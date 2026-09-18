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Spor

Trabzonspor ile Galatasaray'ın 144'üncü sınavı: Son 10 maçta büyük fark

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Trabzonspor ile Galatasaray'ın 144'üncü sınavı: Son 10 maçta büyük fark
Başlık ResmiTrabzonspor ile Galatasarayın 144üncü sınavı: Son 10 maçta büyük fark

Teknik direktörlük görevine Thomas Reis'in getirildiği Trabzonspor ile Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in 6'ncı haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Papara Park'ta oynayacakları maçla birlikte 144'üncü defa rakip olacak.

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Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Trabzon'da kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar 4 galibiyet ve 1 beraberlikle aldığı 13 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Bordo-mavililer ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 7 puan ve averajla 9'uncu sırada yer alıyor.

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144'ÜNCÜ MAÇ

Trabzonspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 143 defa karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 66, bordo-mavililer ise 45 defa kazandı. Taraflar, 32 maçta birbirine üstünlük sağlayamadı. Bu mücadelelerde Galatasaray 197, Karadeniz ekibi de 159 defa gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında oynanan son maç, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle bitti.
Başlık Resmiİki takım arasında oynanan son maç, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle bitti.

LİGDE GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜ

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de 106 defa rakip oldu. Bu müsabakaların 47'sini sarı-kırmızılılar kazanırken, 33'ünde de bordo-mavililer galip ayrıldı. 26 mücadele de berabere sonuçlandı. Lig karşılaşmalarında Galatasaray 143, Trabzonspor ise 121 gol attı.

İki takım, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de 2 ve Turkcell Süper Kupa'da da 1 defa olmak üzere toplam 3 defa oynadı. Ligde İstanbul'daki müsabaka 0-0 sona ererken, Trabzonspor evinde 2-1 galip geldi. Gaziantep'te oynanan Süper Kupa yarı finalini ise Galatasaray, 4-1 kazandı.

Okan Buruk, Galatasaray'da üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
Başlık ResmiOkan Buruk, Galatasaray'da üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
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SON 10 MAÇIN 7'SİNİ GALATASARAY KAZANDI

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son 10 mücadelede sarı-kırmızılıl ekibin büyük üstünlüğü bulunuyor. Ligde 8, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da 1'er olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 7, Trabzonspor da 1 defa galip geldi. İki müsabaka ise berabere tamamlandı.

BURUK İLE REIS, 4'ÜNCÜ DEFA RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, resmi maçlarda 3 defa rakip oldu. Bu müsabakalarda Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Reis de Samsunspor'un başındaydı. Geride kalan 3 karşılaşmayı da Okan Buruk'un ekibi kazandı.

Trabzonspor, Thomas Reis ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Başlık ResmiTrabzonspor, Thomas Reis ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

HAKEM EKİBİ

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak. Maçın 4'ündü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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