Adana'nın Saimbeyli ilçesinde sabaha karşı meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, kentte ve çevre illerde hissedildi. Saat 04.02'de gerçekleşen sarsıntının ardından ekipler bölgede incelemelere başladı. Yaşanan depremin ardından kamuoyunca ''Adana depreminde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı?'' soruları gündeme getirildi. İşte, Adana son dakika deprem verileri ve Adana Valiliği açıklaması...

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Adana depreminde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı vatandaşlar tarafından merak edildi. Adana Valiliği ve AFAD tarafından yapılan açıklamalar takip edilirken konuya ilişkin duyuru da gecikmedi.

ADANA DEPREMİNDE YIKIM VAR MI?

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede ekipler tarafından saha taraması gerçekleştiriliyor. Adana Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, deprem sonrasında şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediği bildirildi.

Adana depreminde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı? Adana deprem son dakika Valilik açıklaması!

ADANA DEPREMİNDE ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

21 Eylül 2026 sabahı Saimbeyli'de meydana gelen deprem sonrasında ölüm veya yaralanma olduğuna ilişkin resmi bir bildirim yapılmadı.

Adana Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmadığını duyurdu. AFAD da deprem sonrasında ilk değerlendirmelerde olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

Bölgede saha tarama çalışmalarının sürmesi nedeniyle gelişmelerin takip edildiği bildirildi.



Adana depreminde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı? Adana deprem son dakika Valilik açıklaması!

21 EYLÜL SON DEPREMLER

Tarih(UTC) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer

21.09.2026 04:22:37 37.7767 36.1427 7 ML 1.0 Saimbeyli (Adana) 21.09.2026 04:13:31 38.15 27.1105 6.95 ML 1.0 Tahtalı Barajı - [01.30 km] Menderes (İzmir) 21.09.2026 03:57:29 38.8018 26.742 7.21 ML 1.2 Ege Denizi - [09.85 km] Foça (İzmir) 21.09.2026 03:30:24 37.4592 37.1783 9.85 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 21.09.2026 03:13:07 40.641 27.5615 7 ML 1.2 Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir) 21.09.2026 03:07:59 37.8105 36.1797 7 ML 0.8 Saimbeyli (Adana) 21.09.2026 02:38:45 38.859 37.4152 7.01 ML 1.3 Gürün (Sivas) 21.09.2026 02:38:13 37.764 36.121 7 ML 0.9 Saimbeyli (Adana) 21.09.2026 02:27:36 37.8163 36.2192 7 ML 1.3 Saimbeyli (Adana) 21.09.2026 02:25:45 38.312 42.4903 7.02 ML 1.1 Tatvan (Bitlis) 21.09.2026 02:24:57 37.817 36.2048 6.98 ML 1.2 Saimbeyli (Adana) 21.09.2026 02:05:59 38.856 37.42 7.03 ML 2.5 Gürün (Sivas) 21.09.2026 02:03:40 37.8018 36.1993 7.03 ML 1.8 Saimbeyli (Adana) 21.09.2026 01:59:32 39.239 28.1043 6.73 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir) 21.09.2026 01:58:04 37.9128 27.1227 9.25 ML 3.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.43 km] Menderes (İzmir)

21.09.2026 01:52:37 37.8403 36.1673 7.01 ML 1.3 Saimbeyli (Adana) 21.09.2026 01:37:37 37.8563 36.2092 7 ML 1.4 Saimbeyli (Adana) 21.09.2026 01:29:10 37.8683 36.228 7.02 ML 1.2 Saimbeyli (Adana) 21.09.2026 01:23:03 37.8223 36.2102 7 ML 1.0 Saimbeyli (Adana) 21.09.2026 01:21:40 38.9892 26.083 8.24 ML 1.5 Ege Denizi - [46.26 km] Karaburun (İzmir) 21.09.2026 01:14:03 37.8098 36.1935 7 ML 1.3 Saimbeyli (Adana) 21.09.2026 01:09:53 37.8362 36.1945 7 ML 1.5 Saimbeyli (Adana) 21.09.2026 01:06:48 37.8527 36.2108 7 ML 2.2 Saimbeyli (Adana) 21.09.2026 01:02:01 37.8307 36.206 7 MW 5.0 Saimbeyli (Adana) 21.09.2026 00:54:43 38.614 37.768 13 ML 1.6 Darende (Malatya) 21.09.2026 00:28:02 40.0265 42.4577 10.32 ML 1.4 Horasan (Erzurum) 21.09.2026 00:27:20 40.694 35.2182 10.83 ML 1.8 Merkez (Çorum) 21.09.2026 00:15:46 37.921 37.9485 7 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 20.09.2026 23:50:43 36.379 27.8955 52.33 ML 2.3 Ege Denizi - [33.97 km] Marmaris (Muğla) 20.09.2026 23:43:52 37.1693 36.7173 11.09 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep)

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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