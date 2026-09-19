Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 4 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur'a ev hapsi verilirken, Ali İşgören ve Necip Doğan tutuklandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevinde 2011’de hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, olay tarihinde görev yapan şüpheliler Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan ile Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur’un jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Silivri Adliyesine sevk edildi.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 4 şüpheli hakimliğe sevk edildi

2 EV HAPSİ, 2 TUTUKLAMA

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur'a ev hapsi verildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 2 ev hapsi, 2 tutuklama

"KURTLAR VADİSİ"NE İNCELEME

Başlatılan soruşturma kapsamında, "Kurtlar Vadisi" dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, dizinin bazı bölümlerinde örgütsel propaganda yapıldığı yönündeki iddiaların araştırılmasına karar verildi ve inceleme başlatıldı.

Alınan karar doğrultusunda, alanında uzman kişilerden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirildi. Hazırlanacak rapor kapsamında dizideki senaryo kurguları, diyaloglar ve içerikte yer alan alt mesajlar ayrıntılı şekilde değerlendirilecek.

Öte yandan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla alınan karar kapsamında fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ