst seviyede tahkim edilmesine katkı sağlayacak.

Suudi basınına konuşan uzmanlar, Mekke Anlaşması'nın üç temel güç odağını bir araya getirdiğine de dikkat çekti. Anlaşmayla birlikte bu ittifak Suudi Arabistan’ın mali gücünü, İslam dünyasının tek nükleer gücü olan Pakistan’ın nükleer kapasitesi ile balistik füze altyapısını ve Türkiye’nin NATO üyesi olarak sahip olduğu derin askerî tecrübe ile gelişen savunma sanayisini tek bir çatı altında birleştiriyor.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması dünya basınını salladı: Tel Aviv 'Denge değişti' dedi, Hindistan'dan anında tepki geldi!

"TÜRK ASKERİNİN GÖNDERİLMESİ ULUSAL KARAR MEKANİZMALARINA BAĞLI"

Anlaşmanın bilgi notunda, paktın Türk askerinin her bölgesel krize otomatik olarak gönderileceği anlamına gelmediği önemle belirtildi. Kuvvet kullanımı ve askeri harekat kararlarının, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzeni ve ulusal karar mekanizmaları çerçevesinde alınmaya devam edeceği kaydedildi.

ANADOLU'DAN HİCAZ'A KARDEŞLİK HATTI

Anlaşmanın insani ve tarihi boyutuna dikkat çekilen metinde, "Anadolu’dan Hicaz’a, İslamabad’dan Riyad’a uzanan kardeşlik hattı, ortak değerlerin ve zor zamanlarda birbirinin yanında duran milletlerin iradesini temsil etmektedir." ifadesine yer verildi. İlişkilerin yalnızca devletler arası çıkarlara değil; ortak tarih, inanç ve dayanışma bağlarına dayandığı, imzalanan bu anlaşmanın tarihi bir sorumluluğun günümüzdeki stratejik karşılığı olduğu vurgulandı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması dünya basınını salladı: Tel Aviv 'Denge değişti' dedi, Hindistan'dan anında tepki geldi!

İSRAİL BASININDAN İLK YORUM

İsrail basınından Jerusalem Post, anlaşmayı İran ile gerginliklerin yaşandığı bir dönemde atılan son derece önemli bir adım olarak nitelendirdi. Haberde Suudi Arabistan’ın ekonomik gücü, Türkiye’nin askeri gücü ve Pakistan’ın nükleer cephaneliğinin bir araya gelmesinin Orta Doğu’daki caydırıcılık dengesini yeniden şekillendireceği ve uluslararası sahnede İran’a karşı önemli bir denge unsoru oluşturacağı aktarıldı.

Ynet de "Tahminimizce bu anlaşmaya göre karşılıklı güven kapsamında bir ülkenin toprağına yapılacak saldırı, diğer ülkelere de yapılmış sayılacak. Bu nedenle Pakistan'ın nükleer silah kapasitesi ve Türkiye'nin İsrail karşısında Orta Doğu'daki bir numaralı tehdit olması sebebiyle Tel Aviv için 'ölümcül ittifak' anlamına gelebilir" ifadelerini kullandı.

Tel Aviv merkezli i24 ise "Cidde'de kritik gün" başlıklı haberinde, "Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, Cidde'de ortak savunma anlaşmasını sonuçlandırmak için bir araya gelecek. NATO üyesi Türkiye'nin askeri sanayisini, Suudi Arabistan'ın ekonomik gücünü ve nükleer silahlı Pakistan'ın silahlı kuvvetlerini bir araya getiren bu anlaşma, Orta Doğu ve Güney Asya'da güçlü bir güvenlik ekseni oluşturuyor. İsrail açısından ise bölgesel hesapları bozacak mesaj değeri taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

HİNDİSTAN ANLAŞMAYI NASIL GÖRDÜ?

Gelişmeyi yakından takip ettiklerini açıklayan Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, anlaşmanın Suudi Arabistan ile Pakistan arasındaki uzun süredir devam eden düzenlemeyi resmileştirdiğinin üzülerek farkında olduklarını belirtti. Jaiswal, bu gelişmenin Hindistan'ın ulusal güvenliği ile bölgesel ve küresel istikrar üzerindeki etkilerini inceleyeceklerini ve ulusal çıkarları korumaya kararlı olduklarını ifade etti.

YUNANİSTAN: 3 ÜLKE ÇOK YAKIN MÜTTEFİK OLDU

Anlaşmanın yankıları dünya basınında geniş yer bulurken Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'de yayımlanan analizde, "Üç ülkenin askeri ilişkileri zaten yakın. Pakistan on yıllardır Suudi silahlı kuvvetlerini eğitirken, Ankara ve İslamabad savaş gemilerini takas etmek ve uçak eğitimi almak için birlikte çalışıyor. Suudi Arabistan, 2023'te Türk savunma sanayisinin en büyük ihracat anlaşmasında Türk İHA'ları tedarik etmeyi kabul etti." değerlendirmesine yer verildi.

Yunan basınından Pieria 24, "Türkiye, iki ülkenin de desteğiyle gücüne güç katacak" başlığıyla duyurduğu haberinde, "Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bugün savunma alanında imzalar atılacak. Bölgedeki son gelişmelerle anlaşmanın imzalanmasının hızlandığı düşünülüyor. Bu anlaşmanın imzalanması, Orta Doğu'da artan gerilim döneminde üç ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirerek bölgede kartları yeniden dağıtacak" değerlendirmesini paylaştı.

Atina merkezli Newsbreak.gr da "Orta Doğu'da yeni savunma ekseni" başlıklı haberinde, "Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bugün altın imzaları atıyor. Böylelikle Orta Doğu'da yeni savunma ekseni oluşuyor. Peki Türkiye bu anlaşma ile neyi hedefliyor? Ankara'nın bölgesel koordinasyondaki rolünü ve savunma sistemleri ihracatını artırması, ayrıca anlaşmanın ortak üretimi genişletme hedefine katkı sağlaması bekleniyor" analizini yaptı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması dünya basınını salladı: Tel Aviv 'Denge değişti' dedi, Hindistan'dan anında tepki geldi!

"İSLAM NATO'SU" TARTIŞMASI

Dünya basınında da resmi adı Mekke Anlaşması olan bu yapı, uluslararası strateji çevrelerinde "İslam NATO'su" olarak da adlandırılmaya başlandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO’ya yönelik yaklaşımının tartışıldığı bir dönemde Türkiye’nin bu üçlü yapıda yer almasının hem bölgesel güvenlik ihtiyacını karşılayacağı hem de caydırıcılığı artıracak stratejik bir hamle olacağı öngörülüyor.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: BİRİMİZE YAPILAN SALDIRI HEPSİNE YAPILMIŞ SAYILACAK

Gelişmelerin ardından İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud’un nazik davetleri üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, 24 Sefer 1448, miladi 7 Ağustos 2026 tarihinde Suudi Arabistan Krallığı’na bir ziyarette bulunmuşlardır.

Veliaht Prens ve Başbakan Altesleri Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud; Türkiye Cumhurbaşkanı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı ile Mekke’deki Safa Sarayı’nda bir araya gelmiş, burada resmî görüşmeler gerçekleştirilmiş, bu görüşmeler esnasında Suudi Arabistan Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasındaki müstesna ilişkiler ile karşılıklı çıkar alanına giren konular ele alınmıştır.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Altesleri Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, üç devlet arasındaki derin tarihî ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma iş birlikleri temelinde; kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, bölgede ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir geleceği birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamışlardır.

Anlaşma, her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Anlaşma ayrıca, üç devlet arasındaki savunma iş birliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir." ifadelerine yer verildi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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