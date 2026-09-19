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Dünya

Trump-Xi zirvesinin programında dikkat çeken detay! Beyaz Saray'da kritik 48 saat mesaisi

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Trump-Xi zirvesinin programında dikkat çeken detay! Beyaz Saray'da kritik 48 saat mesaisi
Başlık ResmiTrump-Xi zirvesinin programında dikkat çeken detay! Beyaz Sarayda kritik 48 saat mesaisi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i gelecek hafta Washington'da ağırlamaya hazırlanıyor. South China Morning Post'un ulaştığı programa göre iki günlük devlet ziyaretinde Trump ve Xi kritik görüşmeler gerçekleştirirken, Beyaz Saray'daki devlet yemeğinde Elon Musk'tan Sam Altman'a, Jeff Bezos'tan Tim Cook'a kadar teknoloji ve finans dünyasının önde gelen isimleri aynı masada buluşacak.

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Dünya siyasetinin merakla beklediği Trump-Xi Jinping görüşmesi yaklaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl Çin'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından bu kez diplomasi trafiğinin adresi Washington olacak.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, 24-25 Eylül'de Trump ve eşi Melania'nın konuğu olacak. South China Morning Post (SCMP), iki lideri yeniden bir araya getirecek kritik ziyaretin ayrıntılı programını yayımladı.

Trump-Xi zirvesinin programında dikkat çeken detay! Beyaz Sarayda kritik 48 saat mesaisi
Başlık ResmiTrump-Xi zirvesinin programında dikkat çeken detay! Beyaz Sarayda kritik 48 saat mesaisi

BEYAZ SARAY'DA GÖRKEMLİ KARŞILAMA

South China Morning Post (SCMP), üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump ve Melania, 24 Eylül'de Xi Jinping ile Peng Liyuan'ı Beyaz Saray'da karşılayacak. Resmi karşılama töreninin ardından Gül Bahçesi'nde askeri tören düzenlenecek ve Trump ile Xi ikili görüşmelere geçecek.

Xi Jinping'in eşi Peng Liyuan ise Melania Trump ile ayrı bir programa katılacak. Akşam saatlerinde Çin heyeti onuruna Beyaz Saray'ın Doğu Salonu'nda devlet yemeği verilecek ve Trump ile Xi burada konuşma yapacak.

Trump-Xi zirvesinin programında dikkat çeken detay! Beyaz Sarayda kritik 48 saat mesaisi
Başlık ResmiTrump-Xi zirvesinin programında dikkat çeken detay! Beyaz Sarayda kritik 48 saat mesaisi

MUSK, ALTMAN, BEZOS VE COOK AYNI MASADA

Devlet yemeğinin konuk listesi de dikkat çekiyor. SCMP'ye göre Jeff Bezos, Elon Musk, Sundar Pichai, Michael Dell, Jensen Huang, Sam Altman, Jane Fraser ve Tim Cook davet edilen isimler arasında bulunuyor.

Üst düzey bir ABD'li yetkili, devlet yemeğinin Washington'da yoğun ilgi göreceğini söyledi.

İKİNCİ GÜN ÖZEL ÇAY BULUŞMASI

25 Eylül'de ise program daha sakin ilerleyecek. Trump ve Melania, Xi ve Peng'i Beyaz Saray'da özel bir çay buluşmasında ağırlayacak.

İki çift daha sonra ABD'nin kuruluş belgelerinin muhafaza edildiği Ulusal Arşivler'i ziyaret edecek. Xi Jinping programın ardından Washington'dan ayrılacak.

SCMP daha önce Trump'ın Xi'yi Joint Base Andrews'ta karşılamasının planlandığını da yazmıştı. Gazete, bunun ABD başkanları açısından nadir görülen bir havalimanı karşılaması olduğuna işaret etti.

PERDE ARKASINDA ZORLU PAZARLIK

Görkemli programın arkasında Washington ile Pekin arasındaki kritik anlaşmazlıklar bulunuyor. Üst düzey ABD'li yetkililere göre yapay zekâ, kasım ayında süresi dolacak ticaret ateşkesi, nadir toprak elementleri, fentanil ve gözaltındaki yabancılar liderlerin önündeki başlıca dosyalar arasında.

Yapay zeka konusu zirvenin en önemli başlıklarından biri olmaya hazırlanıyor. Washington ve Pekin'in, daha önce ayrı yürütülmesi planlanan yapay zekâ diyaloğunu ekonomik görüşmelerle birleştirmeyi değerlendirdiği aktarılmakta.

GÖZLER TRUMP-XI GÖRÜŞMESİNDE

ABD ile Çin, geçen yıl Güney Kore'nin Busan kentinde vardıkları ticaret düzenlemesinin geleceğini de masaya yatıracak. ABD tarafı ayrıca nadir toprak elementlerinin tedariki, ihracat kontrolleri ve belirli ürünlerde gümrük vergilerinin düşürülmesi gibi başlıklarda Pekin ile pazarlık yürütüyor.

Trump yönetiminin Çinli şirketlerin ABD otomobil pazarındaki yatırımlarına ilişkin tutumu da görüşmelerde ele alınabilecek başlıklar arasında. ABD'li yetkililer, muhtemel yatırımların mevcut ulusal güvenlik kurallarını karşılaması gerektiğini dile getirmiş durumda.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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