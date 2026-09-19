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Trabzonspor-Galatasaray maçı golleri kim attı? Derbiyi kazanan takım!

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Trabzonspor-Galatasaray maçı golleri kim attı? Derbiyi kazanan takım!
Başlık ResmiTrabzonspor-Galatasaray maçı golleri kim attı? TS-GS derbisi maç skoru

Trabzonspor-Galatasaray maçı golleri ve TS-GS derbisi skoru maçın sona ermesiyle netleşti. İlk yarıda peş peşe goller bulan Trabzonspor, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürürken derbinin sonucu, gol atan futbolcular ve maçta yaşanan önemli anlar araştırılıyor.

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Trabzonspor-Galatasaray maçı golleri ve TS-GS derbisi maç sonucu, Papara Park'taki 90 dakikanın tamamlanmasının ardından futbolseverlerin gündeminde yer aldı. İlk yarıyı farklı üstünlükle kapatan Trabzonspor ikinci yarıda bir gol daha bulurken, karşılaşmada kırmızı kartlar da çıktı.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Trabzonspor-Galatasaray maçında ilk yarının gollerini Mohamed Salah ve Noah Saviolo attı. Bordo-mavili ekip henüz 4. dakikada Mohamed Salah'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Trabzonspor-Galatasaray maçı golleri kim attı? TS-GS derbisi maç skoru
Başlık ResmiTrabzonspor-Galatasaray maçı golleri kim attı? TS-GS derbisi maç skoru

Trabzonspor 39. dakikada farkı ikiye çıkardı. Noah Saviolo, skoru 2-0'a getirdi. İlk yarının son bölümünde bordo-mavililer bir kez daha gol buldu. 44. dakikada Mohamed Salah, sol ayağıyla fileleri havalandırarak kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. Böylece Salah ilk yarıyı 2 gol ve 1 asistle tamamladı.

Trabzonspor-Galatasaray maçı golleri kim attı? TS-GS derbisi maç skoru
Başlık ResmiTrabzonspor-Galatasaray maçı golleri kim attı? TS-GS derbisi maç skoru

Mısırlı futbolcu 80. dakikada topu ağlara göndererek hat-trick yaptı. Salah karşılaşmayı 3 gol ve 1 asistle tamamladı.

Trabzonspor-Galatasaray maçı golleri kim attı? Derbiyi kazanan takım!
Başlık ResmiTrabzonspor-Galatasaray maçı golleri kim attı? Derbiyi kazanan takım!

TS-GS DERBİSİNİ KİM KAZANDI, MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trabzonspor-Galatasaray derbisi 4-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Bordo-mavililer, Mohamed Salah'ın 4 ve 44. dakikalardaki golleri ile Noah Saviolo'nun 39. dakikada kaydettiği gol sayesinde ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Trabzonspor, 80. dakikada Salah'ın üçüncü golüyle skoru 4-0'a taşıdı ve mücadeleden farklı galibiyetle ayrıldı.

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Editör : İREM ÖZCAN
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