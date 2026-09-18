ÖZEL│Ludogorets'ten Filip Kaloc, Thomas Reis’i Türkiye Gazetesi’ne anlattı: Veda bile etmeden gitti

Ludogorets Razgrad forması giyen Filip Kaloc, bir süre beraber çalıştıkları Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis hakkında Türkiye Gazetesi'ne röportaj verdi. 26 yaşındaki Çekyalı orta saha oyuncusu, Alman teknik adamın Bulgaristan ekibindeki kısa macerasından ayrılış şekline ve Karadeniz temsilcisindeki başarı şansına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Trabzonspor, teknik direktörlük koltuğu için Thomas Reis ile 2 yıllık anlaşma sağladı. İmza töreninde, “Burada olduğum için mutluyum ve heyecanlıyım. Umarım birlikte tarih yazacağız” diyen Alman çalıştırıcı, takımının başında ilk antrenmanına çıktı. Ludogorets’in Çekyalı futbolcusu Filip Kaloc, tecrübeli teknik adamın ayrılık sürecine ilişkin Türkiye Gazetesi’ne düşüncelerini anlattı.

Filip Kaloc (Fotoğraf: Instagram)

KALOC: NE İSTEDİĞİNİ BİLEN BİR HOCA

Thomas Reis'in takıma geldiği dönemki izlenimlerini aktaran Kaloc, Alman disiplinine aşina olduğunu belirterek şunları söyledi:

Takıma geldiği ilk günlerde ne istediğini bilen bir teknik direktörün geldiğini hissettik. Kariyerim boyunca Alman antrenörlerle çalıştım ve Almanya Ligi’nde oynadım. Bizden potansiyel olarak nasıl bir beklentisinin olabileceğini biliyordum. Sezon öncesi çok fazla vaktimiz yoktu çünkü resmi maçlarımızdan sadece birkaç gün önce kulübe katılmıştı. Her şey çok hızlı gelişti ve biz de mümkün olan en kısa sürede uyum sağlamaya çalıştık.

"AYRILMASINA ŞAŞIRDIM"

Reis'in kulüpte sadece iki ay kaldığını hatırlatan Kaloc, ayrılık sürecinin kendileri için de sürpriz olduğunu itiraf etti:

Thomas ile olan kişisel iletişimim normaldi çünkü kulüpteki süresi sadece iki aydı. O kadar kısa bir süre içinde daha derin bir ilişki kurmak imkansızdı. İki ayın ardından kulüpten ayrılmasına biraz şaşırdım. Şimdi yine yeni bir antrenöre uyum sağlamamız gerekecek; üstelik sezon çoktan başladı. Teknik direktör Reis, kulüpten büyük bir konuşma yapmadan ayrıldı; antrenman sonrasında veda etmeden gitti. Bunun için kesinlikle bir nedeni vardır. Her neyse, yeni kulübünde ona başarılar diliyorum.

Trabzonspor, Thomas Reis ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

"YENİDEN BAŞARILI OLABİLİR"

Thomas Reis'in daha önce Türkiye'de görev yaptığını ve Süper Lig'i tanıdığını vurgulayan Kaloc, tecrübeli hocanın Trabzonspor'da başarılı olacağına inandığını vurguladı. Kaloc, "Türkiye Süper Ligi, şampiyonluğu kazanmak ve başarıya ulaşmak isteyen pek çok takımın yer aldığı, çok kaliteli bir lig. Trabzonspor da onlardan biri. Lige mükemmel bir başlangıç yapamadılar. Artık onları daha iyi hale getirmek için Thomas'a büyük bir görev düşüyor. O, tecrübeli bir antrenör; Türkiye'yi, ligi ve oyuncuları tanıyor. Bu nedenle, Türk futbolunda yeniden başarılı olma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUK BİR ZORUNLULUK"

Ludogorets'in hedeflerine de değinen Filip Kaloc, "Tabii ki şampiyonluğu kazanma umudumuz var. Ludogorets, iddialı bir kulüp ve burada kupa kazanmak normal bir durum, hatta neredeyse zorunluluk." diyerek sözlerini tamamladı.