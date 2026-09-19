Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! Başkent EDAŞ Ankara'da elektrik kesintisi bitiş saati
Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül programı, Başkent EDAŞ tarafından yürütülen planlı bakım ve şebeke çalışmaları açıklandı. Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut ve Sincan başta olmak üzere farklı ilçelerde uygulanacak kesintilerin saatleri ve elektriklerin ne zaman geleceği araştırılıyor.
20-21-22 Eylül Ankara elektrik kesintileri, kent genelinde bazı ilçe ve mahallelerde belirli saat aralıklarında etkili olacak. Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Altındağ'da yaşayan vatandaşlar, Başkent EDAŞ kesinti programından adreslerine ilişkin başlangıç ve bitiş saatlerini kontrol ediyor.
Akyurt elektrik kesintisi
20.09.2026
09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
AHMETADİL, ÇANKIRI, KOZAYAĞI, DURU, BÜĞDÜZ, MİMAR SİNAN, KONUTLAR, MİMAR, 76, 80, ÇINAR, 88, 91, KAPAKLI, MERKEZ, BAĞLARYOLU, 86, 81, TEBERİK, 92, PEÇENEK, BETEK, GÜZELHİSAR
11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KİLLİÖNÜ TOKİ, TOKİ, YEDİVEREN SİTESİ
21.09.2026
09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ŞEHİT MUSTAFA ASLAN, ALTIN, 21 NOLU, BALABAN_1, BAL, BAYIR, BİLGE, BİRSEN, 12 NOLU, ATLAS, MEHMET AKİF ERSOY, TAŞOCAĞI MEVKİ, 16 NOLU, 22 NOLU, BAĞLAR, ULUÇAY, 11 NOLU, ATALAY, 14 NOLU, ÇAN ALTI, BARBAROS HAYRETTİN, YEŞİLAY, BUĞDAY, ERSOY, 6 NOLU, 18 NOLU, 9, BEGONYA, HÖYÜK, BAĞCILAR, BEYAZ KARANFİL, 7 NOLU, BALİNA, 11, 2 NOLU, 3 NOLU, 4 NOLU, 20, ÇUBUK, YEŞİLTEPE, BATTAL GAZİ, BAHÇELER, MUSLİHATTİN TUNCA, 16, BEYZAHİT, 15 NOLU, BURCU, BAĞDAT, 20 NOLU, BADEM, 19 NOLU, BAYINDIR, BAHÇE, GALABA1, BASIN, BAKLAVACI, BENGİSU, BERRAK, 8, TAŞPINAR, 8 NOLU, 9 NOLU, 1 NOLU, GALABA-, ORKİDE, BULUT, MEHMET ÖZAL, BAĞLAR GALABA, BİLADER
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
AHMETADİL, KÖYİÇİ 1.KISIM, TATLIKUYU KÜME, MİLLİ EGEMENLİK, ADA, KİRAZLI, CEVİZLİ, GÖKNAR, ERİKLİ, KARADUT, HACIMUSA, MEVLANA, KERİM, EREN, ZAMBAK, NASREDDİN HOCA, BAĞYOLU, 515., ELEĞİMSAĞMA, YEDİVEREN, DEMİRCAN, 509., SEDİR, ÇAĞLA, ASMALI, SUR, 512., KARAGÖZ, İLKİZ, GEDİK, SILA, GÜL, İĞDELİ, SANDIKLI, ZAKKUM, ŞAH, ÇAMLIDERE, ACISU, ASYA, 511., ILGIN, SARISALKIM, KARTOPU, PETUNYA, SÖĞÜT, KESTANE, VOLKAN, ELMALI, BEGONYA, EKİN, GÜLPARE, PINARBAŞI, 517., ERGUVAN, SARIÇAM, TOPRAK, BERRAK, BAHÇECİK, 510., YEŞİLTEPE, HACİVAT, DÖNENCE, 548., ZİRVE, ZEYTİN, 516., KIZILÇAM, NESLİ, TÜMGENERAL AYHAN TAŞ, ABANOZ, ASİL
11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
AHMETADİL, KARAAĞAÇ KÜME
22.09.2026
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
AHMETADİL, İZMİR 1, CİHAN, NECATİBEY, ATATÜRK, GAZİ MUSTAFA KEMAL
09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
MERKEZ, TEBERİK
Altındağ elektrik kesintisi
20.09.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
AHMETADİL, ÇANKIRI, KOZAYAĞI, DURU, BÜĞDÜZ, MİMAR SİNAN, KONUTLAR, MİMAR, 76, 80, ÇINAR, 88, 91, KAPAKLI, MERKEZ, BAĞLARYOLU, 86, 81, TEBERİK, 92, PEÇENEK, BETEK, GÜZELHİSAR
09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ODABAŞI, KARACAKAYA, FIRAT, LALA HARMANI, KUTLUDÜĞÜN, ÇUBUK YOLU (24. KM), EKİNCİK
09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KAVAKLI
Ayaş elektrik kesintisi
20.09.2026
22:00 - 06:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
221/1, 233, 156, 224, ÇİÇEK., 212, 225, 215, 185, 214, GÜVEN, İNAL, ZEKİ UĞUR, 155, 158., 159., BARBAROS, GÜVEN.., ÇİLEK, SANAYİ., ŞEHİT MEHMET METİN, 213, 157., DİNÇER, ŞEHİT SERKAN ÖĞÜTÇÜ
21.09.2026
09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
BAYRAK, MİMARSİNAN-, VATAN, ERGENEKON, KARAGÖL, SANCAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BEYPAZARI, PERİLİ, MAREŞAL, GÜNEYCE, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, ÖZAL
09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
OĞUZLAR, SÖĞÜT, ULUYOL, SELÇUKLU, AYAŞ, İNCE, PEHLİVAN, ANKARA
22.09.2026
09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
BEYPAZARI, 1773, PİRİREİS, ORHANGAZİ, ÖZAL, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BAYRAK, SANCAK, OĞUZHAN, BARBAROS, GÜNEYCE, YILDIZ, VATAN
Bala elektrik kesintisi
21.09.2026
09:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
AVNİ AKYOL, KÜÇÜKCAMİLİ, TEPEKÖY, HIRABAŞOĞLU, PEVRUL KAVLAK, BÜYÜKCAMİLİ, ŞEHIT SEMIH YILMAZ, KARABURUN, FEVZİ ÇAKMAK, EMRE GÜNGÖR, TARIM İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ, YURTALAN EROĞLU, HÜRRİYET, ADIGÜZEL, BÜYÜKBOYALIK, KARŞIYAKA SUYUGÜZEL, TATARHÜYÜK, SARIHÜYÜK, YUKARIHACIBEKİR, AŞAĞIHACIBEKİR, EĞRİBASAN, SUYUGÜZEL
15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
SUYUGÜZEL
09:00 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
YAYLA TEPEKÖY, AVNİ AKYOL, KÜÇÜKBIYIK, TURGUT ALTINOK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, TEPEKÖY, 19 MAYIS, SARIHÜYÜK, ABAZLI, AŞAĞIHACIBEKİR, ÖCALLAR, SUYUGÜZEL, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIZILIRMAK, BOYALIK, MADEN KESİKKÖPRÜ, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, KEKLİCEK, YENİKÖY, YENİYAPANŞEYHLİ 2, KÜÇÜKCAMİLİ, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKCAMİLİ, ÇATALÖREN, YENİYAPANŞEYHLİ 3, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ÇİĞDEMLİ, KÜÇÜKBOYALIK, BÜYÜKBAYAT, ÜÇEM, ÇATALÇEŞME, BAHÇEKARADALAK, MADEN, YENİYAPANŞEYHLİ 1, SIRAPINAR, BÜYÜKBOYALIK, ŞEHRİBAN
22.09.2026
09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
17., AHİBOZ, 11., 8/1, 4302, 4348, 26, 18., 8_1, SIL 23, 12., 4334, 7, 15, 13_SILINECEK YOL, 2, 3, 20, 41_SİLİNECEK, 5, 50-, KARAPINAR, 4308, 4339, 4305, 4322, SAKARYA.., 43, 49-, 30_SİLİNECEK, 4304, 4306, 4352, FATİH, 4318, 19, 4321, 4341, SAKARYA, 4335, 4347, 4345, 4323, 4, ANKARA.., BAĞLAR., 4319, 4307, 4351, MERKEZ MAHALLESİ, 1, 24, 4360, 4324, 4359, FATİH CADDESİ, 4317, SARIKAYA, 4357, 4358, 23
12:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
19 MAYIS, 23 NİSAN, GÖL, KIZILIRMAK, İNÖNÜ, ATATÜRK..., MİTHAT PAŞA, REŞAT NURİ GÜNTEKİN
15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ, GÖL, ATATÜRK..., KARAYALÇIN, SANTRAL, KANAL YOLU, AHMET ARİF, MİTHAT PAŞA, KIZILIRMAK
Beypazarı elektrik kesintisi
20.09.2026
09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
FEVZİ ÇAKMAK, KUDÜS, TUFAN_1, KARATEPE, ANKARA, FATİH SULTAN MEHMET, HIZIRBEY, 110, MUHSİN SITKI, KARAHAN, BALTACI, ÇEÇEN, ÇALIK, GENÇ OSMAN, OSMANLI, 379, YEŞİLOVA-, NEYZEN, 360, 352, ÖRENCİK, 356, ORHUN, 3224, YAYLADAĞ, KIPÇAK, AKINCI, KOPUZ, 367, NALLIHAN, 3233, YAKUT, 3226, NEDİM, 369, SELÇUKLU, MEHDİ, KIZIK, KIRIM, 358, 354, KAYI, 353, ALEMDAR, 357, DÜZLÜK, KEBİRTEPE, ATABEY, 359, SÜLEYMAN ÇELEBİ, HORASANLI, CAVLIBEY, 383, TUNA, ÖZBEK, ALTINCI, ATMACA, 355, TURAN, YEŞİLOVA, TİBET, IŞIN, BENGİSU, 372, KARABAĞ, DİNÇER, 351, 374, 375, TUĞRA, KANİJE, KUMPINAR
Çankaya elektrik kesintisi
20.09.2026
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
JOHN F. KENNEDY, BESTEKAR, TUNUS, BÜKLÜM
09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
DİKMEN, VERİMLİ
09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ANIT, ÖNDER, DÖGOL, AYTEN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK
22.09.2026
13:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2654 İŞ BANKALILAR SİTESİ
09:15 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
2660 İŞ BANKALILAR SİTESİ, 2654 İŞ BANKALILAR SİTESİ, 2664
11:45 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1856, 13 EKİM, TAŞPINAR, 2842, 1873, 1838, 1879, 1878, 1835, 1859, 1831
Keçiören elektrik kesintisi
21.09.2026
09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
372, ÇİĞDEM, 396, NURCAN, 395, 390, 391, ESENLER, GAZELLER, 394, 389, 387, 388, TOSYALILAR
09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
SAKIZAĞACI, YUKARI KÖYÜ, 1749, KAVAKLI YOLU, TATLAR MAHALLESİ, SAKIZ AĞACI, NENEHATUN, GÖKÇEYURT, KAVAKLI, KARAPÜRÇEK
13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
879, 846, OSMANGAZİ, 876, 873, 889, 872, 864, 892, 783, ÜMİTOVA, 874, 875, 866, 845, DEMİRCİLER
22.09.2026
09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ATIŞ, 1079, 1082, 1073, 1075, 1074, 1070, ZÜHTÜ BEY, 1072, ŞEHİT AHMET YILMAZ, DOĞANGÜN, DADAŞ, ANAVATAN, ÖZYURT, ARLI, KAPLAN, 1077, GÜLBABA, 1113, KOZLUCA
09:45 - 11:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
SİLAHTAR, FATİH SULTAN MEHMET, HİPODROM
Çubuk elektrik kesintisi
20.09.2026
09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
AHMETADİL, ÇANKIRI, KOZAYAĞI, DURU, BÜĞDÜZ, MİMAR SİNAN, KONUTLAR, MİMAR, 76, 80, ÇINAR, 88, 91, KAPAKLI, MERKEZ, BAĞLARYOLU, 86, 81, TEBERİK, 92, PEÇENEK, BETEK, GÜZELHİSAR
21.09.2026
09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ŞEHİT MUSTAFA ASLAN, ALTIN, 21 NOLU, BALABAN_1, BAL, BAYIR, BİLGE, BİRSEN, 12 NOLU, ATLAS, MEHMET AKİF ERSOY, TAŞOCAĞI MEVKİ, 16 NOLU, 22 NOLU, BAĞLAR, ULUÇAY, 11 NOLU, ATALAY, 14 NOLU, ÇAN ALTI, BARBAROS HAYRETTİN, YEŞİLAY, BUĞDAY, ERSOY, 6 NOLU, 18 NOLU, 9, BEGONYA, HÖYÜK, BAĞCILAR, BEYAZ KARANFİL, 7 NOLU, BALİNA, 11, 2 NOLU, 3 NOLU, 4 NOLU, 20, ÇUBUK, YEŞİLTEPE, BATTAL GAZİ, BAHÇELER, MUSLİHATTİN TUNCA, 16, BEYZAHİT, 15 NOLU, BURCU, BAĞDAT, 20 NOLU, BADEM, 19 NOLU, BAYINDIR, BAHÇE, GALABA1, BASIN, BAKLAVACI, BENGİSU, BERRAK, 8, TAŞPINAR, 8 NOLU, 9 NOLU, 1 NOLU, GALABA-, ORKİDE, BULUT, MEHMET ÖZAL, BAĞLAR GALABA, BİLADER
22.09.2026
11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
HACILAR, AVCIOVA, NUSRATLAR
09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ÇİTKÖY, HACILAR
15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ÇİTKÖY
09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KIZILÖREN, YEŞİLKENT, NUSRATLAR, ÇATOKÇULAR 2, ÇATOKCULAR 1
Elmadağ elektrik kesintisi
20.09.2026
09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ÜÇYOL
09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ODABAŞI, KARACAKAYA, FIRAT, LALA HARMANI, KUTLUDÜĞÜN, ÇUBUK YOLU (24. KM), EKİNCİK
21.09.2026
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
TATLIKUYU KÜME, MİLLİ EGEMENLİK, ADA, KİRAZLI, CEVİZLİ, GÖKNAR, ERİKLİ, KARADUT, HACIMUSA, MEVLANA, KERİM, EREN, ZAMBAK, NASREDDİN HOCA, BAĞYOLU, 515., ELEĞİMSAĞMA, YEDİVEREN, DEMİRCAN, 509., SEDİR, ÇAĞLA, ASMALI, SUR, 512., KARAGÖZ, İLKİZ, GEDİK, SILA, GÜL, İĞDELİ, SANDIKLI, ZAKKUM, ŞAH, ÇAMLIDERE, ACISU, ASYA, 511., ILGIN, SARISALKIM, KARTOPU, PETUNYA, SÖĞÜT, KESTANE, VOLKAN, ELMALI, BEGONYA, EKİN, GÜLPARE, PINARBAŞI, 517., ERGUVAN, SARIÇAM, TOPRAK, BERRAK, BAHÇECİK, 510., YEŞİLTEPE, HACİVAT, DÖNENCE, 548., ZİRVE, ZEYTİN, 516., KIZILÇAM, NESLİ, TÜMGENERAL AYHAN TAŞ, ABANOZ, ASİL
Etimesgut elektrik kesintisi:
20.09.2026
14:31 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1872
21.09.2026
09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
FATİH SULTAN MEHMET, KAPLAN
09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
305
15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1414, 1409, 1411
22.09.2026
09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1752, 61, 56, 58, 66, 64, 2635
11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
59, 60, MALAZGİRT 1071, 61, 2635
15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
FATİH SULTAN MEHMET, 2642, MALAZGİRT, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, 2672, 2643, 1430, MALAZGİRT 1071
Gölbaşı elektrik kesintisi
21.09.2026
09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
TÜRELİ, 1180, 990, AKKAYA, ANDAÇ, EZBERCİ, AVCI
14:45 - 16:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
4538, 4539
16:30 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
4557, 4556, 4555
22.09.2026
11:45 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1856, 13 EKİM, TAŞPINAR, 2842, 1873, 1838, 1879, 1878, 1835, 1859, 1831
22.09.2026
09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
2842, 1821, 2888, 2882, GÖLSİTE KOOP., TAŞPINAR, 2900., KIZILCAŞAR, 2907, 2892, 3035, 2902, 2912, 2841, İSMAİL GASPIRALI, 2895, 2883, 2908, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2885, 2897, 2894, 2904, 1856, 2898, 2884, 2814, 2887, 2901, 2845, 2880, 2896, 2891, 2886, 2889, 2893, 2834, 2881, 2909
09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1540, 533, 539, 540, 438, 603, 534, 535, 524, 538, 532, 527
09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
2437, KÖY İÇİ, 2577, 2583, 2582, TULUMTAŞ, 2576, 2573, 2574, 2575
09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ÇAYRAZ, YENİKÖY
Haymana elektrik kesintisi
20.09.2026
11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KİLLİÖNÜ TOKİ, TOKİ, YEDİVEREN SİTESİ
22.09.2026
09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ÇAYRAZ, YENİKÖY
Kahramankazan elektrik kesintisi
20.09.2026
10:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
175, AKSOY
09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
FEVZİ ÇAKMAK, KUDÜS, TUFAN_1, KARATEPE, ANKARA, FATİH SULTAN MEHMET, HIZIRBEY, 110, MUHSİN SITKI, KARAHAN, BALTACI, ÇEÇEN, ÇALIK, GENÇ OSMAN, OSMANLI, 379, YEŞİLOVA-, NEYZEN, 360, 352, ÖRENCİK, 356, ORHUN, 3224, YAYLADAĞ, KIPÇAK, AKINCI, KOPUZ, 367, NALLIHAN, 3233, YAKUT, 3226, NEDİM, 369, SELÇUKLU, MEHDİ, KIZIK, KIRIM, 358, 354, KAYI, 353, ALEMDAR, 357, DÜZLÜK, KEBİRTEPE, ATABEY, 359, SÜLEYMAN ÇELEBİ, HORASANLI, CAVLIBEY, 383, TUNA, ÖZBEK, ALTINCI, ATMACA, 355, TURAN, YEŞİLOVA, TİBET, IŞIN, BENGİSU, 372, KARABAĞ, DİNÇER, 351, 374, 375, TUĞRA, KANİJE, KUMPINAR
22.09.2026
12:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
DAĞYAKA MAH., 2075, FATİH SULTAN MEHMET, VETERNERLİK MEVKİİ, 2074, ORHANİYE, 2073, 2051, 614
Kızılcahamam elektrik kesintisi
21.09.2026
11:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ORKİDE, FATİH SULTAN MEHMET, ŞEHİT NECİP AKDOĞAN, ADEM ÖZBEKLER, MENEKŞE, ÖLÜPINAR SERPMELERİ, ALİ KUŞCU, HAFIZ KEMAL GÜRAN, KARDELEN, UMUT, MEVLANA, RIZA DOĞAN, ARİF PEÇENEK, MEHMET YEŞİL
09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ÜÇBAŞ
22.09.2026
09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KARACAÖREN, DAVUTLAR
Mamak elektrik kesintisi
20.09.2026
09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ODABAŞI, KARACAKAYA, FIRAT, LALA HARMANI, KUTLUDÜĞÜN, ÇUBUK YOLU (24. KM), EKİNCİK
Sincan elektrik kesintisi
20.09.2026
22:00 - 06:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
221/1, 233, 156, 224, ÇİÇEK., 212, 225, 215, 185, 214, GÜVEN, İNAL, ZEKİ UĞUR, 155, 158., 159., BARBAROS, GÜVEN.., ÇİLEK, SANAYİ., ŞEHİT MEHMET METİN, 213, 157., DİNÇER, ŞEHİT SERKAN ÖĞÜTÇÜ
21.09.2026
15:00 - 20:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
OSMANİYE, YENİ YERLEŞİM
09:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
SAMSUN
22.09.2026
09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
OSMANİYE, YENİ YERLEŞİM
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALAR
Etkilenen Cadde / Sokak
AYAŞ ANKARA YOLU, 357, BÜYÜK SELÇUKLU, 250, 249., 359
Yenimahalle elektrik kesintisi
20.09.2026
09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
FATİH SULTAN MEHMET
14:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
İVEDİK., FATİH SULTAN MEHMET, 967, 1566, İVEDİK, 2450, ANADOLU, SEDDÜLBAHİR, 2451
21.09.2026
09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
HAYDARCAN KILIÇDOĞAN, 2344, 2333 EMEK PAZAR SİTESİ, 2342
22.09.2026
09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KÖYİÇİ_SİLİNECEK, 1835, ŞEHİT ADİL YURTOĞLU, 1833, 1830, 1834