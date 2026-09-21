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ASKİ Ankara su kesintisi 21-22 Eylül (Gölbaşı, Keçiören, Yenimahalle, Çamlıdere) planlı kesinti

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ASKİ Ankara su kesintisi 21-22 Eylül (Gölbaşı, Keçiören, Yenimahalle, Çamlıdere) planlı kesinti
Başlık ResmiASKİ Ankara su kesintisi 21-22 Eylül "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

ASKİ Ankara su kesintisi 21-22 Eylül listesi paylaşıldı. ASKİ'nin duyurduğu kesinti programına göre Gölbaşı, Keçiören, Yenimahalle ve Çamlıdere'de su kesintileri yaşanıyor. Bazı bölgelerde kesintinin saatler içerisinde sona ermesi beklenirken, Keçiören ve Yenimahalle'deki çalışmanın 24 saat sürmesi planlanıyor.

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ASKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre başkentte 21 Eylül Pazartesi günü dört ilçede kesinti yapılacak. Gölbaşı, Keçiören, Yenimahalle, Çamlıdere planlı kesinti programı duyurulurken vatandaşlar ise ''Ankara'da sular ne zaman gelecek?'' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, ASKİ Ankara su kesintisi 21-22 Eylül listesi...

ASKİ Ankara su kesintisi 21-22 Eylül (Gölbaşı, Keçiören, Yenimahalle, Çamlıdere) planlı kesinti
Başlık ResmiASKİ Ankara su kesintisi 21-22 Eylül (Gölbaşı, Keçiören, Yenimahalle, Çamlıdere) planlı kesinti

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 21-22 EYLÜL

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 21.09.2026 09:00:00
Tamir Tarihi: 21.09.2026 15:00:00
Detay: Değerli abonelerimiz, Yaylabağ Mahallesi Küme evleri mevki üzerinde 110’luk içme suyu hattında yapılacak olan branştan bağlantısı çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Yaylabağ Mahallesi 21 Eylül 2026 saat- 09:00 ile 21 Eylül 2026 saat- 15:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Yaylabağ Mahallesi


KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 21.09.2026 01:00:00
Tamir Tarihi: 22.09.2026 01:00:00
Detay: Değerli Abonelerimiz, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerimizin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını güvence altına alacak Ankara Metropol Kent İçme Suyu Ana İsale Hattı Projesi kapsamında bağlantı çalışması gerçekleştirilecektir. Bu nedenle 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 01.00 ile 22 Eylül 2026 Salı günü saat 01.00 arasında 24 saatlik çalışma sırasında su kesintisi yaşanacaktır. 24 saat aralıksız sürmesi planlanan çalışmaların ardından sisteme kademeli ve kontrollü şekilde yeniden su verilecektir. Projenin ivedilikle ve başarıyla tamamlanması için çalışmamız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Etkilenen Yerler: Şehit Kubilay Mahallesi Ufuktepe Mahallesi * Uyanış Mahallesi * Yükseltepe Mahallesi * Sancaktepe Mahallesi * 23 Nisan Mahallesi * Bademlik Mahallesi * Esertepe Mahallesi * Ayvalı Mahallesi * Güzelyurt Mahallesi * Kuşcağız Mahallesi * Osmangazi Mahallesi * Yeşiltepe Mahallesi * Yayla Mahallesi * Pınarbașı Mahallesi * Köşk Mahallesi * Şenyuva Mahallesi * Ovacık Mahallesi * Karakaya * Atapark Mahallesi * Kafkas * Kanuni Mahallesi * Karşıyaka Mahallesi * Hisar Mahallesi

ASKİ Ankara su kesintisi 21-22 Eylül (Gölbaşı, Keçiören, Yenimahalle, Çamlıdere) planlı kesinti
Başlık ResmiASKİ Ankara su kesintisi 21-22 Eylül (Gölbaşı, Keçiören, Yenimahalle, Çamlıdere) planlı kesinti


YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 21.09.2026 01:00:00
Tamir Tarihi: 22.09.2026 01:00:00
Detay: Değerli Abonelerimiz, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerimizin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını güvence altına alacak Ankara Metropol Kent İçme Suyu Ana İsale Hattı Projesi kapsamında bağlantı çalışması gerçekleştirilecektir. Bu nedenle 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 01.00 ile 22 Eylül 2026 Salı günü saat 01.00 arasında 24 saatlik çalışma sırasında su kesintisi yaşanacaktır. 24 saat aralıksız sürmesi planlanan çalışmaların ardından sisteme kademeli ve kontrollü şekilde yeniden su verilecektir. Projenin ivedilikle ve başarıyla tamamlanması için çalışmamız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Etkilenen Yerler: * Avcilar Mahallesi * Güventepe Mahallesi * Kaletepe Mahallesi * Barıştepe Mahallesi * Ergenekon Mahallesi * Kayalar Mahallesi * Pamuklar Mahallesi * Burç Mahallesi * Çiğdemtepe Mahallesi


ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 20.09.2026 16:15:00
Tamir Tarihi: 21.09.2026 17:00:00
Detay: DOĞANCI TERFİ İSTASYONU’NDAKİ DERİN KUYU SONDAJINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE SU VERİLEMEMEKTEDİR. VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLER ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
Etkilenen Yerler: DOĞANCI MAHALLESİ, PELİTÇİK MAHALLESİ VE BUĞRALAR MAHALLESİ.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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