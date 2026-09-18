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Yaşam

Ege depremi sonrası iki uzman iki yorum! Osman Bektaş ve Naci Görür ‘Marmara’ sinyalini verdi

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Ege depremi sonrası iki uzman iki yorum! Osman Bektaş ve Naci Görür ‘Marmara’ sinyalini verdi
Başlık ResmiEge depremi sonrası iki uzman tek yorum! Osman Bektaş ve Naci Görür ‘Marmara’ sinyalini verdi

Ege Denizi’nde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş ve Prof. Dr. Naci Görür’den açıklamalar peş peşe geldi. Bektaş “KAF batıya doğru tek bir çizgi değil, genişleyen bir deformasyon sistemidir. Büyük depremlerin oluşması uzun zaman alabilir” yorumunu yaparken, Görür ise “Kuzey kol hem Marmara’da hem Yunanistan’da geriliyor” dedi. İki isim de gerilmenin tek yönlü değil geniş bir bölgede etkili olduğunun sinyalini verdi.

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Esma Karayel
ESMA KARAYEL

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre bugün saat 09:42’de Ege Denizi’nde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,4, derinliği ise 5.46 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Ege depremi sonrası iki uzman tek yorum! Osman Bektaş ve Naci Görür ‘Marmara’ sinyalini verdi
Başlık ResmiEge depremi sonrası iki uzman tek yorum! Osman Bektaş ve Naci Görür ‘Marmara’ sinyalini verdi

İKİ UZMAN İKİ YORUM

Ege Denizi’ndeki depremin ardından gözler, bölgedeki deprem riskine çevrilirken Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ve Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş’tan uyarılar peş peşe sıralandı. Ege Denizi’ndeki deprem büyük depremi tetikler mi? Marmara Bölgesi risk altında mı? İşte iki uzman isimden dikkat çeken açıklamalar…

Prof. Dr. Osman Bektaş
Başlık ResmiProf. Dr. Osman Bektaş

“KAF BATIYA GENİŞLEYEN SİSTEM”

Prof. Dr. Osman Bektaş, “M4,4 Ege Denizi ne anlatıyor?” sorusunun cevabını şöyle açıkladı:

KAF, Bolu’dan sonra levha hareketini tek bir fay üzerinde taşımak yerine, Marmara ve Ege’de çok kollu, paralel fay sistemlerine dağıtıyor. Hareketin birçok faya bölünmesi, tek bir fayda biriken gerilimi azaltabilir. Bu nedenle bu bölgede daha küçük depremler daha sık görülürken, büyük depremlerin oluşması daha uzun zaman alabilir. Kısacası: KAF batıya doğru tek bir çizgi değil, genişleyen bir deformasyon sistemidir.

"HEM MARMARA’DA HEM YUNANİSTAN’DA GERİLİYOR"

Bektaş’ın aksine Prof. Dr. Naci Görür ise Ege Denizi’ndeki depremin Marmara için de haberci olabileceğini ifade etti.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür “Yunanistan (Evvoia) da 4,4 deprem oldu. KAF’ın kuzey kolunun zonu içerisinde. Kuzey kol hem Marmara’da hem Yunanistan’da geriliyor. Geçmiş olsun” dedi.

Prof. Dr. Naci Görür
Başlık ResmiProf. Dr. Naci Görür

DAHA ÖNCE DE UYARMIŞTI

Görür, Ege Denizi’ndeki daha önceki depremlere ilişkin yaptığı açıklamalarda da Marmara Bölgesi’nin gerildiğini, KAF’ın hangi yöne kırılırsa bir sonraki deprem için o yerin batısını hedef haline getirdiğini belirtmişti. Görür “1999’da Kocaeli’nde kırıldı, batısında biz varız. İstanbul’da en az 7,2 büyüklüğünde deprem olma ihtimali yüksek” demişti.

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