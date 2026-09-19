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Spor

Okan Buruk'tan kırmızı kart sözleri: "Hakaret etmedim"

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Okan Buruk'tan kırmızı kart sözleri:
Başlık ResmiGalatasarayda Okan Buruk kırmızı kart gördü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynanan maçta kırmızı kartla ihraç edildi. Kırmızı kart sonrası yayıncı kuruluş muhabirine konuşan Buruk, "Kötü bir şey söylemedim, asla hakaret etmedim, kötü söz söylemedim. Beni isteyerek attı." dedi.

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Trendyol Süper Lig'in altıncı haftasında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.

ÖNCE SARI SONRA KIRMIZI

Müsabakanın hakemi Batuhan Kolak, itirazlarının ardından bir dakika önce sarı kart gösterdiği Okan Buruk'a 72. dakikada ise kırmızı kartını çıkardı.

"ASLA HAKERET ETMEDİM"

Kırmızı kart sonrası yayıncı kuruluş muhabirine konuşan Buruk, "Benim hakeme hiçbir hakaretim yok. Hiçbir kötü söz söylemedim. Pozisyonu sordum. Sonra sarı kart verdi neden sarı kart verdiğini sorarken yine kötü bir şey söylemedim, asla hakaret etmedim, kötü söz söylemedim. Beni isteyerek attı." ifadelerini kullandı.

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Okan Buruk
Başlık ResmiOkan Buruk

KASIMPAŞA MAÇINDA YOK

Okan Buruk, milli aranın ardından Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanacak maçta yedek kulübesinde yer alamayacak.

6 YIL ÖNCE KIRMIZI GÖRMÜŞTÜ

Okan Buruk, ligde daha önce 6 yıl önce kırmızı kart görmüştü. O dönem Başakşehir'de görev yapan Okan Buruk, 23 Aralık 2020'de Fenerbahçe'ye 4-1 kaybettikleri maçta ihraç edilmişti.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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