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Yeni Parti'nin adı değişecek mi? Özgür Özel noktayı koydu

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Yeni Parti'nin adı değişecek mi? Özgür Özel noktayı koydu
Başlık ResmiYeni Partinin adı değişecek mi? Özgür Özel noktayı koydu "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin isminin değişeceği yönündeki iddialara Bursa'dan cevap verdi. Özel, isim ve logoda benzerlik bulunmadığını savunarak, “Yeni Parti'nin adını millet koydu. Milletin koyduğu ismi, kimseye değiştirtmeyiz” dedi.

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'daki programı kapsamında Sanayici İş İnsanları Toplantısı'na katıldı. Özel, toplantının ardından Ulu Cami'de cuma namazı kıldı.

Namaz sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Özel'e, Yeni Parti'nin isminin değiştirilmesinin gündemde olup olmadığı soruldu.

Özel, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, parti kuruluş sürecinde olası durumlara karşı İçişleri Bakanlığı'na iki farklı isimle başvuru yaptıklarını söyledi.

"İLİTİBAS OLMADIĞINI SÖYLEDİLER"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından daha sonra kendilerine bir yazı geldiğini aktaran Özel, isim değişikliğinin değerlendirilmesinin istendiğini ifade etti.

Özel, yaptıkları incelemelerde mevcut isim ve logoda başka bir partiyle benzerlik bulunmadığı kanaatine vardıklarını belirterek, konuyla ilgili anayasa profesörlerinden görüş aldıklarını söyledi.

Özel, şöyle konuştu:

“Öyle bir şey yok. Zaten biz, bugün her ihtimale karşı iki farklı isimle İçişleri Bakanlığına gittik. Başvuruyu yaptık, kabul ettiler. Daha sonra bir başvuru olmuş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yazdı, 'Değiştirmeyi düşünür müsünüz?' Biz baktık, ne logoda ne isimde benzerlik var. Anayasa profesörlerinden mütalaa aldık bu konuyu çalışan. Bir iltibas olmadığını söylediler. Yolumuza devam ediyoruz.”

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"MİLLETİN KOYDUĞU İSMİ KİMSEYE DEĞİŞTİRTMEYİZ"

Özel, Anayasa Mahkemesinin ilerleyen süreçte isim konusunda farklı bir değerlendirme yapması ihtimaline de değindi.

Anayasa Mahkemesinin isim ve logo konusunda “iltibas var” yönünde karar vermesi halinde küçük bir değişiklik yapılabileceğini belirten Özel, parti isminin kamuoyunda benimsendiğini vurguladı.

Özel, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Ama Anayasa Mahkemesi görüşür, 'Bizce iltibas var' derse küçük bir değişiklikle ama Yeni Parti'nin adını millet koydu. Milletin koyduğu ismi, kimseye değiştirtmeyiz.”

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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