Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül 2026 tarihlerinde ABD'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD programı belli oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül 2026 tarihlerinde ABD'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'yi ziyaret edecek! Programı belli oldu

BM GENEL KURULU'NA HİTAP EDECEK

Erdoğan, New York'ta düzenlenecek BM 81. Genel Kurulu genel görüşmelerinin ilk günü olan 22 Eylül'de Genel Kurul'a hitap edecek.

Bu yılki görüşmeler, “Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler” temasıyla gerçekleştirilecek.

LİDERLERLE İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın ayrıca ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarının temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenecek çeşitli programlara katılması bekleniyor.