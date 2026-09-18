Fenerbahçe kötü haberi duyurdu: MR çekildi, menisküsünde yırtık var
Süper Lig'in 6'ncı haftasında 20 Eylül Pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe'ye maç öncesi kötü haber geldi. İdmanı yardıa bırakan Mert Müldür'ün çekilen MR'ı sonucu menisküsünde yırtık tespit edildi.
Sarı-lacivetli kulüp, idmanda sakatlık geçiren Mert Müldür'ün sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. 27 yaşındaki milli futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildiği belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan sakatlık açıklaması şöyle:
"Futbolcumuz Mert Müldür, bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu antrenmanı yarıda bırakmıştır.
Ataşehir Medicana Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde oyuncumuzun menisküsünde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. "