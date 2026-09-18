Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer CHP'den ihraç edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu’nda (YDK) alınan kararla Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer partiden ihraç edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu’nda (YDK) alınan karar kapsamında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer partiden ihraç edildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), CHP Genel Merkezi’nde toplandı. Toplantının sonrasında paylaşılan açıklamada, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut olmak üzere 9 milletvekili hakkındaki dosyaların milletvekillerinin Yeni Parti'ye katılması sebebiyle işlemden kaldırıldığı kaydedildi.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in ise alınan karar çerçevesinde partiden ihraç edildiği kaydedildi.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Bahçesine uyuşturucu eken CHP ilçe başkanı tutuklandı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI