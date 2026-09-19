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Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! Başkent EDAŞ Ankara'da elektrik kesintisi bitiş saati

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Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! Başkent EDAŞ Ankara'da elektrik kesintisi bitiş saati
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi bitiş saati "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül programı, Başkent EDAŞ tarafından yürütülen planlı bakım ve şebeke çalışmaları açıklandı. Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut ve Sincan başta olmak üzere farklı ilçelerde uygulanacak kesintilerin saatleri ve elektriklerin ne zaman geleceği araştırılıyor.

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20-21-22 Eylül Ankara elektrik kesintileri, kent genelinde bazı ilçe ve mahallelerde belirli saat aralıklarında etkili olacak. Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Altındağ'da yaşayan vatandaşlar, Başkent EDAŞ kesinti programından adreslerine ilişkin başlangıç ve bitiş saatlerini kontrol ediyor.

Akyurt elektrik kesintisi

20.09.2026

09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

AHMETADİL, ÇANKIRI, KOZAYAĞI, DURU, BÜĞDÜZ, MİMAR SİNAN, KONUTLAR, MİMAR, 76, 80, ÇINAR, 88, 91, KAPAKLI, MERKEZ, BAĞLARYOLU, 86, 81, TEBERİK, 92, PEÇENEK, BETEK, GÜZELHİSAR

11:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

KİLLİÖNÜ TOKİ, TOKİ, YEDİVEREN SİTESİ

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi bitiş saati
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi bitiş saati

21.09.2026

09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

ŞEHİT MUSTAFA ASLAN, ALTIN, 21 NOLU, BALABAN_1, BAL, BAYIR, BİLGE, BİRSEN, 12 NOLU, ATLAS, MEHMET AKİF ERSOY, TAŞOCAĞI MEVKİ, 16 NOLU, 22 NOLU, BAĞLAR, ULUÇAY, 11 NOLU, ATALAY, 14 NOLU, ÇAN ALTI, BARBAROS HAYRETTİN, YEŞİLAY, BUĞDAY, ERSOY, 6 NOLU, 18 NOLU, 9, BEGONYA, HÖYÜK, BAĞCILAR, BEYAZ KARANFİL, 7 NOLU, BALİNA, 11, 2 NOLU, 3 NOLU, 4 NOLU, 20, ÇUBUK, YEŞİLTEPE, BATTAL GAZİ, BAHÇELER, MUSLİHATTİN TUNCA, 16, BEYZAHİT, 15 NOLU, BURCU, BAĞDAT, 20 NOLU, BADEM, 19 NOLU, BAYINDIR, BAHÇE, GALABA1, BASIN, BAKLAVACI, BENGİSU, BERRAK, 8, TAŞPINAR, 8 NOLU, 9 NOLU, 1 NOLU, GALABA-, ORKİDE, BULUT, MEHMET ÖZAL, BAĞLAR GALABA, BİLADER

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

AHMETADİL, KÖYİÇİ 1.KISIM, TATLIKUYU KÜME, MİLLİ EGEMENLİK, ADA, KİRAZLI, CEVİZLİ, GÖKNAR, ERİKLİ, KARADUT, HACIMUSA, MEVLANA, KERİM, EREN, ZAMBAK, NASREDDİN HOCA, BAĞYOLU, 515., ELEĞİMSAĞMA, YEDİVEREN, DEMİRCAN, 509., SEDİR, ÇAĞLA, ASMALI, SUR, 512., KARAGÖZ, İLKİZ, GEDİK, SILA, GÜL, İĞDELİ, SANDIKLI, ZAKKUM, ŞAH, ÇAMLIDERE, ACISU, ASYA, 511., ILGIN, SARISALKIM, KARTOPU, PETUNYA, SÖĞÜT, KESTANE, VOLKAN, ELMALI, BEGONYA, EKİN, GÜLPARE, PINARBAŞI, 517., ERGUVAN, SARIÇAM, TOPRAK, BERRAK, BAHÇECİK, 510., YEŞİLTEPE, HACİVAT, DÖNENCE, 548., ZİRVE, ZEYTİN, 516., KIZILÇAM, NESLİ, TÜMGENERAL AYHAN TAŞ, ABANOZ, ASİL

11:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

AHMETADİL, KARAAĞAÇ KÜME

22.09.2026

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

AHMETADİL, İZMİR 1, CİHAN, NECATİBEY, ATATÜRK, GAZİ MUSTAFA KEMAL

09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

MERKEZ, TEBERİK

Altındağ elektrik kesintisi

20.09.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

AHMETADİL, ÇANKIRI, KOZAYAĞI, DURU, BÜĞDÜZ, MİMAR SİNAN, KONUTLAR, MİMAR, 76, 80, ÇINAR, 88, 91, KAPAKLI, MERKEZ, BAĞLARYOLU, 86, 81, TEBERİK, 92, PEÇENEK, BETEK, GÜZELHİSAR

09:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

ODABAŞI, KARACAKAYA, FIRAT, LALA HARMANI, KUTLUDÜĞÜN, ÇUBUK YOLU (24. KM), EKİNCİK

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi bitiş saati
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi bitiş saati

09:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

KAVAKLI

Ayaş elektrik kesintisi

20.09.2026

22:00 - 06:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

221/1, 233, 156, 224, ÇİÇEK., 212, 225, 215, 185, 214, GÜVEN, İNAL, ZEKİ UĞUR, 155, 158., 159., BARBAROS, GÜVEN.., ÇİLEK, SANAYİ., ŞEHİT MEHMET METİN, 213, 157., DİNÇER, ŞEHİT SERKAN ÖĞÜTÇÜ

21.09.2026

09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

BAYRAK, MİMARSİNAN-, VATAN, ERGENEKON, KARAGÖL, SANCAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BEYPAZARI, PERİLİ, MAREŞAL, GÜNEYCE, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, ÖZAL

09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

OĞUZLAR, SÖĞÜT, ULUYOL, SELÇUKLU, AYAŞ, İNCE, PEHLİVAN, ANKARA

22.09.2026

09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

BEYPAZARI, 1773, PİRİREİS, ORHANGAZİ, ÖZAL, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BAYRAK, SANCAK, OĞUZHAN, BARBAROS, GÜNEYCE, YILDIZ, VATAN

Bala elektrik kesintisi

21.09.2026

09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
AVNİ AKYOL, KÜÇÜKCAMİLİ, TEPEKÖY, HIRABAŞOĞLU, PEVRUL KAVLAK, BÜYÜKCAMİLİ, ŞEHIT SEMIH YILMAZ, KARABURUN, FEVZİ ÇAKMAK, EMRE GÜNGÖR, TARIM İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ, YURTALAN EROĞLU, HÜRRİYET, ADIGÜZEL, BÜYÜKBOYALIK, KARŞIYAKA SUYUGÜZEL, TATARHÜYÜK, SARIHÜYÜK, YUKARIHACIBEKİR, AŞAĞIHACIBEKİR, EĞRİBASAN, SUYUGÜZEL

15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
SUYUGÜZEL

09:00 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak

YAYLA TEPEKÖY, AVNİ AKYOL, KÜÇÜKBIYIK, TURGUT ALTINOK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, TEPEKÖY, 19 MAYIS, SARIHÜYÜK, ABAZLI, AŞAĞIHACIBEKİR, ÖCALLAR, SUYUGÜZEL, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIZILIRMAK, BOYALIK, MADEN KESİKKÖPRÜ, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, KEKLİCEK, YENİKÖY, YENİYAPANŞEYHLİ 2, KÜÇÜKCAMİLİ, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKCAMİLİ, ÇATALÖREN, YENİYAPANŞEYHLİ 3, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ÇİĞDEMLİ, KÜÇÜKBOYALIK, BÜYÜKBAYAT, ÜÇEM, ÇATALÇEŞME, BAHÇEKARADALAK, MADEN, YENİYAPANŞEYHLİ 1, SIRAPINAR, BÜYÜKBOYALIK, ŞEHRİBAN

22.09.2026

09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

17., AHİBOZ, 11., 8/1, 4302, 4348, 26, 18., 8_1, SIL 23, 12., 4334, 7, 15, 13_SILINECEK YOL, 2, 3, 20, 41_SİLİNECEK, 5, 50-, KARAPINAR, 4308, 4339, 4305, 4322, SAKARYA.., 43, 49-, 30_SİLİNECEK, 4304, 4306, 4352, FATİH, 4318, 19, 4321, 4341, SAKARYA, 4335, 4347, 4345, 4323, 4, ANKARA.., BAĞLAR., 4319, 4307, 4351, MERKEZ MAHALLESİ, 1, 24, 4360, 4324, 4359, FATİH CADDESİ, 4317, SARIKAYA, 4357, 4358, 23

12:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
19 MAYIS, 23 NİSAN, GÖL, KIZILIRMAK, İNÖNÜ, ATATÜRK..., MİTHAT PAŞA, REŞAT NURİ GÜNTEKİN

15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ, GÖL, ATATÜRK..., KARAYALÇIN, SANTRAL, KANAL YOLU, AHMET ARİF, MİTHAT PAŞA, KIZILIRMAK

Beypazarı elektrik kesintisi

20.09.2026

09:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
FEVZİ ÇAKMAK, KUDÜS, TUFAN_1, KARATEPE, ANKARA, FATİH SULTAN MEHMET, HIZIRBEY, 110, MUHSİN SITKI, KARAHAN, BALTACI, ÇEÇEN, ÇALIK, GENÇ OSMAN, OSMANLI, 379, YEŞİLOVA-, NEYZEN, 360, 352, ÖRENCİK, 356, ORHUN, 3224, YAYLADAĞ, KIPÇAK, AKINCI, KOPUZ, 367, NALLIHAN, 3233, YAKUT, 3226, NEDİM, 369, SELÇUKLU, MEHDİ, KIZIK, KIRIM, 358, 354, KAYI, 353, ALEMDAR, 357, DÜZLÜK, KEBİRTEPE, ATABEY, 359, SÜLEYMAN ÇELEBİ, HORASANLI, CAVLIBEY, 383, TUNA, ÖZBEK, ALTINCI, ATMACA, 355, TURAN, YEŞİLOVA, TİBET, IŞIN, BENGİSU, 372, KARABAĞ, DİNÇER, 351, 374, 375, TUĞRA, KANİJE, KUMPINAR

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi bitiş saati
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi bitiş saati

Çankaya elektrik kesintisi

20.09.2026

09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
JOHN F. KENNEDY, BESTEKAR, TUNUS, BÜKLÜM

09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
DİKMEN, VERİMLİ

09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ANIT, ÖNDER, DÖGOL, AYTEN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK

22.09.2026

13:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2654 İŞ BANKALILAR SİTESİ

09:15 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
2660 İŞ BANKALILAR SİTESİ, 2654 İŞ BANKALILAR SİTESİ, 2664

11:45 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1856, 13 EKİM, TAŞPINAR, 2842, 1873, 1838, 1879, 1878, 1835, 1859, 1831

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi bitiş saati
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi bitiş saati

Keçiören elektrik kesintisi

21.09.2026

09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
372, ÇİĞDEM, 396, NURCAN, 395, 390, 391, ESENLER, GAZELLER, 394, 389, 387, 388, TOSYALILAR

09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
SAKIZAĞACI, YUKARI KÖYÜ, 1749, KAVAKLI YOLU, TATLAR MAHALLESİ, SAKIZ AĞACI, NENEHATUN, GÖKÇEYURT, KAVAKLI, KARAPÜRÇEK

13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
879, 846, OSMANGAZİ, 876, 873, 889, 872, 864, 892, 783, ÜMİTOVA, 874, 875, 866, 845, DEMİRCİLER

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi bitiş saati
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi bitiş saati

22.09.2026

09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ATIŞ, 1079, 1082, 1073, 1075, 1074, 1070, ZÜHTÜ BEY, 1072, ŞEHİT AHMET YILMAZ, DOĞANGÜN, DADAŞ, ANAVATAN, ÖZYURT, ARLI, KAPLAN, 1077, GÜLBABA, 1113, KOZLUCA

09:45 - 11:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
SİLAHTAR, FATİH SULTAN MEHMET, HİPODROM

Çubuk elektrik kesintisi

20.09.2026

09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
AHMETADİL, ÇANKIRI, KOZAYAĞI, DURU, BÜĞDÜZ, MİMAR SİNAN, KONUTLAR, MİMAR, 76, 80, ÇINAR, 88, 91, KAPAKLI, MERKEZ, BAĞLARYOLU, 86, 81, TEBERİK, 92, PEÇENEK, BETEK, GÜZELHİSAR

21.09.2026

09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ŞEHİT MUSTAFA ASLAN, ALTIN, 21 NOLU, BALABAN_1, BAL, BAYIR, BİLGE, BİRSEN, 12 NOLU, ATLAS, MEHMET AKİF ERSOY, TAŞOCAĞI MEVKİ, 16 NOLU, 22 NOLU, BAĞLAR, ULUÇAY, 11 NOLU, ATALAY, 14 NOLU, ÇAN ALTI, BARBAROS HAYRETTİN, YEŞİLAY, BUĞDAY, ERSOY, 6 NOLU, 18 NOLU, 9, BEGONYA, HÖYÜK, BAĞCILAR, BEYAZ KARANFİL, 7 NOLU, BALİNA, 11, 2 NOLU, 3 NOLU, 4 NOLU, 20, ÇUBUK, YEŞİLTEPE, BATTAL GAZİ, BAHÇELER, MUSLİHATTİN TUNCA, 16, BEYZAHİT, 15 NOLU, BURCU, BAĞDAT, 20 NOLU, BADEM, 19 NOLU, BAYINDIR, BAHÇE, GALABA1, BASIN, BAKLAVACI, BENGİSU, BERRAK, 8, TAŞPINAR, 8 NOLU, 9 NOLU, 1 NOLU, GALABA-, ORKİDE, BULUT, MEHMET ÖZAL, BAĞLAR GALABA, BİLADER

22.09.2026

11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
HACILAR, AVCIOVA, NUSRATLAR

09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ÇİTKÖY, HACILAR

15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ÇİTKÖY

09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KIZILÖREN, YEŞİLKENT, NUSRATLAR, ÇATOKÇULAR 2, ÇATOKCULAR 1

Elmadağ elektrik kesintisi

20.09.2026

09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ÜÇYOL

09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ODABAŞI, KARACAKAYA, FIRAT, LALA HARMANI, KUTLUDÜĞÜN, ÇUBUK YOLU (24. KM), EKİNCİK

21.09.2026

09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
TATLIKUYU KÜME, MİLLİ EGEMENLİK, ADA, KİRAZLI, CEVİZLİ, GÖKNAR, ERİKLİ, KARADUT, HACIMUSA, MEVLANA, KERİM, EREN, ZAMBAK, NASREDDİN HOCA, BAĞYOLU, 515., ELEĞİMSAĞMA, YEDİVEREN, DEMİRCAN, 509., SEDİR, ÇAĞLA, ASMALI, SUR, 512., KARAGÖZ, İLKİZ, GEDİK, SILA, GÜL, İĞDELİ, SANDIKLI, ZAKKUM, ŞAH, ÇAMLIDERE, ACISU, ASYA, 511., ILGIN, SARISALKIM, KARTOPU, PETUNYA, SÖĞÜT, KESTANE, VOLKAN, ELMALI, BEGONYA, EKİN, GÜLPARE, PINARBAŞI, 517., ERGUVAN, SARIÇAM, TOPRAK, BERRAK, BAHÇECİK, 510., YEŞİLTEPE, HACİVAT, DÖNENCE, 548., ZİRVE, ZEYTİN, 516., KIZILÇAM, NESLİ, TÜMGENERAL AYHAN TAŞ, ABANOZ, ASİL

Etimesgut elektrik kesintisi:

20.09.2026

14:31 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1872

21.09.2026

09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
FATİH SULTAN MEHMET, KAPLAN

09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
305

15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1414, 1409, 1411

22.09.2026

09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi bitiş saati
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi bitiş saati

09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1752, 61, 56, 58, 66, 64, 2635

11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
59, 60, MALAZGİRT 1071, 61, 2635

15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
FATİH SULTAN MEHMET, 2642, MALAZGİRT, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, 2672, 2643, 1430, MALAZGİRT 1071

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi bitiş saati
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi bitiş saati

Gölbaşı elektrik kesintisi

21.09.2026

09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
TÜRELİ, 1180, 990, AKKAYA, ANDAÇ, EZBERCİ, AVCI

14:45 - 16:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
4538, 4539

16:30 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
4557, 4556, 4555

22.09.2026

11:45 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1856, 13 EKİM, TAŞPINAR, 2842, 1873, 1838, 1879, 1878, 1835, 1859, 1831

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi bitiş saati
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi bitiş saati
Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi bitiş saati
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi bitiş saati

22.09.2026

09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
2842, 1821, 2888, 2882, GÖLSİTE KOOP., TAŞPINAR, 2900., KIZILCAŞAR, 2907, 2892, 3035, 2902, 2912, 2841, İSMAİL GASPIRALI, 2895, 2883, 2908, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2885, 2897, 2894, 2904, 1856, 2898, 2884, 2814, 2887, 2901, 2845, 2880, 2896, 2891, 2886, 2889, 2893, 2834, 2881, 2909

09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1540, 533, 539, 540, 438, 603, 534, 535, 524, 538, 532, 527

09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
2437, KÖY İÇİ, 2577, 2583, 2582, TULUMTAŞ, 2576, 2573, 2574, 2575

09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ÇAYRAZ, YENİKÖY

Haymana elektrik kesintisi

20.09.2026

11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KİLLİÖNÜ TOKİ, TOKİ, YEDİVEREN SİTESİ

22.09.2026

09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ÇAYRAZ, YENİKÖY

Kahramankazan elektrik kesintisi

20.09.2026

10:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
175, AKSOY

09:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
FEVZİ ÇAKMAK, KUDÜS, TUFAN_1, KARATEPE, ANKARA, FATİH SULTAN MEHMET, HIZIRBEY, 110, MUHSİN SITKI, KARAHAN, BALTACI, ÇEÇEN, ÇALIK, GENÇ OSMAN, OSMANLI, 379, YEŞİLOVA-, NEYZEN, 360, 352, ÖRENCİK, 356, ORHUN, 3224, YAYLADAĞ, KIPÇAK, AKINCI, KOPUZ, 367, NALLIHAN, 3233, YAKUT, 3226, NEDİM, 369, SELÇUKLU, MEHDİ, KIZIK, KIRIM, 358, 354, KAYI, 353, ALEMDAR, 357, DÜZLÜK, KEBİRTEPE, ATABEY, 359, SÜLEYMAN ÇELEBİ, HORASANLI, CAVLIBEY, 383, TUNA, ÖZBEK, ALTINCI, ATMACA, 355, TURAN, YEŞİLOVA, TİBET, IŞIN, BENGİSU, 372, KARABAĞ, DİNÇER, 351, 374, 375, TUĞRA, KANİJE, KUMPINAR

22.09.2026

12:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
DAĞYAKA MAH., 2075, FATİH SULTAN MEHMET, VETERNERLİK MEVKİİ, 2074, ORHANİYE, 2073, 2051, 614

Kızılcahamam elektrik kesintisi

21.09.2026

11:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ORKİDE, FATİH SULTAN MEHMET, ŞEHİT NECİP AKDOĞAN, ADEM ÖZBEKLER, MENEKŞE, ÖLÜPINAR SERPMELERİ, ALİ KUŞCU, HAFIZ KEMAL GÜRAN, KARDELEN, UMUT, MEVLANA, RIZA DOĞAN, ARİF PEÇENEK, MEHMET YEŞİL

09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ÜÇBAŞ

22.09.2026

09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KARACAÖREN, DAVUTLAR

Mamak elektrik kesintisi

20.09.2026

09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ODABAŞI, KARACAKAYA, FIRAT, LALA HARMANI, KUTLUDÜĞÜN, ÇUBUK YOLU (24. KM), EKİNCİK

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi bitiş saati
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi bitiş saati
Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi bitiş saati
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi bitiş saati

Sincan elektrik kesintisi

20.09.2026

22:00 - 06:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
221/1, 233, 156, 224, ÇİÇEK., 212, 225, 215, 185, 214, GÜVEN, İNAL, ZEKİ UĞUR, 155, 158., 159., BARBAROS, GÜVEN.., ÇİLEK, SANAYİ., ŞEHİT MEHMET METİN, 213, 157., DİNÇER, ŞEHİT SERKAN ÖĞÜTÇÜ

21.09.2026

15:00 - 20:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
OSMANİYE, YENİ YERLEŞİM

09:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
SAMSUN

22.09.2026

09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
OSMANİYE, YENİ YERLEŞİM

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALAR

Etkilenen Cadde / Sokak
AYAŞ ANKARA YOLU, 357, BÜYÜK SELÇUKLU, 250, 249., 359

Yenimahalle elektrik kesintisi

20.09.2026

09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
FATİH SULTAN MEHMET

14:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
İVEDİK., FATİH SULTAN MEHMET, 967, 1566, İVEDİK, 2450, ANADOLU, SEDDÜLBAHİR, 2451

21.09.2026

09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
HAYDARCAN KILIÇDOĞAN, 2344, 2333 EMEK PAZAR SİTESİ, 2342

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi bitiş saati
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi bitiş saati

22.09.2026

09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KÖYİÇİ_SİLİNECEK, 1835, ŞEHİT ADİL YURTOĞLU, 1833, 1830, 1834

Editör : İREM ÖZCAN
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