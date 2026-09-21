Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Adana depreminde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı? Adana deprem son dakika Valilik açıklaması!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde sabaha karşı meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, kentte ve çevre illerde hissedildi. Saat 04.02'de gerçekleşen sarsıntının ardından ekipler bölgede incelemelere başladı. Yaşanan depremin ardından kamuoyunca ''Adana depreminde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı?'' soruları gündeme getirildi. İşte, Adana son dakika deprem verileri ve Adana Valiliği açıklaması...

Kaydet
|

Adana depreminde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı vatandaşlar tarafından merak edildi. Adana Valiliği ve AFAD tarafından yapılan açıklamalar takip edilirken konuya ilişkin duyuru da gecikmedi.

ADANA DEPREMİNDE YIKIM VAR MI?

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede ekipler tarafından saha taraması gerçekleştiriliyor. Adana Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, deprem sonrasında şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediği bildirildi.

Adana depreminde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı? Adana deprem son dakika Valilik açıklaması!
Başlık ResmiAdana depreminde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı? Adana deprem son dakika Valilik açıklaması!

ADANA DEPREMİNDE ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

21 Eylül 2026 sabahı Saimbeyli'de meydana gelen deprem sonrasında ölüm veya yaralanma olduğuna ilişkin resmi bir bildirim yapılmadı.

Adana Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmadığını duyurdu. AFAD da deprem sonrasında ilk değerlendirmelerde olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

Bölgede saha tarama çalışmalarının sürmesi nedeniyle gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Adana depreminde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı? Adana deprem son dakika Valilik açıklaması!
Başlık ResmiAdana depreminde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı? Adana deprem son dakika Valilik açıklaması!

21 EYLÜL SON DEPREMLER

Tarih(UTC)EnlemBoylamDerinlikTipBüyüklükYer
21.09.2026 04:22:3737.776736.14277ML1.0Saimbeyli (Adana)
21.09.2026 04:13:3138.1527.11056.95ML1.0Tahtalı Barajı - [01.30 km] Menderes (İzmir)
21.09.2026 03:57:2938.801826.7427.21ML1.2Ege Denizi - [09.85 km] Foça (İzmir)
21.09.2026 03:30:2437.459237.17839.85ML1.4Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
21.09.2026 03:13:0740.64127.56157ML1.2Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir)
21.09.2026 03:07:5937.810536.17977ML0.8Saimbeyli (Adana)
21.09.2026 02:38:4538.85937.41527.01ML1.3Gürün (Sivas)
21.09.2026 02:38:1337.76436.1217ML0.9Saimbeyli (Adana)
21.09.2026 02:27:3637.816336.21927ML1.3Saimbeyli (Adana)
21.09.2026 02:25:4538.31242.49037.02ML1.1Tatvan (Bitlis)
21.09.2026 02:24:5737.81736.20486.98ML1.2Saimbeyli (Adana)
21.09.2026 02:05:5938.85637.427.03ML2.5Gürün (Sivas)
21.09.2026 02:03:4037.801836.19937.03ML1.8Saimbeyli (Adana)
21.09.2026 01:59:3239.23928.10436.73ML2.1Sındırgı (Balıkesir)
21.09.2026 01:58:0437.912827.12279.25ML3.1Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.43 km] Menderes (İzmir)
21.09.2026 01:52:3737.840336.16737.01ML1.3Saimbeyli (Adana)
21.09.2026 01:37:3737.856336.20927ML1.4Saimbeyli (Adana)
21.09.2026 01:29:1037.868336.2287.02ML1.2Saimbeyli (Adana)
21.09.2026 01:23:0337.822336.21027ML1.0Saimbeyli (Adana)
21.09.2026 01:21:4038.989226.0838.24ML1.5Ege Denizi - [46.26 km] Karaburun (İzmir)
21.09.2026 01:14:0337.809836.19357ML1.3Saimbeyli (Adana)
21.09.2026 01:09:5337.836236.19457ML1.5Saimbeyli (Adana)
21.09.2026 01:06:4837.852736.21087ML2.2Saimbeyli (Adana)
21.09.2026 01:02:0137.830736.2067MW5.0Saimbeyli (Adana)
21.09.2026 00:54:4338.61437.76813ML1.6Darende (Malatya)
21.09.2026 00:28:0240.026542.457710.32ML1.4Horasan (Erzurum)
21.09.2026 00:27:2040.69435.218210.83ML1.8Merkez (Çorum)
21.09.2026 00:15:4637.92137.94857ML1.2Doğanşehir (Malatya)
20.09.2026 23:50:4336.37927.895552.33ML2.3Ege Denizi - [33.97 km] Marmaris (Muğla)
20.09.2026 23:43:5237.169336.717311.09ML1.3Nurdağı (Gaziantep)
İLGİLİ HABERLER
Adana
HABERLER
Adana'da deprem mi oldu? 21 Eylül son dakika Adana deprem verileri!
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
Eski MİT'çiyi Silivri'ye o yollamış
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
Son seçim anketinde büyük fark
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
Bakan Gürlek'ten Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklama
MAMDANİ'YE TEHDİTLER SAVURDU
MAMDANİ'YE TEHDİTLER SAVURDU
'Soykırım mimarı', o sözleri hazmedemedi
SINGO'DAN HABER VAR
SINGO'DAN HABER VAR
Tam "iyileşti" derken yine sakatlanmıştı: Son durumu
İKİ LİDERDEN SÜRPRİZ GÖRÜNTÜ
İKİ LİDERDEN SÜRPRİZ GÖRÜNTÜ
'Harita krizi' sonrası tansiyon yükselmişti!
DÖRT MAÇI KAÇIRACAK
DÖRT MAÇI KAÇIRACAK
Beşiktaşlı yıldız için kötü haberi Sırplar duyurdu
ÜÇ AYLIK BEBEĞE ACI VEDA
ÜÇ AYLIK BEBEĞE ACI VEDA
Annesinin yanına defnedildi! Tutuklu babası tabutu taşıdı
GERİ SAYIM BAŞLADI
GERİ SAYIM BAŞLADI
Metrobüs ve Marmaray sistemi metroya geliyor
SALDIRGAN YAKALANDI!
SALDIRGAN YAKALANDI!
Manisa'da liseye silahlı saldırı
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
Galatasaray'da 80 milyon euroluk acı gerçek
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
Konuşmasının arasında çağrı yaptı: Seni de bekliyoruz
"MÜDAHALE EDEMEZDİK..."
Lise önündeki dehşetin tanıkları anlattı
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
Son rakamlar dengeleri değiştirdi
'NEYMAR’A BENZİYOR'
'NEYMAR’A BENZİYOR'
Kartal'ın genç yıldızını eski hocası anlattı
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
'ABD'nin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit' demişti
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
3 arkadaşını katletti, intihar etti
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
Gaziantep'ten alıyor, paraya para demiyor
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
Müge Anlı'da aranıyordu, acı sonu ortaya çıktı
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
920 liralık yola 920 bin TL göndermiş
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
DUMRUL, REPMUS 2026'da uluslararası arenaya çıktı
DUMRUL, REPMUS 2026'da uluslararası arenaya çıktı
Kaydet
Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül Başkent Elektrik (Etimesgut, Keçiören, Çankaya, Mamak, Çubuk, Bala, Akyurt, Gölbaşı, Altındağ, Beypazarı, Polatlı, Ayaş)
Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül Başkent Elektrik (Etimesgut, Keçiören, Çankaya, Mamak, Çubuk, Bala, Akyurt, Gölbaşı, Altındağ, Beypazarı, Polatlı, Ayaş)
Kaydet
Gelecekte küresel ekonomiye ne olacak? Ekonomistler yanıtladı
Gelecekte küresel ekonomiye ne olacak? Ekonomistler yanıtladı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.