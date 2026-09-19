İzmir elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! GDZ İzmir elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

İzmir elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül programı, GDZ Elektrik tarafından yürütülen planlı bakım ve şebeke çalışmaları nedeniyle gündemde. Buca, Aliağa, Bornova, Karşıyaka ve Konak başta olmak üzere farklı ilçelerde uygulanacak kesintilerin saatleri ve elektriğin ne zaman geleceği belli oldu. İşte, GDZ İzmir elektrik kesintisi programı...

20-21-22 Eylül İzmir elektrik kesintileri, il genelinde bazı ilçe ve mahallelerde belirli saat aralıklarında etkili olacak. Buca ve Aliağa'nın yanı sıra Bornova, Karşıyaka, Konak ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar, GDZ elektrik kesintisi programından güncel saat bilgilerini kontrol ediyor.

Aliağa elektrik kesintisi

21.09.2026

10:00 - 16:00

Çaltılıdere (14/18. Sk., 14/21. Sk., Bayırkent Sk., Çaltilidere Gül Sk., Çaltılıdere Cami Sk., Çaltılıdere Deniz Sk., Çaltılıdere Hacılar Sk., Çaltılıdere Karanfil Sk., Çaltılıdere Lale Sk., Çaltılıdere Nergiz Sk., Çaltılıdere Okul Sk., Çaltılıdere Yalı Küme Evleri, Çanakkale Cd., Hacılar Sk., Haziran Sk., Karşıyaka Küme Evleri, Kasım Sk., Mart Sk., Mayıs Sk., Nisan Sk., Ocak Sk., Şubat Sk., Tavus Sk.), Çoraklar (16/8. Sk., Aydoğdu Küme Evleri, Çoraklar Gül Küme Evleri, Çoraklar Menekşe Küme Evleri, Çoraklar Mercan Küme Evleri, Çoraklar Okul Küme Evleri), Hacıömerli (18/34. Sk., 18/44. Sk., 18/49. Sk., 18/7. Sk., Beştepe Sk., Çanakkale Cd., Çiçekli Sk., Dilek Sk., Eda Sk., Esenlik Cd., Haciömerli Hacı Ali Sk., Hacıömerli Akasya Sk., Hacıömerli Atatürk Cd., HAcıömerli Barbaros Cd., Hacıömerli Cami Sk., Hacıömerli Deniz Sk., Hacıömerli Emek Cd., Hacıömerli Fatih Sk., Hacıömerli Gazi Sk., Hacıömerli Gül Sk., Hacıömerli Huzur Sk., Hacıömerli İnönü Cd., Hacıömerli İstiklal Cd., Hacıömerli Karanfil Sk., Hacıömerli Köy Yolu, Hacıömerli Menekşe Sk., Hacıömerli Sümbül Sk., Hacıömerli Yavuz Sk., Hacoömerli Nergiz Sk., Hakan Sk., Yenişakran Jandarma Karakolu, Yıldırım Sk., Yunus Emre Cd.), Kalabak (101. Sk., 102. Sk., 107. Sk., Çevre Yolu Cd., Cici Sk., Gölet Sk., Kalabak Atatürk Cd., Kalabak Cumhuriyet Cd., Kalabak Gül Sk., Kalabak Karanfil Sk., Kalabak Şen Sk., Kalabak Sk., Kalabak Sümbül Sk.), Karaköy (Eski Karaköy Sk., Karaköy Köyü İç Yolu), Şakran Hasbi Efendi (1. Çevre Yolu Cd., 3274. Sk., 3276. Sk., 3278. Sk., 3278/1. Sk., 3278/10. Sk., 3278/12 Sk., 3278/2. Sk., 3278/3. Sk., 3278/5. Sk., 3278/6. Sk., 3278/7. Sk., 3278/9. Sk., 3286. Sk., 3288. Sk., 3288/2. Sk., 3290. Sk., 3290/1. Sk., 3290/2. Sk., 3302/1. Sk., 3302/2. Sk., 3309. Sk., 3315. Sk., 3315/1. Sk., 3319. Sk., 3323. Sk., 3323/1. Sk., 3323/2. Sk., 3323/3, Koca Mimar Sinan Cd., Muhtar Emir Ali Cd., Vali Kazım Dirik Cd.)

22.09.2026

13:00 - 15:00

Bahçedere, Yüksekköy

Bayındır elektrik kesintisi

21.09.2026

09:00 - 17:00

Pınarlı (Eski İzmir Ödemiş Yolu, İzmir Ödemiş Yolu, Pınarlı Yolu, Uzunkır Sk.), Pınarlı (Eski İzmir Ödemiş Yolu, Güzelim Sk., Köy Yolu, Pınarlı Yolu, Uzunkır Sk., Yanık Çiftlik Sk.)

22.09.2026

09:00 - 17:00

Pınarlı (Eski İzmir Ödemiş Yolu, Güzelim Sk., İzmir Ödemiş Yolu, Karaağaçlık Sk., Köy Yolu, Uzunkır Sk., Yanık Çiftlik Sk.), Zeytinova (Eski İzmir Ödemiş Yolu)

09:30 - 16:00

Arıkbaşı (Arıkbaşı Cd., Çırpı Havuzbaşı Cd., Huzur Sk., İstasyon Yolu Sk., Okul Sk., Şehitlik Küme Evleri, Yaşar Doğu Cd.), Çırpı Cami (1101. Sk., Gazi Sk., Kazım Karabekir Sk., Kemal Sk., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Mustafa Sk., Örentepe Cd., Sanayi Sk.), Mektep (1001. Sk., Alptekin Sk., Çırpı Havuzbaşı Cd., Fevzi Çakmak Cd., İstasyon Yolu Sk., Konut Sk., Mithat Paşa Cd., Mızrak Sk., Okul Sk., Örentepe Cd., Şehit Oktay Ardıç Sk., Toplu Konut Sk., Vali Kazım Dirik Cd., Vidin Sk., Yaşar Doğu Cd.)

Bornova elektrik kesintisi

19.09.2026

20:00 - 20:30

Kazımdirik (400. Sk., 400/1. Sk., 401. Sk., 402. Sk., 403. Sk., 403/1. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 408/1. Sk., 409. Sk., 410. Sk., 411. Sk., 412. Sk., 413. Sk., 414. Sk., 416. Sk., 416/1. Sk., 417. Sk., 418. Sk., 419. Sk., Ankara Cd., Fatih Cd.)

20.09.2026

04:00 - 04:30

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3818168

Kazımdirik (400. Sk., 400/1. Sk., 401. Sk., 402. Sk., 403. Sk., 403/1. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 408/1. Sk., 409. Sk., 410. Sk., 411. Sk., 412. Sk., 413. Sk., 414. Sk., 416. Sk., 416/1. Sk., 417. Sk., 418. Sk., 419. Sk., Ankara Cd., Fatih Cd.)

19.09.2026 - 20.09.2026

20:00 - 04:00

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3818169

Kazımdirik (403. Sk., 403/1. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 408/1. Sk., 409. Sk., 410. Sk., 411. Sk., 412. Sk., Fatih Cd.)

21.09.2026

09:30 - 16:30

Barbaros (5233. Sk.)

20.09.2026

10:00 - 14:00

Kemalpaşa, Yunus Emre

İzmir elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! GDZ İzmir elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

Çeşme elektrik kesintisi

21.09.2026

09:00 - 17:00

Celal Bayar (5174. Sk., 5175. Sk., 5176. Sk., 5177. Sk., 5178. Sk., 5226. Sk.)

22.09.2026

09:00 - 10:00

Alaçatı (Hurmalı Küme Evleri), Germiyan (20001. Sk., 20002. Sk., 20003. Sk., 20004. Sk., 20005. Sk., 20006. Sk., 20006/1. Sk., 20007. Sk., 20008. Sk., 20009. Sk., 20009/1, 20010, 20011. Sk., 20012. Sk., 20013. Sk., 20014. Sk., 20300. Sk., 20310. Sk., Çümen Küme Evleri, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Germiyan Atatürk Cd., Germiyan Gazi Mustafa Kemal Cd., İc Yol, İcyol, Kösedağ Mevkii Küme Evleri, KÖYALTI, Lale Köyü Küme Evleri, Ören Küme Evleri, Yaka Küme Evleri), Karaköy

22.09.2026

10:01 - 17:30

Alaçatı (Hurmalı Küme Evleri), Germiyan, Karaköy

09:30 - 17:30

Celal Bayar (5176. Sk., 5178. Sk., 5179. Sk., 5181/1. Sk., 5182. Sk., 5183. Sk., 5184. Sk., 5185. Sk., 5188. Sk., 5189. Sk., 5190. Sk., 5191. Sk., 5193. Sk., 5194. Sk., 5200. Sk., 5201. Sk.)

Dikili elektrik kesintisi

20.09.2026

09:00 - 15:00

Çandarlı (146. Sk., 188. Sk., 193. Sk., 194. Sk., 197. Sk., 198. Sk., 201. Sk., Çandarlı Küçük Sanayi Sitesi, Çandarlı Sanayi Cd., Ferhat Uysal Cd., Lise Sk., Otel İç Yolu)

09:00 - 15:00

Çandarlı (105. Sk., 106. Sk., 107. Sk., 109. Sk., 14 Eylül Sk., 175. Sk., Çandarlı 102. Sk., Çandarlı 103. Sk., Çandarlı 104. Sk., Çandarlı 108. Sk., Çandarlı 115. Sk., Köroğlu Sk., Namık Kemal Cd., Sahil Evleri Cd., Selim Sk., Stad Cd., Sucu Hafız Cd., Tahirağa Sk., Taksim Sk., Talat Emmi Cd.)

21.09.2026

10:00 - 16:00

İsmetpaşa

09:00 - 15:00

22.09.2026

Çandarlı (163. Sk., 163/1. Sk., 163/2. Sk., 163/3. Sk., 163/4. Sk., 163/5. Sk., 163/6. Sk., 163/7. Sk., 164. Sk., 165. Sk., 166. Sk., 167. Sk., 168. Sk., 169. Sk., 171. Sk., 172. Sk., 173. Sk., 173/1. Sk., 173/2. Sk., 173/3. Sk., 174. Sk., Alkor 2. Sk., Denizköy Çandarlı Yolu Sk., Sarıevler Sitesi)

Karaburun elektrik kesintisi

22.09.2026

10:00 - 15:00

Merkez (1196. Sk., 1197. Sk., 1200. Sk., 1201. Sk., 1202. Sk., 1203. Sk., 1204. Sk., 1205. Sk., 1206. Sk., 1207. Sk., 1207/1. Sk., 1208. Sk., 1211, 1215. Sk., 1216. Sk., 1222. Sk., 1223. Sk., 1226. Sk., 1227. Sk., 1230. Sk., 1231. Sk., 1232. Sk., 1237. Sk., 1243. Sk., 1262. Sk., 1264. Sk., Çayıriçi Sk., Kuyucak Cd., Poyraz 1021. Sk., Poyraz 1023. Sk., Poyraz Sk.)

Karşıyaka elektrik kesintisi

22.09.2026

09:00 - 15:00

Atakent (Aşık Veysel Sk.), Bostanlı (6345. Sk., 6347. Sk., 6352. Sk., 6352/1. Sk., 6353. Sk., 6355. Sk., Caher Dudayev Blv., Nazan Öncel Cd.), Yalı (Nazan Öncel Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! GDZ İzmir elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

Kemalpaşa elektrik kesintisi

21.09.2026

09:00 - 17:00

Yenmiş (Beydili Sk., Göçüklük Sk., Güvercin Sk., Hacı Ali Sk., Kayı Sk., Orman Sk., Özcan Sk., Sirin Sk., Tan Sk., Yenmiş Fabrika Yolu Küme Evleri, Yukarı Küme Evleri)

10:30 - 13:30

Bayramlı (Bayramlı Köyü İç Yolu, Bayramlı Yolu Küme Evleri), Kamberler (Kamberler Köyü İç Yolu, Kamberler Yolu Küme Evleri), Yenikurudere (YENİ KURUDERE YOLU, Yenikurudere Köyü Yolu)

Kınık elektrik kesintisi

20.09.2026

10:00 - 15:00

Işıklar, Yayakent (Bağımsızlık Cd., Barbaros Sk., Barış Sk., Batı Sk., Begüm Sk., Engin Sk., Gazi Cd., Kahraman Sk., Kavakalanı Yolu Küme Evleri, Kırgeçit Çayı Küme Evleri, Korkmaz Çıkmazı Sk., Mercan Sk., Nazlı Sk., Poyraz Sk., Şafak Sk., Sancak Sk., Şanlı Çıkmazı Sk., Şehit Sk., Simge Sk., Sönmez Çıkmazı Sk., Tarla Sk., Yayakent Cumhuriyet Sk., Yayakent Köyü İç Yolu, Yunus Emre Cd., Zincir Sk.)

21.09.2026

10:00 - 13:00

Fatih (Bostan Küme Evleri, Hale Sk., Harman Kümesi Küme Evleri, Karpuzluk Sk.)

22.09.2026

09:00 - 14:00

Osmaniye (Akhisar Bergama Yolu, Keremenli Küme Evleri, Ortaokul Küme Evleri, Şehit Halil Balya Cd.), Yeni (210. Sk., Akhisar Bergama Yolu, Kırcalar Küme Evleri, Şehit Halil Balya Cd., Umut Sk.)

22.09.2026

14:10 - 15:10

Osmaniye (103. Sk., Çağlar Sk., Çınar Sk., Filiz Sk., İğde Sk., Mezarlıkyolu Sk., Selvi Sk.)

22.09.2026

15:30 - 18:30

Osmaniye (1. Taban Sk., 2. Taban Sk., Bakır Sk., Çınar Sk., Delez Yolu Sk., Dere Sk., Eski Fabrika Cd., Hoca Ahmet Yesevi Cd., Karacalar Sk., Kırcılar Sk., Sakarya Sk., Tepe Sk., Uzun Sk.)

Kiraz elektrik kesintisi

20.09.2026

09:30 - 17:30

Yeşildere (Kazallı Küme Evleri, Yeşildere Köyü İç Yolu)

20.09.2026

10:00 - 18:00

Yeşildere (Kabaklı Küme Evleri)

10:30 - 18:30

Çatak (Camiönü Küme Evleri, Çatak Küme Evleri, Dokuzlar Köyü İç Yolu, Dokuzlar Yolu, Veliler Küme Evleri)

21.09.2026

09:30 - 17:30

Karaburç (Sariyer Küme Evleri)

10:00 - 18:00

Karaburç (Bağarası Küme Evleri)

10:30 - 18:30

Karaburç (Akçapınar Küme Evleri, Bağarası Küme Evleri, Karaburc Koyu İç Yolu, Karaburç Köyü Yolu)

22.09.2026

09:30 - 17:30

Çömlekçi (Çömlekçi Koyu İç Yolu, Ova Küme Evleri, Sergiyeri Küme Evleri), Çömlekçi (Akar Küme Evleri, Çömlekçi Koyu İç Yolu, Çömlekçi Küme Evleri, SERGİYERİ, Sergiyeri Küme Evleri), Çömlekçi (Çömlekçi Koyu İç Yolu, Sergiyeri Küme Evleri),

Menemen elektrik kesintisi

20.09.2026

09:00 - 15:00

29 Ekim, Ahıhıdır, Cumhuriyet (100. Sk., 136. Sk., 136/10. Sk., 136/12. Sk., 136/2. Sk., 136/4. Sk., 136/9. Sk., 7508. Sk., 7508/1. Sk., 7509. Sk., 7510. Sk., 7510/1. Sk., 7512. Sk., 7512/1. Sk., 7512/2. Sk., 7512/3. Sk., 7516. Sk., 7516/1. Sk., 7517. Sk., 7519. Sk., 7519/1. Sk., 7527. Sk., 7529. Sk., 7531. Sk., 7533. Sk., 7609/1. Sk., 7718 Sk., 94. Sk., 94/1. Sk., 94/3. Sk., 96. Sk., 98/1. Sk., 98/2. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Hade Fide Seralar İçi Yolu, Menemen Boğa Sperması Üretim Merkezi, Mustafa Kemal Atatürk Cd., Sevgi Cd., Yenilik Cd., Ziraat Fakültesi Lojmanları Küme Evleri), Gazi (107/1. Sk., 107/2. Sk., 107/3. Sk., 107/5. Sk., 107/7. Sk., 7505. Sk., 7505/1. Sk., 7515/1. Sk., 7515/2. Sk., 7521. Sk., 7525. Sk., 7527. Sk., 7700. Sk., 7701. Sk., 7702. Sk., 7711. Sk., 7713. Sk., 7715. Sk., 7716. Sk., 7721. Sk., 7726. Sk., 7729/1. Sk., 7732. Sk., 7733. Sk., 7735/2. Sk., 7736. Sk., 7737. Sk., 7738. Sk., 7740. Sk., 7750. Sk., 7751. Sk., İstiklal Cd., Koyundere Cami Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Yenilik Cd.), Kemal Atatürk (29 Ekim Cd., 7526/1. Sk., 7528/2. Sk., 7534. Sk., İstiklal Cd., Koyundere Cami Cd.), Ulus (100. Sk., 100/2. Sk., 100/4. Sk., 100/5. Sk., 136. Sk., 7501. Sk., 7501/2. Sk., 7501/4. Sk., 7532. Sk., 7538. Sk., 7540. Sk., 7540/1. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., İstiklal Cd., Koyundere Cami Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd.)

Ödemiş elektrik kesintisi

21.09.2026

09:00 - 17:00

Bademli (Bademli-Ödemiş Yolu, Çakallar Küme Evleri, Çelebioğlu Sk., Gepgebir Küme Evleri, Gicler Sk., Gülcüler Sk., Hacıahmetler Sk., Hacıbezirgan Sk., Kaleiçi Sk., Kilcizade Cami Küme Evleri, Kocahafız Sk., Mahmutoğlu Sk., Nalbantoğlu Mevkii Küme Evleri, Pazaryeri Cd., Serin Sk., Yenikahve Sk.), Günlüce (Acar Sk., Artıcak Sk., Atlas Sk., Burçak Sk., Çobanlar Sk., Datbey Sk., Ekinci Sk., Eser Sk., Gökçe Sk., Hacı Ahmet Sk., Kartal Sk., Mursallı Küme Evleri, Ödemiş Cd., Sağlık Ocağı Sk., Seher Sk., Şehit Sk., Tepecik Sk., Yukarı Küme Evleri), İnönü (Ödemiş Cd.), Kuvvetli, Mursallı (Ödemiş Cd.), Yeniceköy

13:30 - 18:00

Bebekler (Bebekler Köyü İç Yolu, Bebekler Küme Evleri), Çamyayla (Çamyayla Küme Evleri), Demircili (Karadoğan Küme Evleri), Dereuzunyer (Baraj Sk., Bebekler Köyü İç Yolu, Dereuzunyer Köyü İç Yolu, Dereuzunyer Yolu, Manzara Sk., Orman Sk.), Karadoğan (Karadoğan Küme Evleri), Köseler (işimsiz, Koca Mezar Küme Evleri, Köseler Köyü Yolu, Köseler Küme Evleri), Ortaköy (Ortaköy Küme Evleri), Suçıktı (Manastır Küme Evleri, Suçıktı Küme Evleri), Tosunlar (Başova Küme Evleri, Delice Küme Evleri, Dikenli Küme Evleri, Manastır Küme Evleri, Tosunlar Küme Evleri), Üzümlü (Üzümler Küme Evleri)

22.09.2026

09:00 - 17:00

Artıcak (Artıcak Subatan Yaylası Küme Evleri, Artıcak Yaylası Küme Evleri, ÇOBANLAR YAYLASI KÜME EVLERİ, subatan), Çobanlar (Ayvacık Küme Evleri, Çobanlar Yaylası Küme Evleri)

10:00 - 17:00

Gölcük (Başöğretmen Atatürk Cd.), İnönü, Süleyman Demirel (1024. Sk., 1037. Sk., 1039. Sk., 1044. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1058. Sk., 1059. Sk., 1063. Sk., 1066. Sk., 1069. Sk., 1073. Sk., Şehit Adnan Menderes Blv., Şehit İsmail Hakkı Bulur Sk., Soförler Kooperatifi Küme Evleri)

09:15 - 17:15

Bülbüller (Bülbüller Küme Evleri, Bülbüller Yolu), Kerpiçlik (Değirmen Mevkii Küme Evleri, Keller Küme Evleri, Kerpiçlik Küme Evleri), Kızılca (Kızılca Küme Evleri), Köseler, Süleymanlar (Süleymanlar Küme Evleri), Veliler (velier mevkii, Veliler Köyü İç Yolu, Veliler Küme Evleri, veliler mevkii)

Seferihisar elektrik kesintisi

21.09.2026

09:00 - 17:00

Cumhuriyet (5206. Sk., 5216. Sk., 5217. Sk., 5219. Sk., 5220. Sk., 5223. Sk., 5224. Sk., 5225. Sk., 5228. Sk., 5228/1. Sk., 5229. Sk., 5231. Sk., 5233. Sk., 5234. Sk., 5235. Sk., 5236. Sk., 5237. Sk., 5238. Sk., 5239. Sk., 5241. Sk., 5242. Sk., 5243. Sk., 5244. Sk., 5245. Sk., 5246. Sk., 5247. Sk., 5248. Sk., 5249. Sk., 5250. Sk., 5252. Sk., 5258. Sk., 5276. Sk., 5279. Sk., 5281. Sk., 5283. Sk., 5286. Sk., 5288. Sk., 5289. Sk., 5290. Sk., 5291. Sk., 5293. Sk., 5294. Sk., 5297. Sk., Kuşadası Seferihisar Yolu Cd.)

09:00 - 17:00

22.09.2026

Cumhuriyet (5220. Sk., 5228/3. Sk., 5246. Sk., 5249. Sk., 5254. Sk., 5256. Sk., 5258. Sk., 5260. Sk., 5266. Sk., 5268. Sk., 5270. Sk., 5272. Sk., 5287. Sk., 5293. Sk., 5295. Sk., 5297. Sk., 5299. Sk., 5364. Sk., 5365. Sk., 5366. Sk., 5368. Sk., 5369. Sk., 5370. Sk., 5371. Sk., 5373. Sk., 5375. Sk., 5376. Sk., 5377. Sk., 5378. Sk., 5380. Sk., 5381. Sk., 5382. Sk., 5384. Sk., 5385. Sk., 5388. Sk., Kuşadası Seferihisar Yolu Cd.)

Tire elektrik kesintisi

21.09.2026

09:00 - 15:00

4 Eylül (Mehmet Gürer Cd., Samim Üzer Cd.), Fatih (19 Mayıs Cd., 30 Ağustos Cd., 50. Yıl Cd., Bahadır Sk., Buhar Sk., Can Egeli Sk., Cemre Sk., Demokrasi Cd., DENİZ CD, Deniz Cd., Dergah Sk., Destan Sk., Deva Sk., Duru Sk., Duygu Sk., Ekol Sk., Elmas Sk., Evliya Çelebi Sk., Faik Berker Sk., Furkan Sk., Hurşit Seni Cd., Mehmet Güvensay Cd., Mehmet Hüsnü Tükel Sk., Mehmet Kurşaklı Sk., Millet Cd., Mimoza Sk., Okyanus Sk., Sadık Giz Cd., Saraybosna Cd., Selimiye Cd., Selin Sk., Turgut Özal Blv., Ulus Cd., Yahya Kemal Cd., Yakut Sk., Zübeyde Hanım Cd.), İbni Melek (Burak Bey Cd., Samim Üzer Cd., Turgut Özal Blv.)

Torbalı elektrik kesintisi

20.09.2026

09:00 - 17:00

İstiklal (103. Sk., 9230/2. Sk., 9300. Sk., 9301. Sk., 9303. Sk., 9304. Sk., 9305. Sk., 9307. Sk., 9307/1. Sk., 9308. Sk., 9311. Sk., 9315. Sk., 9316. Sk., Bozköy Cd., Cemal Gürsel Cd., Dadaş Sk., Demircitepe Küme Evleri, Fesleğen Sk., Filiz Sk., Hatice Öğüt Sk., İnönü Cd., Kanarya Sk., Karataş Kümesi Küme Evleri, Karınca Sk., Kazım Paşa Cd., Kırmızı Karanfil Sk., Leylak Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Mimoza Sk., Mine Sk., Mor Menekşe Sk., Morgül Sk., Namık Kemal Cd., Nar Sk., Nergis Sk., Oğuz Sk., Orkide Sk., Papatya Sk., Vatan Cd., Yavuz Selim Cd., Zambak Sk.), Yazıbaşı (201. Sk., 207. Sk., 210. Sk., 210/1. Sk., 210/2. Sk., 212. Sk., 212/1. Sk., 216. Sk., 218. Sk., 224. Sk., 250. Sk., 250/1. Sk., 250/2. Sk., 251. Sk., 251/1. Sk., 339. Sk., 9100. Sk., 9202. Sk., 9204. Sk., 9207. Sk., 9208. Sk., 9209. Sk., 9226. Sk., 9230. Sk., 9230/1. Sk., 9230/2. Sk., Abdi İpekçi Sk., Açelya Sk., Akdeniz Sk., Atatürk Cd., Atmaca Sk., Balkan Cd., Begonya Sk., Bestekar Barış Manço Sk., Bülbül Sk., Can Sk., Deniz Sk., Dere Sk., Doğan Sk., Fırat Sk., Gazeteci Uğur Mumcu Cd., Güvercin Sk., Hasan Tahsin Sk., Kanarya Sk., Karadeniz Sk., Kartal Sk., Keklik Sk., Kiraz Sk., Kırlangıç Sk., Kumru Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Marmara Sk., Martı Sk., Mevlana Sk., Morsalkım Sk., Namık Kemal Cd., Nazif Alpyörük Cd., Nilüfer Sk., Orhan Alpyörük Cd., Pizza Pizza Sk., Pınar Sk., Şahin Sk., Sardunya Sk., Sarmaşık Sk., Serçe Sk., Şirin Sk., Sülün Sk., Turna Sk., Urfalı Sk., Vatan Cd., Yavuz Selim Cd., Zeki Müren Sk.)

20.09.2026

10:00 - 17:00

Bahçelievler

Urla elektrik kesintisi

09:00 - 11:30

Altıntaş (Ahmet Besim Uyal Cd.)

Beydağ elektrik kesintisi

09:30 - 17:30

Aktepe, Alakeçili (Emek Küme Evleri, Ova Sk.), Cumhuriyet (Alaçayır Mevkii Sk., Ova Sk., Pazaraltı Mevkii Sk.), Halıköy (Damla Küme Evleri, Halıköy Köyü İç Yolu, Nehir Küme Evleri, Patika), Yağcılar (Bağlık Deresi Sk., Patika, Rüzgar Sk., Yağcılar Köyü İç Yolu, Yasemin Sk.)

Buca elektrik kesintisi

19.09.2026

13:00 - 17:00

Adatepe (11. Sk., 14. Sk., 15/1. Sk., 16. Sk., 18. Sk., 26/1. Sk., 3. Sk., 7. Sk., 9. Sk.)

20.09.2026

12:00 - 13:30

29 Ekim (2202. Sk., 2205. Sk., 2212. Sk., 2213. Sk., 2215. Sk., 2220. Sk., 2224. Sk., 2231. Sk., 2239. Sk., 2242/1. Sk., 2246. Sk., Atatürk Cd.)

21.09.2026

09:00 - 17:00

Menderes (1013. Sk., 1015. Sk., 1017. Sk., 1017/1. Sk., 373. Sk., Gazi Osman Paşa Cd., Seyfi Demirsoy Cd.), Yaylacık (1023. Sk., Gazi Osman Paşa Cd.)

20.09.2026

09:00 - 13:00

Adatepe (3. Sk., 3/1. Sk., 3/12. Sk., 3/13. Sk., 3/14. Sk., 3/15. Sk., 3/6 sk, 3/8. Sk., 32. Sk., 33, 34. Sk., Doğuş Cd.)

Adatepe (3. Sk., 4. Sk., 4/1. Sk., 4/2. Sk., 61. Sk., 8. Sk., 8/3. Sk., 8/4. Sk., 8/5. Sk., Erdem Cd.)

Adatepe (12. Sk., 15/1. Sk., 28/9. Sk., 3. Sk., 7. Sk., 8. Sk., 8/5. Sk., 8/6. Sk., 9. Sk., Öğretmenler Park İçi Yolu)

13:00 - 17:00

Adatepe (2/8, 28/1. Sk., 28/10. Sk., 28/2. Sk., 28/3. Sk., 28/4. Sk., 28/5. Sk., 28/6. Sk., 28/7. Sk., 28/8. Sk., 28/9. Sk., Özbekistan Cd., Yavuz Sultan Selim Cd.), Gaziler

Adatepe (2. Sk., 2/1. Sk., 2/10. Sk., 2/11. Sk., 2/12. Sk., 2/13. Sk., 2/14. Sk., 2/17. Sk., 2/18. Sk., 2/8, 2/9. Sk., 20. Sk., 6. Sk., Yahya Kemal Beyatlı Cd.)

Adatepe (1. Sk., 2. Sk., 2/1. Sk., 2/16. Sk., 2/3. Sk., 22. Sk., 3. Sk., 3/13. Sk., 3/5, 3/8. Sk., 32. Sk., 33, 4. Sk., 4/3. Sk., 6. Sk.)

22.09.2026

09:00 - 13:00

İzmir elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! GDZ İzmir elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

Konak elektrik kesintisi

19.09.2026 - 20.09.2026

20:00 - 04:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3818169

Çınarlı (Fatih Cd.)

Menderes elektrik kesintisi

20.09.2026

09:00 - 17:00

Gümüldür Cumhuriyet (6401. Sk., 6402. Sk., 6403. Sk., 6404. Sk., 6405. Sk., 6406. Sk., 6407. Sk., 6409. Sk., 6411. Sk., 6413. Sk., 6415. Sk., 6419. Sk., 6421. Sk., Fatih Cd., Meryem Ana Cd., Sevgi Cd.)

Balçova elektrik kesintisi

21.09.2026

09:00 - 12:00

Bahçelerarası (Başak Sk., Günbatımı Sk., Haydar Aliyev Blv., Kayık Sk., Yengeç Sk., Yıldız Sk.), İnciraltı (Başak Sk., Denizkızı Sk., Derin Sk., Flamingo Sk., Haydar Aliyev Blv., İnciraltı Cd., Muhtar Sk., Yıldız Sk.)

Gaziemir elektrik kesintisi

22.09.2026

12:00 - 14:00

Zafer

Güzelbahçe elektrik kesintisi

21.09.2026

12:00 - 17:00

Kahramandere (904. Sk., Mithat Ünal Cd., Seferihisar Cd.), Yelki (2395. Sk., 2407. Sk., 2411. Sk., 2464. Sk., 2468. Sk., Adnan Menderes Cd.)