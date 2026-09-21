İstanbul Boğazı'ndan geçerken arızalanan yük gemisi kurtarıldı

İstanbul'dan Romanya'ya seyir halindeyken Kandilli açıklarında makine arızası yaşayan "ANI STAR" isimli kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak Büyükdere Demir Sahası'na demirletildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamada, İstanbul'dan Romanya'ya seyir halinde olan "ANI STAR" isimli 98 metre boyundaki geminin makine arızası yaptığı bildirildi.

Kuru yük gemisinin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kurtarma-6 ve Kurtarma-3 römorkörlerince yedeklenip çekilerek Büyükdere Demir Sahası'na demirletildiği kaydedildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | İstanbul Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIİstanbul

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala