Real Madrid, EuroLeague Süper Kupa'da şampiyon oldu

Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa finalinde Olympiakos'u 93-89 yenen Real Madrid, şampiyon oldu.

Maça hızlı başlayan Real Madrid, ilk çeyreğini 24-15 önde tamamladığı mücadelenin devre arasına 47-43 üstünlükle gitti.

İki takımın da etkili hücum ettiği üçüncü periyot, İspanya ekibinin 75-72 üstünlüğüyle tamamlandı. Olympiakos, son çeyrekte farkı kapatmaya çalışsa da mücadeleyi 93-89 kazanan Real Madrid, tarihte ilk kez düzenlenen Avrupa Ligi Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Salon: Etihad

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Emin Moğulkoç (Türkiye), Luka Kardum (Hırvatistan)

Olympiakos: Miller-McIntyre 3, Dorsey 7, Ward 10, Hall 13, Vezenkov 22, Ndiaye 4, Jones, Fournier 14, Montero 12, Joseph 2, Papanikolaou 2

Real Madrid: Campazzo 7, Maledon 10, Deck 8, Jantunen 11, Tavares 6, Luwawu-Cabarrot 12, Pradilla 11, Abalde 5, Okeke 2, Llull 3, Feliz 11, Jones 7

1. Periyot: 15-24

Devre: 43-47

3. Periyot: 72-75

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI