Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Havalimanı 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Havalimanı üzerinden muhalefete eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Uçak inmez' dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora başarıdan başarıya koşuyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Havalimanı 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada İstanbul Havalimanı'na tepki gösteren muhalefete sert sözlerle yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"4. ana pist ve ilave yatırımlar, küresel bağlantı gücünde dünya lideri olan İstanbul Havalimanı'na inşallah çok önemli katkılar yapacak. Genel havacılık operasyonlarından taksi ve bekleme sürelerine, iniş kalkış emniyetinden yakıt ve zaman tasarrufuna bu yatırımlar, havalimanımızın hizmet standartlarını daha da yükseltecek. Bu eserlerde emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımıza, yatırımcı ve yüklenici firmalarımıza, işçi kardeşlerimize, mimar ve mühendislerimize, proje çalışanlarımızın hepsine yürekten teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İstanbul Havalimanı'ndaki tarihi açılışta muhalefete sert tepki: Artık deniz tükenmiştir

"1,5 MİLYAR İNSAN 4 SAATLİK UÇUŞLA ÜLKEMİZE KOLAYCA GELEBİLİYOR"

Türkiye olarak dünya haritasında çok müstesna bir konumda yer alıyoruz. 67 ülkeden 1,5 milyar insan sadece 4 saatlik bir uçuş yaparak ülkemize kolayca gelebiliyor. Kara, deniz ve demir yollarını da hesaba kattığımızda Türkiye'nin bağlantı altyapısı çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Sahip olduğumuz bu konumu sunduğu avantajları birlikte en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz.

"BU MİLLETE KARŞI SORUMLULUĞUMUZ VAR"

86 milyonun daha rahat, daha konforlu, daha huzurlu yaşaması için tabiri caizse dişimizi tırnağımıza takıyoruz. Bu ülkenin her bir ferdinin kendisini güvende hissetmesi, gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çünkü bizim on yıllar boyunca ihmal edilen, kaynakları pervasızca heba edilen bu millete karşı sorumluluğumuz, ödememiz gereken borcumuz var. Türkiye Cumhuriyeti'ni yatırımlarla, eserlerle, hizmetlerle ihya etmek gibi bir gayemiz var. Bizim içinde bulunduğumuz asrı Türkiye'yi yüz yılı yapmak gibi büyük bir idealimiz var. Bunun için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz. Ekonomiden adalete, sağlıktan güvenliğe, dış politikadan eğitime, bu aziz millete layıkıyla hizmet edebilmek için uğraştık, uğraşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İstanbul Havalimanı'ndaki tarihi açılışta muhalefete sert tepki: Artık deniz tükenmiştir

"YATIRIMLARI HIZ KESMEDEN, VİTES YÜKSELTEREK DEVREYE ALIYORUZ"

Milletimizin bize duyduğu güvenin karşılığını 81 ilimizi 922 ilçemizi 86 milyonun tamamını kapsayan hizmetlerle vermeye çalıştık Allah'a hamdolsun içeride güçlü bölgesinde söz sahibi dünyada ise muteber bir Türkiye'yi milletimizle beraber kuvveden fiile çıkardık Şimdi artık yeni hedeflerle vahdet, sıhhat ve kuvvet çizgisinde yolumuza devam ediyoruz. Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzu ve ülkemizi güçlendirecek yatırımları hız kesmeden bilakis vites yükselterek devreye almayı sürdürüyoruz.

"AKTİF HAVALİMANI SAYIMIZI 26'DAN 58'E ÇIKARDIK"

Sadece İstanbul'da 604,4 milyar lirası hava yolu olmak üzere ulaştırma ve altyapı alanında güncel fiyatlarla toplam 2,12 trilyon liralık yatırım yaptık. Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş alanı sahip ülkelerinden biri haline getirdik. 2002'den bugüne aktif havalimanı sayımızı 26'dan 58'e çıkardık. Hava Ulaştırma Anlaşması imzaladığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e yükselttik. Dış hat nokta sayımızı 50 ülkede 60 noktadan, 133 ülkede 356 noktaya taşıdık. Yapımı devam eden Yozgat ve Bayburt Gümüşhane havalimanlarımızla aktif havalimanı sayımızı 60'a ulaştıracağız. Ordu, Giresun ve Rize Artvin'den sonra deniz üzerindeki 3. havalimanımızı da Trabzon'da inşa edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İstanbul Havalimanı'ndaki tarihi açılışta muhalefete sert tepki: Artık deniz tükenmiştir

Bir zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği hava yolunu halkın yolu haline getirdik. 2002'de iç ve dış hatlarda 34 buçuk milyon olan yolcu sayımız 2025'de 247 milyonu geride bıraktı. Bu performansla yolcu sayısında Avrupa'da 3. Dünya'da 7. olduk. 2026'nın ilk 8 ayında ise Ülkemiz genelinde hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 167,5 milyonu aşarak nüfusumuzun neredeyse iki katına ulaştı.

Haziran ayında Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu Halkalı Arnavutköy kesimini hizmete alarak toplam uzunluğu 69 kilometre olan Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro projesini başarıyla tamamladık. Böylelikle Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattını vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. İstanbul Havalimanı'na ulaşımı da önemli ölçüde kolaylaştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İstanbul Havalimanı'ndaki tarihi açılışta muhalefete sert tepki: Artık deniz tükenmiştir

"'BURASI RÜZGARLI UÇAKLAR BURAYA İNEMEZ' DEDİLER"

Tabi burada şu gerçeği de ülkem ve milletim adına üzülerek ifade etmek durumundayım. Biz İstanbul Havalimanı'nı ülkemize kazandırmaya çalışırken eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Çıktılar, 'yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor' dediler. 'İstanbul'a yeni bir havalimanı yapmanın ne gereği var' dediler. 'Burası rüzgarlı uçaklar buraya inemez' dediler. 'Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz' dediler. 'Kuş uçmaz kervan geçmez, bu yerde havalimanının ne işi var' dediler. Daha bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ön açmak, kolaylaştırmak, yapıcı eleştirilerde bulunmak yerine sürekli yıkmanın, tahrip etmenin, engellemenin ve yavaşlatmanın peşinde oldular. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı. Bunlarda hiçbir vizyon olmadığı bir kere daha anlaşılmış oldu. 'Uçak inmez' dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora başarıdan başarıya koşuyor.

"HAVALİMANIMIZ REKOR KIRIYOR"

Havalimanımız geçtiğimiz yıl 84 buçuk milyon yolcuya ev sahipliği yaparak yolcu sayısı bazında Avrupa'da ikinci, dünyada sekizinci sıraya yerleşti. Bugüne kadar sayısız kez yılın en iyi havalimanı ve dünyanın en aile dostu havalimanı ödüllerine layık görüldü. 110'un üzerinde hava yolu iş birliğiyle 340'dan fazla noktaya uçuş imkanı sunan havalimanımız geçtiğimiz temmuzda 8,15 milyon yolcu sayısına ulaşarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını aldı. 16 Ağustos'ta 291 binle Türkiye ve Avrupa'nın günlük yolcu rekorunu kırdı. 30 Ağustos'ta 1787 uçuşla tüm zamanların uçuş rekorunu yeniledik. Böylece İstanbul Havalimanımız hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İstanbul Havalimanı'ndaki tarihi açılışta muhalefete sert tepki: Artık deniz tükenmiştir

"SADECE BİR GÜNDE TAM 1787 UÇAK İNDİ VE KALKTI"

'Uçaklar kalkamaz' diyorlardı ama sadece bir günde tam 1787 uçak indi ve kalktı. Nisan 2025'te hayata geçirdiğimiz üçlü bağımsız paralel pist operasyonuyla dünyada ikinci Avrupa'da ise ilk kez aynı anda üç pistten bağımsız iniş kalkış yapılabilen seçkin merkezler arasına girdi.

"TAKOZ SİYASETİYLE GEMİLERİNİ YÜZDÜRMEYE ÇALIŞAN İÇİN ARTIK DENİZ TÜKENMİŞTİR"

Yalnızca yolcu taşımacılığında değil, kargo ve yük taşımacılığında da aynı başarıyı yakaladık. Orada da maşallah hepimizi sevindiren, gururlandıran rakamlar var. Şöyle geriye doğru baktığımızda gördüğümüz şudur. Havalimanımız İstanbul'a yapılmış en vizyoner yatırımlardan biridir. İstanbul Havalimanı ile şehrimiz dev bir eser kazanmıştır. Ülkemizin marka değeri global ölçekte daha da artmıştır. Türkiye, sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıkarak gücüne güç katmıştır. Bize İstanbul Havalimanı üzerinden saldıranlar ise en güzel cevabı işte bu başarılarla, bu ödüllerle kırılan bu rekorlarla almıştır. Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İstanbul Havalimanı'ndaki tarihi açılışta muhalefete sert tepki: Artık deniz tükenmiştir

"YENİ PİST TAKSİ VE HAVADA BEKLEME SÜRELERİNİ KISALTACAK"

Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda İstanbul Havalimanı'ndaki altyapı yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. Bugün 76,5 milyon metrekarelik bu devasa alanda 3 ana ve 2 yedek olmak üzere 5 pistten hizmet veren İstanbul Havalimanımızın doğu-batı yönlü ilk beton pistini milletimizin hizmetine sunuyoruz. 890 milyon avro yatırım değerine sahip 2 bin 820 metre uzunluğunda ve kırk beş metre genişliğindeki dördüncü ana pistle buradaki toplam pist sayımızı altıya yükseltiyoruz. Dördüncü ana pistimiz hangar alanlarına yakın olması sayesinde genel havacılık operasyonlarını hızlandıracak. Özellikle iç hat ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada bekleme sürelerini kısaltacak. Yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlayacak. Olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği, iniş kalkış emniyetini ve zamanında kalkış oranlarını azami seviyeye çıkartacaktır.

İstanbul Havalimanı bir ulaşım noktası olmanın ötesinde başlı başına dev bir saha içi ekonomidir. Burada şu anda 202 bin insanımız çalışıyor, 1100 'ün üzerinde ticari işletme faaliyet gösteriyor. İstihdam etkisinin 300 binin üzerine çıktığı İstanbul Havalimanı'nın Türkiye ekonomisine katkısı milli gelirimizin yaklaşık %2,2'sine yaklaşık. 24,2 milyar dolara tekabül ediyor. Buraya yapılan her 1 liralık yatırım ekonomimize 5,6 milyar olarak geri dönerken her 1 kişilik doğrudan istihdam Türkiye genelinde 5 kişilik iş gücü etkisi üretiyor. 2030 yılında İstanbul Havalimanı bağlantılı faaliyetlerde 472 bin kişilik istihdama ve 44 milyar dolarlık gelire ulaşmayı öngörüyoruz. Çevremizdeki savaşların son bulması ve bölgemizde sükunetin yeniden sağlanmasıyla birlikte havalimanımızın yıldızı daha da parlayacaktır. Biz de önümüzdeki yıllarda hayata geçireceğimiz yeni yatırımlarla İstanbul Havalimanımızı küresel havacılığın zirvesinde tutmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan, İstanbul Havalimanındaki tarihi açılışta muhalefete sert tepki: Artık deniz tükenmiştir

Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler isim tartışmasıyla kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun biz ülkemize yeni yatırımlar yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha çok işimiz var. nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız. Rabbim yolumuzu Bahtımıza açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle birazdan açılışını yapacağımız İstanbul Havalimanı dördüncü ana pist ve ilave yatırımların bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu eserlerde emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum."

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ