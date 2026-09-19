Beyaz Saray'da alarm! Trump kapalı kapılar ardında gerçeği kabul etti

ABD'de ara seçimler yaklaşırken Başkan Trump'tan dikkat çeken bir adım geldi. Danışmanlarının sunduğu olumsuz anketleri artık daha yakından takip eden Trump'ın, aldığı bazı kararların Cumhuriyetçilerin seçimlerdeki durumunu zorlaştırdığını kabul ettiği öne sürüldü.

ABD'de ara seçimler yaklaşırken Beyaz Saray'da hareketlilik arttı. Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğunu koruma mücadelesi verdiği süreçte Washington Post, ABD Başkanı Donald Trump'ın kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerine ilişkin dikkat çeken ayrıntılar yayımladı.

Trump'ın son açıklamaları hakkında bilgi sahibi dört kişinin anlattığına göre danışmanları, son haftalarda Cumhuriyetçilerin seçimlerde karşı karşıya olduğu tablo konusunda Başkan'a daha açık konuşmaya başladı.

Trump'ın da daha önce mesafeli yaklaştığı olumsuz anketleri bu kez dikkatle dinlediği ve partisinin seçmenler arasındaki durumunu gösteren kendi ekibinin araştırmalarını giderek daha fazla dikkate aldığı iddia edildi.

DANIŞMANLARI ARTIK DAHA AÇIK KONUŞUYOR

Washington Post'a konuşan Trump'ın bazı danışmanları, Başkan'la seçim tablosu konusunda giderek daha açık ve sert konuştuklarını anlattı.

Habere göre Trump da son haftalarda Cumhuriyetçilerin karşı karşıya olduğu seçim gerçeklerini dinlemeye başladı. Ancak kendisine sunulan tablonun Trump'ın moralini her zaman olumlu etkilemediği aktarıldı.

Trump geçmişte aleyhine sonuçlar veren kamuoyu araştırmalarını sık sık "sahte" olarak nitelendirirken, danışmanları artık kendi ekibinin hazırladığı olumsuz anketleri daha fazla kabul ettiğini söylüyor.

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SAVAŞIN ETKİSİNİ KABUL ETMEYE BAŞLADI

Trump'ın özel görüşmelerinde, İran savaşıyla ilgili aldığı bazı kararların Cumhuriyetçilerin karşı karşıya olduğu olumsuz siyasi tabloya katkıda bulunduğunu kabul ettiği öne sürüldü. Bir kaynak, Trump'ın bazı kararlarının kendisini seçmenler nezdinde daha az popüler hale getiren gelişmelere yol açtığının farkında olduğunu söyledi.

Trump kamuoyuna yaptığı açıklamalarda ise İran konusunda geri adım atmış değil. Savaşın ekonomik maliyetine rağmen doğru bir karar verdiğini savunmaya devam ediyor. Ancak perde arkasında, savaşın yükselen petrol ve akaryakıt fiyatları üzerinden Cumhuriyetçilerin seçim performansını nasıl etkileyebileceğine daha fazla odaklandığı belirtiliyor.

SEÇİM KAMPANYASINA AĞIRLIK VERECEK

Trump'ın seçimlere yönelik tutumundaki değişim, kampanya faaliyetlerine de yansımaya başladı. Başkan, kritik eyaletlerdeki yaklaşık 35 çekişmeli yarış için bizzat sahaya çıkma sözü verdi.

Trump'ın ekibi, kampanya ziyaretlerinin ekim ayında yoğunlaşacağını belirtirken, Başkan'ın seçim gününe kadar Cumhuriyetçi adaylara destek vermek istediği aktarıldı. Trump çarşamba günü de Kuzey Carolina'da Cumhuriyetçilerin Senato adayı Michael Whatley için kampanya yaptı.

TRUMP'IN SEÇİM KASASI DA DEVREYE GİRDİ

Trump'ın seçim çalışmalarına daha fazla ağırlık vermesi, Cumhuriyetçilerin uzun süredir beklediği seçim harcamalarının başlamasıyla aynı döneme denk geldi.

Trump'la bağlantılı süper PAC'ler, kritik Kongre yarışlarında reklam harcamalarını artırırken, bu harcamaların toplamı yaklaşık 140 milyon dolara ulaştı. Trump daha önce de ara seçimlerde kullanılmak üzere yüz milyonlarca dolarlık kaynak ayıracağını açıklamıştı.

Trump ayrıca Beyaz Saray'ın ara seçim mesajlarına da doğrudan müdahil oluyor. Geçen hafta Dallas'taki Cumhuriyetçi Parti kongresine gitmeden önce Oval Ofis'te kampanya reklamlarını izleyen Trump'ın, videoları tek tek değerlendirerek ekibinden değişiklikler istediği aktarıldı.

Trump'ın önündeki süreçte ise yoğun bir dış politika takvimi bulunuyor. Başkanın gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gitmesi, ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i Washington'da ağırlaması bekleniyor. Bu program nedeniyle gelecek hafta kampanya ziyaretlerinin sınırlı kalması bekleniyor.